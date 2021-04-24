Признание поражения или раскол в партии: оппозиция оценила перемены в парламенте Грузии

После ухода с поста председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе его место может занять отвечающий за международные связи депутат Каха Кучава

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинская оппозиция разошлась во мнениях в оценке ухода главного медиатора между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в законодательном органе страны - председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

Через два дня впервые после парламентских выборов 2020 года законодательный орган соберется вместе с большей частью оппозиционных партий, и в нем помимо правящей партии, по предварительной информации, будет представлено семь оппозиционных партий и 16 независимых депутатов. В такой ситуации председатель парламента будет выполнять фактически роль арбитра между депутатами от оппозиции и правящей партии, чтобы не допустить открытых конфликтов и нарушения регламента.

По решению правящей партии на этот пост будет представлен Каха Кучава – отвечающий в партии за международные связи и, по кулуарной информации, являющийся ставленником председателя партии Ираклия Кобахидзе. Кроме того, Кучава входит вместе с Кобахидзе в комиссию по внесению поправок в Конституцию Грузии, которые должен утвердить парламент нынешнего созыва.

Заявления Кучава по поводу оппозиции и политического кризиса в последнее время отличались резкостью, тогда как Арчил Талаквадзе был более мягок по сравнению с другими членами партии.

Наказание за соглашение?

Для лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе отставка Талаквадзе является фактическим признанием поражения "Грузинской мечты" на переговорах с оппозицией.

"Отставкой Талаквадзе было фактически подтверждено поражение "Грузинской мечты", так как ей пришлось признать, что в Грузии есть политзаключенные и взять на себя обязательство выпустить их на свободу. Также ей пришлось признать, что у выборов 2020 года есть проблемы с легитимностью", - сказал Вашадзе.

Такого же мнения придерживается и член партии "Лело для Грузии" Леван Самушия.

"Талаквадзе не простили подписание документа и соглашение, которое "Грузинская мечта" считает поражением", - сказал Самушия.

Раскол в партии?

Между тем для одного из лидеров главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили отставка Талаквадзе с поста председателя парламента стала показателем раскола в партии.

"В "Грузинской мечте" идет необратимый процесс раскола и практически рухнула вся вертикаль власти. Несколько месяцев назад Бидзина Иванишвили сказал, что прекращает заниматься политикой, после этого уже ушел премьер-министр Георгий Гахария – самая рейтинговая фигура партии – и сейчас должность покинул второе лицо в государстве", – сказал Удумашвили.

Новый этап?

Между тем сам Кучава назвал свое назначение большой ответственностью.

"Мы должны использовать вызовы, стоящие перед парламентом, как возможность. С понедельника мы начинаем важный этап, когда в парламенте будут все партии и они будут вместе принимать решения важные для страны", - сказал Кучава.

По предварительным данным, Кучава будет избран на ближайшем пленарном заседании, а Талаквадзе займет пост его заместителя.

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