Удар по Эрдогану: почему Вашингтон наконец признал геноцид армян

Джозеф Байден стал первым американским президентом, употребившим этот термин. Его предшественники называли трагедию "резней" или "зверством" — но ради союзника избегали более решительных оценок. В Ереване "историческую справедливость" приветствовали, а в Турции заявили о "политическом авантюризме". Почему в Вашингтоне все же пошли на обострение с партнером по НАТО, читайте в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости.

Официальное признание

"Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время геноцида армян в османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний", — сказал Байден 24 апреля. Еще ни один американский президент не решался употребить такую формулировку. Хотя попытки предпринимали.

В 1951-м Госдеп упоминал армянскую трагедию как акт геноцида. Тот документ представили в Международный суд. Через 24 года палата представителей приняла совместную резолюцию: "Уполномочиваем президента объявить 24 апреля "Национальным днем памяти пострадавших от бесчеловечности" в честь всех жертв геноцида, особенно армян". Так же выразился президент Рональд Рейган в апреле 1981-го.

Но Анкара предложила считать геноцидом только преступления, совершенные во время и после Второй мировой войны. В США согласились, опасаясь оттолкнуть Турцию. Хотя конгресс принимал резолюции, посвященные трагедии армян, — в 1984-м и 1996-м. Законодательные органы 49 из 50 американских штатов также делали соответствующие заявления.

В предвыборную кампанию Барак Обама говорил: "Геноцид армян — это не обвинение, личное мнение или точка зрения, это факт, подкрепленный большим количеством документов, исторических свидетельств. Это неоспоримо". Став президентом, уже избегал этой темы.

В Ереване ждали, что он все же выступит в апреле 2015 года, когда проходили траурные мероприятия, посвященные 100-летию трагедии. Российский президент Владимир Путин, как и президент Франции Франсуа Олланд, приехали в Ереван лично и прямо называли погибших жертвами геноцида. Обама лишь направил делегацию и употребил армянский термин "Мец Егерн" ("великое злодеяние").

Его примеру последовал и Дональд Трамп, хотя в годы его президентства контролируемая демократами палата представителей приняла законопроект о признании массового убийства армян геноцидом. Потом этот документ утвердили и в сенате.

Заявление Байдена приветствовали и армянская диаспора в США, численность которой, по некоторым данным, достигает полутора миллионов человек, и официальный Ереван. "Это вопрос истины, исторической справедливости и безопасности", — указал премьер Никол Пашинян.

Турция уходит в отказ

В Анкаре поступок Байдена восприняли как вызов лично Реджепу Тайипу Эрдогану. Накануне американский лидер позвонил турецкому и сообщил о принятом решении. Дескать, он это обещал избирателям.

Эрдоган выразил готовность защищать правду от "лживых" обвинений. Американскому послу выразили протест.

"Политический авантюризм — это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки", — отреагировал в Twitter глава МИД Мевлют Чавушоглу.

При этом каких-либо финансовых или юридических последствий произошедшее не повлечет.

Турция не спорит с тем, что в 1915-1922 годах на территории Османской империи погибли многие армяне, но категорически отрицает целенаправленное уничтожение по этническому принципу. Историки приводят факты: в период Первой мировой войны в Османской империи, правопреемницей которой стала Турция, погибли от 800 тысяч до полутора миллионов анатолийских армян. Это признали тридцать стран мира, в том числе многие члены Евросоюза. Во Франции, например, отрицание геноцида уголовно наказуемо.

Для России такой исторический вопрос давно не стоит. Государственная дума приняла постановление с осуждением геноцида армян еще в 1995-м.

Трещат по швам

В последние годы отношения между Анкарой и Вашингтоном и так трещат по швам. В США Турцию считают самым проблемным союзником по НАТО. Турецкие власти надеялись, что с приходом новой администрации ситуация изменится, но эти ожидания не оправдались.

В феврале министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу возложил на американские власти ответственность за попытку госпереворота 15 июля 2016 года. До этого в Анкаре указывали на живущего в Пенсильвании исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего соратника Эрдогана. Теперь Сойлу уточнил, что сеть Гюлена — запрещенная в Турции организация FETO — была лишь исполнителем.

В Госдепе отреагировали мгновенно: "Утверждения высокопоставленных турецких чиновников полностью ложны". И добавили, что такие "необоснованные и безответственные выступления" несовместимы со статусом Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера.

Правой рукой Вашингтона в регионе Анкара стала сразу после Второй мировой войны. Турки должны были сдерживать советское влияние. Американцы считали их младшими партнерами, которыми можно командовать. Порой возникали противоречия. Белый дом, например, раскритиковал Турцию в 1974-м за военную кампанию на Кипре, а позже турецкие власти отказались помогать Пентагону в войне с Ираком. В 2013-м Вашингтон осудил действия турецких властей во время массовых протестов. Но до конфронтации дело не доходило.

Когда Эрдоган только добивался власти, американцы его поддерживали. Партия справедливости и развития (ПСР) считалась западным проектом. Однако ПСР становилась все более самостоятельной.

Обама полагал, что Эрдоган — умеренный мусульманский лидер, а Турция — пример демократической страны с преимущественно мусульманским населением, которая может служить мостом между Европой и Ближним Востоком. Но шаг за шагом Турция выходила из-под опеки, не скрывая претензий на региональное лидерство.

В итоге Анкара приобрела российские ракетные комплексы С-400 "Триумф", сильно разозлив американцев. Объявили санкции, ощутимо ударившие по турецкой экономике. Но Эрдоган не передумал.

Непросто и на сирийском направлении. Вашингтон делает ставку на курдов в борьбе с боевиками в САР, а у турок с ними вялотекущая гражданская война. Белый дом нервируют авторитарные замашки Эрдогана. В Анкаре возмутились решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Неполный разрыв

Тем не менее рвать отношения администрация Байдена не собирается. Турция нужна Соединенным Штатам как форпост на южном фланге НАТО.

"Как и положено демократам, Байден выступает за права человека. Он претендует на то, чтобы выражать не только нынешние интересы Вашингтона, но и принципы американского общества. Если с Россией и Китаем в этом все просто: геополитика совпадает с идеологией, то Турция — случай посложнее", — указывает в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению доцента Дипломатической академии Владимира Аваткова, американцы хотят "усилить дугу нестабильности на Кавказе и подтолкнуть Армению к более тесному взаимодействию с США и Францией". "Это верный с точки зрения истории шаг, но США стремятся подорвать сотрудничество России и Армении, а также еще больше вовлечь Ереван в свою орбиту", — отметил он.

Проживающая в Ереване специалист в области международных отношений Армине Манукян все же считает, что Байден признал геноцид скорее для своих избирателей, чем для Армении. "Второй адресат — естественно, Турция, к которой есть вопросы. К тому же администрация Байдена старается восстановить влияние в регионе после войны в Карабахе. Заявление Байдена обладает большой символической силой. Это осуждение преступления против человечности, что очень важно для имиджа власти", — поясняет политолог.

Байден, кстати, пока не общался с армянским премьер-министром, Пашиняну звонил госсекретарь Энтони Блинкен. И буквально на следующий день армянский премьер подал в отставку. Для него стартовала избирательная кампания — в конце июня в республике состоятся внеочередные парламентские выборы. Страна остро переживает политический кризис, возникший после осенней войны в Нагорном Карабахе. Американцы тогда ничем не помогли Армении.