"Трудные" грузинские политподростки и разводящие руками стратегические партнеры

Сразу же вслед за подписанием частью оппозиции компромиссного "соглашения Мишеля" начались попытки торпедировать документ, причем, пресса, разделившись в оценках, сошлась в одном – кризис еще не закончился

"Переломное соглашение в грузинской политике" (20.04), "Конец шестимесячной эпопеи" (21.04)… Броские шапки на первой странице в целом нейтральной "Резонанси" вселяли в начале недели робкий оптимизм. Торопясь закрепить результат, газета сослалась на аналитиков и прибегла в контексте подписания документа к внушительной метафоре – "исторический".

К пятнице, правда, тон заметно спал. А на смену восторгу пришло плохо скрываемое недоумение: часть оппозиции, включая и поставивших свои подписи под документом, стала придумывать новые условия примирения. В Европе лишь удивленно развели руками (23.04).

Пенальти в пустые ворота

Чтобы наглядно подать картину, "Ахали таоба" воспользовалась аналогией со спортом. Представьте, что футбольный арбитр, тщательно все взвесив, назначил пенальти в ворота одной из команд. При этом вратарь защищать их категорически отказался. А вслед за ним в знак протеста ушли с поля и остальные игроки (22.04). Продолжим аналогию: ясно кому, случись такое на самом деле, была бы присуждена победа. Видимо, осознав серьезность угрозы, часть игроков вняла уговорам арбитров и вернулась на поле. Однако в катастрофическом меньшинстве забитый в пустые ворота пенальти уже, понятно, не отыграть.

Единственное, чего, по мнению эксперта Пааты Закареишвили, реально добилась оппозиция, – освобождение Руруа. С легкой ее руки он вдруг был фактически приравнен к лидерам, хотя вовсе не украсил ее рядов. Сообщив о решении помиловать Руруа, Саломе Зурабашвили сочла нужным оговориться: как и вся общественность, она прекрасно осознает, что Руруа не садится в категорию помилования. Президент пошла на подобный шаг только ради стабильности страны, поставив интересы государства выше собственных взглядов ("Резонанси", 20.04).

Возвращаясь к футболу, добавим, что и победившая команда в подобной ситуации выглядит не очень убедительно. Зрители, пришедшие на матч, разочарованно покинули трибуны, а оставшиеся освистали и победителей, и проигравших, и арбитров. Пойдя на уступки, считает Закареишвили, "Мечта" приняла правильное решение, но сделала это с роковым опозданием ("Ахали таоба", 23.04). "Церемония подписания была крайне унизительной, - признает эксперт Амиран Салуквадзе. – Унизительной для суверенного государства" (22.04)...

Аргументы без фактов и факты без аргументов

Тем не менее, "Грузинская мечта" пошла на разумный компромисс. Согласилась на новые выборы в случае, если на местных наберет меньше 43% голосов. А также обещала инициировать закон об амнистии для участников событий 20 июня 2019 года. Два этих момента стали ключевым условием затянувшегося вхождения оппозиции в парламент. Послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан поздравили грузинскую общественность ("Ахали таоба", 20.04).

Хотя не исключено, удовлетворенность эта более уместна по отношению к действиям европейских структур, способствовавших примирению. Заметим, что подписанный документ все издания называют не иначе, как "соглашение Мишеля". Похоже, так он и войдет в историю. Противоречия же внутри страны сохраняются. Соглашение не подписали ведущие оппозиционные силы – ЕНД и "Европейская Грузия". Они тут же выдвинули в качестве нового условия освобождение Ники Мелия и распространение закона об амнистии лишь на конкретные дела.

Большинством аналитиков препятствия были восприняты как надуманные, что косвенно подтвердил и категорический отказ Мелия покинуть тюрьму (23.04). Правда, как выясняется теперь, лидер националов-таки согласился на предложение евроструктур выплатить за него залог. Видимо, осознал, что после принятия закона власть, как и обещала, выставит его силой. Политолог Сосо Цинцадзе не сомневается, что выйти героем ему никто не позволит (23.04).

