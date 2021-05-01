Выборы, жалобы и голосование: критика Венецианской комиссии грузинского законопроекта

Венецианская комиссия с сомнением отнеслась к вопросу электронного голосования на выборах в органы местного самоуправления

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Венецианская комиссия негативно оценила предстоящие поправки в Избирательный кодекс Грузии о выборах в органы самоуправления, представив ряд рекомендаций и предостережений.

Проект поправок в Избирательный кодекс был подготовлен правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционными партиями "Граждане" и "Европейские социалисты" и инициирован в феврале.

Предстоящие выборы

Несмотря на то, что Венецианская комиссия отказалась оценивать вопрос сокращения числа мажоритарных депутатов к выборам в органы местного самоуправления осенью 2021 года, отметив, что этот вид избирательной системы – суверенное право каждого государства, она все же высказала замечания по поводу формирования округов.

По ее мнению, авторы законопроекта должны доработать законопроект для разделения избирательных округов по принципу равного числа избирателей, чтобы обеспечить равенство избирателей.

При этом она рекомендует формировать округа на фоне прозрачных консультаций с обществом.

Предвыборная агитация

Между тем Венецианская комиссия поприветствовала ограничения на использование административного ресурса во время предвыборной компании, однако выразила опасение, что формулировка запрета участия в предвыборных встречах может помешать принципу свободы собраний и призвала сделать ее более конкретной.

В то же время Венецианская комиссия выразила недовольство отсутствием в законопроекте запрета на использование правительственного ресурса на агитацию.

"Главные проблемы, выявленные на предыдущих выборах: предвыборные онлайн-кампании со стороны госслужащих, осуществляемые в рабочее время; использование веб-страниц правительства для агитации", – отмечается в заключении.

Комиссия рекомендует разработать законодательство для предотвращения использования административного ресурса и ввести дисциплинарные взыскания за это нарушение.

Осталась недовольной комиссия и запретом агитации в радиусе 100 метров от избирательного участка в день выборов, назвав его "фрагментарным" и не решающим проблему.

По мнению комиссии, агитация в день выборов должна быть запрещена как за 24 часа до дня голосования, так и в день голосования в любом месте. Кроме того, поправки должны обеспечить свободное голосования без контроля и запугивания.

День голосования

С сомнением отнеслась Венецианская комиссия и к вопросу электронного голосования на выборах в органы местного самоуправления.

"Правовая база должна надлежащим образом регулировать использование любых новых технологий голосования в избирательном процессе. Однако законопроект не содержит каких-либо положений об использовании электронных средств для голосования и предусматривает только, что правила условия использования электронных средств должны определяться постановлением ЦИК", – говорится в заключении.

Комиссия рекомендует прописать нормативную базу электронного голосования в законопроекте и указать как объем доступа к технологиям наблюдателям и кандидатам, так и этапы проверки, определение ответственности поставщиков систем, государственных должностных лиц. Также по мнению комиссии, в поправках должна быть прописана ответственность за нарушения, обеспечение защиты данных, возможность обжалования на любом этапе процесса.

"Крайне важно, чтобы любое новое использование электронных средств было в достаточной степени спланировано и подготовлено заранее, а также чтобы было проведено эффективное просвещение избирателей и подготовка по вопросам управления выборами", – говорится в заключении.

Жалобы

Недовольна Венецианская комиссия и прописанной в законопроекте процедурой обжалования в день голосования и при подведении итогов выборов.

По мнению комиссии, процедура обжалования должна быть простой и лишенной формализма. Комиссия рекомендует установить сроки обжалования в качестве надлежащего баланса между соблюдением права на обращение за правовой защитой и обеспечением своевременного и эффективного разрешения споров, связанных с выборами.

В то же время комиссия осталась довольна увеличением сроков рассмотрения жалоб в судах, однако отметила, что оно не полностью соответствует международной практике, и предложила увеличить все сроки дополнительно.