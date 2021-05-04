По чьему сценарию будут развиваться события в Грузии, или "Сила особого притяжения"

Неожиданный уход Арчила Талаквадзе с поста главы парламента особой реакции у политиков и общественности, признаться, не вызвал, но сильно озадачил аналитиков – пресса не перестает гадать, что за маневры задумала власть

В стране, хоть и со скрипом, началось выполнение ключевых пунктов так называемого "соглашения Мишеля". Часть оппозиции, подписавшая этот примирительный документ, наконец-то, появилась в зале парламента. Президент – тоже скрипя сердцем – помиловала Георгия Руруа. А "Грузинская мечта" в срок зарегистрировала законопроект об амнистии ("Резонанси", 28.04).

Безусловно, вопросы могли быть намного тесней связаны с наболевшими проблемами общества. Но погрязшие в препирательствах и спорах политики сошлись пока на этих. И на том спасибо, – вздохнула общественность. Впрочем, эксперт Рамаз Сакварелидзе интригующе предостерег – самые интересные процессы еще впереди ("Ахали таоба", 26.04)…

В споре не всегда рождается истина

Прежде всего бросается в глаза, как буквально на глазах меняются приоритеты. Никогда еще в политической жизни страны не выпадала столь важная роль выборам в местные органы власти. Они претендуют едва ли не уровень парламентских. Во всяком случае, если правящая партия не наберет согласно достигнутой договоренности 43% голосов, парламент будет распущен!..

По мнению многих экспертов, для "Грузинской мечты" не должно составить особого труда одолеть этот барьер. Но расклад вполне может измениться. Например, если на политическую арену реально прорвется сквозь барьеры свежая политическая струя. Потенциальный избиратель все еще заинтригован обещаниями увидеть новую силу в лице партии экс-премьера Георгия Гахария. Однако анонсирование ее создания несколько затянулось. Политик Гигла Барамидзе вообще считает, что рейтинг Гахария сильно преувеличен ("Ахали таоба", 27.04)

Похоже, на эту роль не прочь претендовать и "Стратегия возрождения". Георгий Вашадзе призвал оппозиционные партии выставить на местных выборах общего кандидата без "Нацдвижения". И даже придумал эпитет – "сила особого притяжения" ("Резонанси", 29.04). Так что националам, скорее всего, будет тяжело сохранить лидерство в оппозиционном сегменте, добавляет газета.

Однако в таком случае не менее туго, наверное, придется и "Грузинской мечте". Особенно, если вдруг объединятся вместе сторонники Гахария, Вашадзе и Каха Каладзе. По мнению политолога Игоря Квеселава, такого рода союз начисто лишит шансов на победу всех остальных (30.04). Хотя слово за самими лидерами, а пока это только гадания.

Есть и препятствия иного рода. Аналитик Вахтанг Дзабирадзе опасается, что даже если "Мечта" одолеет условный барьер 43%, ситуация может уйти на второй круг. То есть уже в день выборов начнутся крики о том, что голоса подтасованы ("Квирис палитра", 26.04-2.05). Основания для таких подозрений дает странная интерпретация только что подписанного "соглашения Мишеля". Которую "Резонанси" квалифицирует как фактическую попытку ревизии документа (30.04).

Жертва рокировки или безошибочный ход?!

"Нацдвижение" использует навязчивые идеи Саакашвили и заставляет всю Европу умолять себя войти в парламент", – возмущается "Резонанси" (30.04). Впрочем, политолог Сосо Цинцадзе не исключает, что Саакашвили может действительно приехать в Грузию и… сесть в тюрьму. Ну а затем выйти из нее героем, как Нельсон Мандела ("Ахали таоба", 30.04). Впрочем, зная характер экс-президента, в такое верится с трудом.

Логичней воспринимаются аргументы одного из основателей "Национального движения" и бывшего председателя партии Мириана Мирианашвили. Тот утверждает, что все общественно-политические силы Грузии так или иначе вовлечены в глобальную игру, где каждой отведена своя роль. И ходят они как шахматные фигуры – по воле игроков крупного геополитического противостояния. Экс-политик даже приписывает предотвращение революционных процессов личной заслуге посла США Келли Дегнан (28.04). Запад не устраивает дестабилизация в регионе.

