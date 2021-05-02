Преступность в Грузии – данные МВД за первый квартал

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за месяц было зарегистрировано около 1,2 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 2 мая - Sputnik. В период с 1 января по 31 марта 2021 года в Грузии было зафиксировано около 14,2 тысячи преступлений, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных в первый квартал 2021 года преступлений удалось раскрыть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5–5 тысяч преступлений.

Месяц Количество преступлений Март

5 145 Февраль 4 915 Январь 4 703

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за три месяца было зарегистрировано около четырех тысяч подобных случаев, из которых раскрыто 29,4%.

На втором месте - семейное насилие. За первый квартал 2021 года сотрудники следственных органов зафиксировали 1,4 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 61,4%.

А вот на третьем оказались транспортные преступления – 972 факта за три месяца, из которых раскрыто 4,4%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

Вид преступления Количество случаев Воровство 4 066 Семейное насилие 1 365 Транспортные преступления 972 Наркопреступления 895 Угроза 816

Кроме того, по данным МВД Грузии, за первые три месяца 2021 года в стране было зарегистрировано 21 убийство, из которых пять с особой жестокостью, 88 случаев нанесения вреда здоровью, 22 случая изнасилования, два случая взятия в заложники, шесть случаев торговли людьми, шесть случаев взяточничества и четыре случая терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 31 марта за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 4 738 человек, из которых 329 отбывали условный срок. При этом 1 602 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

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