День книги: Топ-5 молодых и талантливых писателей из Грузии

Разные писатели, разные города, судьбы и одно общее дело – рассказывать истории, которые меняют мир. Сегодня, 23 апреля, Всемирный день книги и авторского права

Этот день был выбран не случайно на Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в 1995 году в Париже. Дата 23 апреля символична для мировой литературы, ведь в этот день ушли из жизни в 1616 году Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.

В честь такого литературного праздника Sputnik Грузия расскажет о молодых грузинских писателях, которые уже добились успеха и прославляют свою страну на международном уровне.

Нино Харатишвили

Нино Харатишвили – знаменитая писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.

Photo: Nino Haratischwili / FB Грузинская писательница и драматург Нино Харатишвили

"Когда я в Грузии, – говорит Нино Харатишвили, – то чувствую себя в высшей степени немкой, а когда возвращаюсь в Германию, ощущаю себя абсолютной грузинкой. Это, в общем-то, печально и создает определенные проблемы, но если посмотреть по-другому, то может и обогатить. Потому что если я, по большому счету, не чувствую себя дома нигде, то могу везде построить, создать, сотворить свой дом".

А родилась Нино в 1983 году в Тбилиси. Училась на кинорежиссера, а потом в Гамбурге на театрального режиссера.

Как автор пьес и руководительница немецко-грузинской театральной группы, она с ранних лет привлекла к себе внимание. Сегодня спектакли по ее пьесам ставят во многих странах мира.

Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене.

Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.

Георгий Кекелидзе

Георгий Кекелидзе – 37-летний уроженец грузинского города Озургети (регион Гурия). Георгий является обладателем почти всех грузинских литературных премий Грузии. Кекелидзе личность многогранная – он директор Национальной парламентской библиотеки, телеведущий, писатель и поэт. При этом он не только делится своими произведениями с читателями, он ставит цель еще выше – помогать людям и всячески популяризировать чтение книг.

photo: Giorgi Kekelidze / FB Руководитель Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе

Фонд Кекелидзе "Гурийские дневники", названный в честь его знаменитой книги, которая три года подряд была абсолютным бестселлером в Грузии, берет под свое крыло стипендиатов, малоимущих талантливых детей и молодежь, попавшую в сложную жизненную ситуацию.

Кроме того, главный библиотекарь страны часто просто дарит книги людям в рамках разных акций, конкурсов и проектов. Ведь главная цель Георгия – это распространение грамотности в стране.

Екатерина Тогонидзе

Екатерина Тогонидзе – молодой прозаик, тележурналист и лектор. Родилась в Тбилиси в 1981 году, окончила факультет журналистики Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. Работала на Первом канале Грузинского общественного вещателя ведущей информационной программы "Вестник" и утреннего выпуска "Алиони".

photo: Ekaterine Togonidze / FB Писательница Екатерина Тогонидзе

В 2011 году был издан ее дебютный сборник рассказов "Анестезия", открывший новую тему в грузинской литературе – положение в обществе людей с ограниченными возможностями. В каждом рассказе главный герой страдает от боли, от которой пытается найти анестезию. Книга была удостоена грузинской литературной премии "Саба". Тогонидзе публикуется в грузинских и иностранных изданиях и журналах, ее произведения переведены на английский и немецкий языки.

Давид Габуния

Давид Габуния – писатель, драматург и переводчик. Известен тем, что перевел серию романов о Гарри Поттере, а его дебютный роман "Разрушение" в 2017 году стал бестселлером в Грузии. Давид – выпускник факультета английского языка и литературы Тбилисского университета имени Ильи Чавчавадзе.

Пьесы, написанные Габуния, ставились во многих грузинских театрах, в том числе в Театре королевского двора, Руставели, а также в театрах городов Поти и Батуми. В 2008 году спектакль Давида Габуния "Мое свадебное платье" стал победителем фестиваля ARDIfest.

В 2020 году молодой драматург стал победителем конкурса "Новая грузинская пьеса 2020" с произведением "Август: Графство Осейдж", написанной по пьесе Трейси Леттс.

Тореса Мосси

Нет, не думайте, что мы по ошибке вставили в наш топ иностранного писателя. На самом деле его зовут Вахо Мосиашвили. Этот литератор родился и вырос в Телави (регион Кахети). Что касается псевдонима Тореса Мосси, то он, по словам писателя, перешел от отца к сыну, а Мосси – сокращенная форма фамилии.

Photo: Tamuna Kisievi / FB Писатель Тореса Мосси

Мосиашвили не только писатель, он еще и музыкант, хотя по образованию – юрист. Его роман "Мудрость вымысла" (не путать с Сулхан-Саба Орбелиани!) вошел в шорт-лист литературной премии Саба в 2014 году.

Анастасия Хатиашвили

Анастасия Хатиашвили – прозаик, поэтесса, переводчица и журналист. Родом из города Рустави (регион Квемо Картли). Является автором сборника рассказов "Грузия такая Грузия", документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны" и романа "Лучшее, чего у меня нет". Пишет на русском языке.

Courtesy of Anastasia Khatiashvili Писательница, переводчица, журналист Анастасия Хатиашвили

Ее дебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" уже привлек внимание литературного мира. Электронная книга Хатиашвили попала в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero. А сценарий, написанный писательницей по собственному роману, имел успех на конкурсе киностудии "DK Entertainment" российского актера и режиссера Данилы Козловского. Ожидается, что в Грузии роман "Лучшее, чего у меня нет" выйдет в свет в мае 2021 года.

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