Вдобавок депутат Давид Сергиенко решительно дал понять – амнистия не может быть индивидуальной и поименной ("Резонанси", 23.04). Она в равной мере касается и протестующих, и перегнувших палку сотрудников правоохранительных органов. Чем завершится спор эмоционально, неясно, но формально большинство располагает достаточным числом голосов в парламенте, чтобы и без участия других выполнить условие соглашения.

Трудно понять, пожимает плечами политолог Торнике Шарашенидзе, на что надеются оставшиеся вне парламента партии?!. Сколько им понадобится 15 мая людей, чтобы что-то изменить (Квирис палитра", 19-25.04)?! Эксперт Сандро Твалчрелидзе и тут обратился к сравнению со спортом, на этот раз – к шахматам. Никто из лидеров, включая "Грузинскую мечту", полагает он, не научился различать политическую стратегию и тактику. Грузинские политики не способны просчитывать партию даже на два хода вперед ("Квирис палитра").

В результате, разногласия обозначились уже в лоне самих националов. Вместе с экс-председателем ЕНД Григолом Вашадзе согласие на вход в парламент подписала одна из наиболее активных лидеров Саломе Самадашвили. Чем навлекла на себя с трудом сдерживаемую агрессию однопартийцев. Хатия Деканоидзе истолковала ее заявление как то, что она покинула ряды партии ("Ахали таоба" 23.04). При этом сама Самадашвили умело парировала выпад в свой адрес со стороны Георгия Барамидзе, назвав его маргиналом и списанным политиком (23.04).

Вывод из сказанного, тем не менее, не самый радостный. Кризис в Грузии искусственный и его участники так легко не остановятся, уверен лидер "Народной партии" Мамука Гиоргадзе (21.04). Националы приняли бы документ Шарля Мишеля, язвительно развил этот тезис политолог Эдишер Гвенетадзе, если б он внес в него пункт: правящая партия уходит и к власти безо всяких выборов приходит "Национальное движение". ("Резонанси", 23.04)!

Это уже не перформанс, а рулетка!

Яго Хвичия безо всякого стеснения и даже с гордостью признался: он поспорил на хинкали с одним из членов "Гирчи", что Чарквиани и Нателашвили войдут в парламент ("Ахали таоба", 23.04). Дело не в том, кому придется платить за угощение, а в том, что подобные "пари", к сожалению, отражают стиль и мышление подавляющей части грузинской политической элиты. Тем временем, страна пребывает на грани паники.

Бизнес опасается, что точечные ограничения перерастут в полный локдаун, способный подорвать последние остатки экономики ("Резонанси", 22.04). А власть не урегулировала элементарные вопросы безопасности, включая организационные. Невзирая на острейшие внешние вызовы, в Грузии вот уже больше года остается вакантным пост руководителя разведывательной службы ("Сакартвелос Республика", 23-25.04). Не удается наладить пропаганду вакцинации, хотя в больницах скоро не останется свободных мест ("Ахали таоба", 23.04...

Это не помешало оформить сцену для характерных, особенно для Тбилиси, театрализованных условностей. В определенных социальных кругах стало считаться престижным прививаться "Файзером", а не "АстраЗенекой" ("Квирис палитра"). Правда, гораздо хуже другое – вакцинация идет крайне неудовлетворительно. Пресса любит муссировать идею о европейском мышлении грузин, но в перспективной очереди на прививку фигурирует пока немногим более 55 тысяч имен. И это когда Евросоюз намеревается подать на компанию "АстраЗенека" в суд за срыв поставок и нехватку вакцины ("Сакартвелос Республика", 23-25.04).

Счет желающих вакцинироваться в европейских странах идет уже на десятки миллионов. А у нас все еще надеются, что пронесет!..

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