COVID-вакцинация, риски, слухи – все, что нужно знать

Вакцинироваться или нет - вот, в чем вопрос. Почему и чего жители Грузии опасаются и что с этим делать, попробовал разобраться Sputnik

В Грузии продолжается программа вакцинации от коронавируса - сделать прививку могут все желающие старше 18 лет.

В стране вакцинация от коронавируса стартовала 15 марта препаратом AstraZeneca. Однако после случая 19 марта, когда двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе скончалась в результате вакцинации, доверие общества к этому процессу сильно упало. По предварительной информации, тогда у медсестры развился анафилактический шок, однако точную причину ее смерти установит экспертиза.

Грузинские специалисты и аллергологи советуют гражданам перед вакцинацией при сомнительном анамнезе пройти консультацию врача соответствующего профиля. Именно он даст правильное направление и ответит на вопрос, когда можно вакцинироваться, чтобы процесс прошел без осложнений.

Эксперт по вопросам здравоохранения, врач Вато Сургуладзе в беседе с Sputnik Грузия отметил, что особенно после случая со смертью медсестры в стране процесс вакцинации проходит очень осторожно и внимательно.

"Всем все хорошо объясняют, когда делать вакцину и какие могут быть осложнения, - говорит медик. - В Грузии все проходит на очень хорошем уровне: всем дают координаты, кому позвонить в случае какого-либо осложнения, обо всем предупреждают. В том же Израиле эта вакцина делается на стадионах, во Франции на площадях около церквей. Почему мы всегда какие-то особенные? У нас прививают в медучреждениях, не на стадионах и площадках".

По его словам, после вакцинации за всеми вакцинированными наблюдают в течение 45 минут. Эксперт утверждает, что после 45 минут анафилактический шок не может быть развит. Температурная реакция, боль в области укола, озноб – это нормальная реакция после вакцины, которая проходит после 2-3 дней или раньше.

Что касается связи вакцин с тромбоэмболиями и другими серьезными осложнениями, которые могут завершиться летально, Сургуладзе утверждает, что это еще не доказано. По его словам, еще никто не знает - связан или нет один случай тромбоэмболии на 1,6 миллиона вакцинированных препаратом AstraZeneca именно с вакциной.

Как отметил Сургуладзе, тромбоэмболия гораздо чаще развивается после операции на сердце, на кровеносные сосуды, чем после вакцины, и нет доказательств того, что она развивается из-за вакцины.

"Это инсинуации так называемых антиваксеров, - говорит эксперт. - Я не защищаю правительство, я защищаю процесс вакцинации. Почему в Израиле уже 80% вакцинированных? Там третьей волны нет. В Великобритании третьей волны нет. Я не думаю, что Израиль и Великобритания хотели бы, чтобы их государства были стерты с лица земли", - отметил Сургуладзе.

Лица с аллергией и вакцинация – еще один очень важный вопрос, часто задаваемый пациентами. По словам специалиста, все зависит от того, на что у конкретного человека есть аллергия.

"У моей знакомой есть аллергия на пенициллин, а на современные антибиотики – нет. Мы ее вакцинировали, и она прекрасно себя чувствует. Нужна консультация хорошего врача. Вот спрашивают, можно ли людям с онкологией делать вакцину? Если они делают химиотерапию в тот момент - нельзя, но после нее можно и нужно", - пояснил эксперт.

Есть люди, у которых в анамнезе есть несколько фрагментов анафилактического шока. Таким людям, утверждает Сургуладзе, делать вакцину никто не будет. Это исключение, и ни один врач не возьмет на себя такую ответственность. Такие люди должны ходить в масках, сохранять дистанцию, мыть руки, пока не будет популяционного иммунитета.

"Вот таким людям как раз-таки делать вакцину нельзя. Это должно быть исключением, - говорит специалист. - Есть люди, которые не могут сделать вакцину от гриппа, от кори, это исключения, и это нормально. Им придется постоянно делать ПЦР-тест, по-другому они будут немного ограничены в правах".

"Никто не знает, что будет завтра"

Некоторые граждане Грузии боятся делать вакцину от коронавируса из-за неизвестности долгосрочного влияния препаратов на организм человека. Они часто задают вопрос: "А что будет через пять лет?" На что у экспертов один ответ: "Никто не знает, что будет завтра".

"А может через два года кирпич на голову упадет? Знаете, когда начали делать вакцину против чумы, детских инфекций, была такая же реакция непросвещенного населения. А другого выхода не было и нет. Вы знаете, сколько человек умирает в автоавариях. Тогда почему вы все еще пользуетесь автомобилями? Нет у человечества другого выхода, кроме вакцины", - говорит Сургуладзе.

Сам Сургуладзе сделал вакцину от коронавируса 20 марта, кстати, через день после трагического случая, связанного с гибелью медсестры после вакцинации. Он привился препаратом AstraZeneca и, по его словам, перенес прививку хорошо.

"У меня три дня болело место укола и все. А у моего друга была температура 38,5, озноб, через два дня все прошло. Люди индивидуальны. Даже в случае близнецов, один может перенести пневмонию так, что и не заметит, а второй может попасть в больницу", - сказал Сургуладзе.

В Грузии и не только часть врачей и экспертов предупреждают о ряде осложнений, которые могут возникнуть после вакцинации. Помимо анафилактического шока, они называют еще список других осложнений, в том числе и тромбоцитопению.

У вакцин компании AstraZeneca и Johnson & Johnson выявлен побочный эффект в виде тромбоцитопении среди лиц младше 55 лет. Именно по этой причине в Грузии программа вакцинации препаратом AstraZeneca продолжается только среди граждан старше 55 лет. С 4 мая граждане Грузии старше 18 лет могут прививаться китайской вакциной Sinopharm.

Грузинские медики уверены, что в том случае, если граждане будут максимально информированы о возможных осложнениях, о том, в каких случаях они должны обратиться к врачу и когда конкретно делать прививку, риски будут доведены до минимума.

Например, в том случае, если человек сделает вакцину AstraZeneca (она, в отличие от Johnson & Johnson, доступна в Грузии – ред.) и у него спустя четыре дня и в течение последующего месяца будут такие симптомы, как острая головная боль, усиливающаяся с каждым днем, судороги, в том числе нижних конечностей или отдельно лица, ухудшение зрения, то надо бежать к врачу.

Пациент обязательно должен не только рассказать о своих симптомах, но и назвать точную дату вакцинации. Эти симптомы могут указывать на развитие тромбозов, что является очень редким осложнением среди вакцинированных, но случаи все же зафиксированы.

Осложнение дыхания может быть связано с тромбоэмболией легких, боль в области живота тоже может указывать на тромбоз. Вакцинированные граждане должны быть внимательны к своим симптомам, уверяют медики. Обращать внимание на отек нижних конечностей, боль в груди. При любых подобных симптомах они должны обратиться к врачу.

Симптомы, которые наблюдаются после вакцинации, могут быть похожими на коронавирус. Ломота в суставах, боль в мышцах, невысокая температура - они могут появится после вакцинации спустя несколько дней. При этом отсутствие симптомов не значит, что антитела не выработались. Спустя 21 день после вакцинации можно проверить наличие антител к коронавирусу с помощью теста.

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