Против и население – сегодня люди в Грузии боятся резких перемен и революций (27.04). А "Нацдвижение" своими неадекватными и непоследовательными действиями утомило уже и собственных избирателей, уверен эксперт Гия Абашидзе ("Резонанси", 30.04). Все это заставляет ведущие партии прибегать к неожиданным ухищрениям и маневрам.

Именно таким ходом стала неожиданная и ничем не мотивированная отставка председателя парламента Арчила Талаквадзе (Ахали таоба", 26.04). Соглашение с оппозиций, которое подписал Талаквадзе, общественностью и влиятельной частью политического спектра были восприняты позитивно. Потому ссылка на подпись в официальном разъяснении причин его ухода лишь еще больше все запутала. Радикалы даже поспешили выдать такой шаг за символическое осуждение правящей партией "документа Мишеля", который она, мол, была вынуждена подписать.

Часть экспертов же сослалась на причины более прозаические: Талаквадзе недостаточно внушительно воспринимался влиятельными западными силами. Петре Мамрадзе упрекнул "Мечту" за то, что она не научилась говорить с Западом ("Ахали таоба", 29.04). Еще убедительней доводы Игоря Квеселава в "Сакартвелос Республика" (30.04-4.05). Политолог считает Талаквадзе оптимальным кандидатом правящей партии на выборах мэра Тбилиси. Если, конечно, на данный пост откажется претендовать Каха Каладзе. С ним согласен и Дзабирадзе ("Ахали таоба", 27.04).

Компроматы остаются в силе

Вышедший на свободу Георгий Руруа первым делом обрушил поток благодарностей на хлопотавших за него послов и сенаторов, многих не поленившись перечислить поименно (28.04). Правда, насколько добрую сослужил им службу, остается под вопросом. Судя по всему, власти и правозащитные органы отнюдь не станут мириться с имиджем Руруа-политика и героя.

Вряд ли случайное совпадение: буквально через день "Резонанси" и "Ахали таоба" рассказали о попытке нападения на Темура Хачишвили – бывшего члена "Мхедриони" и экс-министра внутренних дел. В публикациях сделан недвусмысленный намек на связь инцидента с убийствами в 90-е годы и на причастность ко всему этому Руруа. "Ахали таоба" в этом же номере (30.04) поместила интервью с Тамар Торадзе, которая утверждает, что Руруа у нее на глазах расстрелял из автомата ее братьев…

Прибегая к маневрированию, радикальная оппозиция, похоже, делает расчет на сторонников и не всегда учитывает широкое общественное мнение. Либо старается ненавязчиво повернуть его в свою пользу, прибегая к притянутым интерпретациям. Это касается не только дела Руруа и "соглашения Мишеля". Ника Мелия использовал по отношению к событиям 20 июня термин "антиоккупационная акция" ("Резонанси", 27.04), хотя совершенно непонятно, как она связана с попыткой ворваться в здание парламента?!

Не менее грозно звучит из уст председателя "Нацдвижения" и фраза, адресованная вошедшим в парламент коллегам: "Вот выйду и уделю им соответствующее внимание!" (26.04). Яго Хвичия из "Гирчи" язвительно парировал угрозу: "Чем больше Мелия остается в тюрьме, тем выглядит смехотворней" ("Квирис палитра"). Впрочем, любопытное замечание сделал на этот счет бывший депутат Давид Чичинадзе: если бы не Мелия, никто бы в Европе и не вспомнил о Грузии, не знал имен и фамилий оппозиционеров ("Ахали таоба", 28.04).

Что же, скандальная слава становится в грузинской политике не менее влиятельным фактором, чем в шоу-бизнесе. Вон адвокат Михаил Рамишвили, сделавший себе имя на делах о цианиде и гибели Тамар Бачалиашвили, заявил о том, что тоже будет баллотироваться на мэра Тбилиси ("Резонанси", 28.04).

Не исключено, массовому избирателю все это не менее интересно, чем массовому читателю то, что певец Нодико Татишвили наголо обрил голову ("Ахали таоба", 26.04)!

Главное – чтобы хорошо раскупалось…

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