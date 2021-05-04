Белая "Хванчкара" под угрозой: почему грузинское вино "Твиши" может кануть в лету?

Вино "Твиши" под угрозой исчезновения. Экологи и выступающие против строительства Намахвани ГЭС в ущелье Риони, где растет сорт Цоликоури, в один голос заявляют – гидростанция сильно повысит влажность, что сильно навредит вкусовым качествам винограда

Истинному ценителю вина не нужно долго рассказывать о грузинском белом полусладком "Твиши" – оно пользуется большой популярностью как среди местных энофилов, так и у иностранных гостей. Но знаете ли вы о специфическом месторождении этого вина и почему оно считается таким уникальным и неповторимым?

Прекрасный Твиши и его вино

"Говоришь, "Твиши" в магазине 20 лари стоит (почти 6$ – примеч. ред.)? Ужас какой! Настоящее стоит минимум 40 (почти 12$)! А что в магазине – обыкновенное сухое, напичканное сахаром! Я тебе дам попробовать настоящее "Твиши" из моего погреба, только никогда в магазине больше не покупай!" – берет с меня слово местный виноградарь Гоча Немсверидзе на второй минуте нашего знакомства.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Гоча Немсверидзе, деревня Твиши

Поселок Твиши – невероятной красоты место, расположенное в крутом скалистом ущелье на берегу реки Риони, в регионе Лечхуми. Его населяют более 200 семей, каждая из которых, конечно же, занимается выращиванием сорта винограда Цоликоури.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Деревня Твиши

Этот сорт распространен во многих регионах – в Имерети, Кахети, Раче. Но выращенный именно в этой специфической микрозоне Цоликоури обладает уникальными вкусовыми качествами – благодаря засушливому климату он наполняется природной сладостью, подобно красным сортам Александроули и Муджуретули, произрастающим на высокогорных склонах региона Рача, из которых делается легендарная "Хванчкара".

"Ежегодно во время сезона сбора урожая Ртвели у нас на заводы и винодельни уходит не больше 120 тонн нашего винограда. Килограмм стоит от шести лари (1,8$) – это почти столько же, сколько стоит и сырье для "Хванчкары", – рассказывает Гоча, показывая свой виноградник.

По словам фермера, семьи, которые многие десятилетия назад уехали из Твиши в крупные города, потихоньку возвращаются назад из-за возможности хорошего заработка и беззаботной жизни в тишине и красоте.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Деревня Твиши, виноградники цоликаури

"Вот мой сосед всю жизнь прожил в Тбилиси, на Плеханова. Там у него огромная квартира, но он на старости лет вернулся в Твиши заниматься виноградом, продавать, ведь это неплохой заработок. Ну и, конечно, посмотри, какая красота! Не замечательно ли, именно глядя на эту красоту встретить свою старость?" – улыбается фермер, указывая рукой на живописную отвесную скалу на противоположном берегу Риони.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Деревня Намахвани

Сразу же вспоминается множество правительственных программ Грузии по развитию сел и деревень, которые проводятся для того, чтобы население регионов не покидало родные места и подобные поселения продолжали бы свое существование. Казалось бы, Твиши – это идеальный пример, но в этой истории кое-что пошло не так…

Намахванская угроза

В 20 километрах от Твиши в поселке Намахвани началось строительство крупной одноименной гидроэлектростации. Строить и управлять Намахвани ГЭС в течение 99 лет будет турецкая компания, соответствующий договор уже заключен с правительством Грузии.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Строительство Намахвани ГЭС

Проект включает в себя строительство двух станций: Нижней и Верхней Намахвани. В муниципалитетах Рионского ущелья – Цхалтубо и Цагери появятся крупные плотины и водохранилища, таким образом, что Твиши окажется буквально посередине между ними.

Жители Твиши бьют тревогу – говорят, что часть прибрежных виноградников будет затоплена, а те угодья, что повыше, рискуют "загнуться" от повышенной влажности.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Строительство Намахвани ГЭС

"Если это произойдет, никакого достатка в нашем крае уже не будет. Мы против этого. Что нам делать? Как мы будем тогда спасать себя? Как жить? Мы тогда станем социально незащищенными, без достатка. Кто нам тогда поможет? Мы многого не просим – просто оставьте нас в покое и дайте делать то, что мы делаем", – говоря эти слова, жизнерадостное лицо фермера тухнет.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili / NEWSGEORGIA Строительство Намахвани ГЭС

Таким образом, жизнь фермера Гочи и его односельчан за последние полгода круто изменилась. Теперь в его графике не только уход за виноградником и скотом, вечерние прогулки, любования красотой вокруг и приемы гостей, но и, как по расписанию, присутствие на всех акциях протеста против строительства Намахвани ГЭС, которые проходят в Кутаиси.

На сегодняшний день, наверное, самая большая мечта жителей Твиши – чтобы крупная ГЭС здесь никогда не была построена.

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