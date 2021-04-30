Топ-5 лучших грузинских сериалов для выходных

Вот и начались длинные майские выходные, за которые можно успеть куда-нибудь сходить, что-то почитать, послушать и даже посмотреть

По этому случаю Sputnik Грузия подготовил список лучших грузинских сериалов, которые, по нашему скромному мнению, способны скрасить ваш досуг.

"Подруги моей жены" (ჩემი ცოლის დაქალები)

Этот многосерийный фильм практически стал неотъемлемой частью жизни большей части грузинского общества. Об этом говорит и количество сезонов проекта, а их целых 17.

Сериал изначально рассказывал историю одной обычной грузинской семьи, но постепенно героев стало все больше. Зритель полюбил "Подруги моей жены" за актуальность и правдоподобность, ведь сюжет затрагивает как политику, любовь, дружбу, так и серьезные социальные темы. К примеру, буллинг среди детей, отношение к сексуальным меньшинствам в Грузии, положение женщин и многое другое.

"Искусственное дыхание" (ხელოვნური სუნთქვა)

Сценаристом сериала "Искусственное дыхание" является Кети Девдариани, которая также работает над "Подругами моей жены". Несмотря на это, жанр и история кардинально отличаются, хотя тоже тепло были встречены телезрителями. В сериале изначально было два сезона, хотя поклонники проекта очень надеялись, что его продлят и на третий, но новостей об этом нет с 2016 года.

В центре сюжета – молодой доктор Шотико, отец-одиночка, который живет с 11-летней дочерью Мелано. Их отношения идеальны, хотя их счастье омрачено смертью молодой матери, которая покончила жизнь самоубийством. Но вскоре в их жизни появится Тамуна – журналист, мечтающий писать. Именно ей будет суждено круто изменить жизни Шотико и Мелано.

"Тесея" (თესეა)

В новом сериале "Тесея" заинтересовать зрителей сможет оригинальный сюжет и отличная операторская работа. Это история о несостоявшемся режиссере Георгии (его роль неплохо сыграл рок-музыкант Зура Джавахия), который разводится с женой, бросает нудную работу в маркетинге строительной компании и уезжает в провинциальной город своего детства – в Тесею.

Там персонаж Джавахия одержим смелой идеей – поставить мюзикл по грузинской поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Все бы ничего, да вот только против этого восстанет почти вся Тесея. Однако, чем с большими препятствиями герой сталкивается, тем больше ему хочется осуществить желаемое.

"Идеальная мама" (იდეალური დედა)

Этот сериал больше понравится представительницам прекрасной половины человечества, ведь "Идеальная мама" – это история о женщине, у которой явные проблемы с тайм-менеджментом, она всеми силами пытается одновременно и гармонично растить детей, и заводить друзей, и работать.

Если быть краткими – сериал посвящен мужчинам, большинство из которых не ценят, когда рядом с ними находится идеальная женщина.

"Сеанс"

"Сеанс" – грузинский аналог сериала "Пациенты" американской компании HBO. Основная история психологической драмы построена на отношениях между психотерапевтом и его пациентами.

В сериале обсуждаются такие злободневные темы, как проблемы с ментальным здоровьем, депрессией, разводом и другие.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.