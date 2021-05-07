Медики в строю: как адмирала Исакова прооперировали в Тбилиси по указу Сталина

в преддверии Дня Победы Sputnik рассказывает об эвакуационных госпиталях и медработниках, которые в годы Великой Отечественной войны проявили невероятную самоотдачу

В 1941-45 годах в Грузию, где в первые недели войны оперативно была развернута широкая сеть эвакогоспиталей, направили на лечение сотни тысяч раненых бойцов. В Тбилиси спасли жизнь и знаменитому адмиралу Ивану Исакову.

Самоотверженный труд гражданских медиков помог вернуть в строй многочисленную армию. В тылу были развернуты 2 990 эвакогоспиталей на один миллион 340 тысяч коек. Впервые были введены воинские звания для медицинских работников гражданского здравоохранения. С целью улучшения медицинского обслуживания раненых бойцов и командиров было принято постановление о передаче всех эвакогоспиталей в тыловых районах страны (кроме госпиталей Народного комиссариата обороны) в ведение Наркомздрава СССР.

Во время битвы за Кавказ на территории Грузии были расположены до ста передвижных полевых госпиталей фронтового подчинения, а также медико-санитарные батальоны. В период ожесточенных боев на Северном Кавказе и непосредственно возле границы республики функционирующих госпиталей стало недостаточно. Они больше не в состоянии были принимать и в полной мере обеспечивать лечением раненых и больных воинов, число которых значительно возросло.

© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov Советские войска ведут огонь по укреплениям врага в районе города Орджоникидзе, во время оборонительной операции северной группы войск Закавказского фронта

Власти республики открыли 12 новых госпиталей в Тбилиси, Кутаиси, Цхалтубо, Боржоми, Чиатура, Телави, Гурджаани, Сурами, Цагвери, Харагаули. Согласно данным издания "Очерки истории Грузии", количество эвакогоспиталей за короткий срок увеличилось на 10 тысяч коек.

Без права на ошибку

По состоянию на 25 января 1943 года в Грузии были развернуты 74 эвакуационных госпиталя на 38 030 коек. В Тбилиси и пригороде развернули 29 госпиталей. Грузия показала впечатляющие результаты и по объему сданной крови – 25 тонн крови, женщины составляли более 80 процентов из общего числа доноров. В 1942 году число активных доноров существенно выросло – 12 110 человек, а в 1943 году – до 28 309.

Во время ВОВ больше всего военных госпиталей в Грузии было в Кутаиси. Там в пяти госпиталях лечили раненых бойцов, доставленных Черноморским флотом. По информации Национального музея боевой славы, в Кутаиси излечили 80 тысяч раненых.

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В тбилисский морской госпиталь, в здании которого сейчас располагается МИД Грузии, из Сочи эвакуировали адмирала Ивана Исакова (Ованеса Тер-Исаакяна), который в 1942 году во время Новороссийской операции под Туапсе в результате бомбежки получил тяжелое ранение. Он вернулся в город, где 30 лет назад с отличием окончил Тифлисское реальное училище и где его ждало тяжелое испытание. У адмирала началась гангрена, что грозило смертью.

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И тогда в Тбилиси Сталин срочно вызывает главного хирурга Военно-Морского флота СССР Юстина Джанелидзе, который работал в блокадном Ленинграде в то время, когда адмирал прокладывал "Дорогу жизни". Джанелидзе, считавший, что "корабельный врач принимает только единственное и правильное решение", вынужден был во время операции ампутировать ему ногу. Позднее Джанелидзе стал одним из тех троих ученых-медиков, которые удостоились звания Героя Социалистического Труда. А Иван Исаков в мае 1943 года вернулся в Москву, его позже назначат начальником Главного морского штаба.

© photo: Sputnik / Grigory Vayl Адмирал флота Советского Союза Иван Степанович Исаков

Заслуженный журналист Грузии, летописец грузинского генералитета Леван Долидзе рассказывает, что в Тбилиси Исаков жил на улице Бесики, недалеко от эвакогоспиталя, его запомнили как скромного и очень порядочного человека.

"24 июня 1945 года в Москве после знаменитого Парада Победы в Кремле во время торжественного приема наши знаменитые маршалы и генералы поднимали тосты.

Во время банкета Сталин лишь один раз вышел из-за стола. Он подошел к Исакову и предложил выпить за его здоровье. Все поняли жест генералиссимуса. Исаков был без ноги, и ему было трудно ходить. Кстати, перед тем, как адмирала из Сочи перевезли в Тбилиси, Сталин направил телеграмму: "Не теряйте мужества, крепитесь. По мнению врачей, Вы можете выздороветь... В случае трагического исхода лучший эсминец Черноморского флота будет назван "Адмирал Исаков", – говорит Долидзе.

Психологическое состояние раненых, ампутированных бойцов было крайне тяжелым, и на помощь приходили квалифицированные специалисты. Во время войны в тбилисском военном эвакогоспитале работал известный психолог и врач, представитель первого поколения грузинской школы психологии Иосиф Бжалава, возглавлявший там неврологическое отделение. Он вылечил многих бойцов, которые получили ранения головы.

Журналист Долидзе вспоминает, что его мать Елизавета Долидзе также была медработником: "Вместе с подругой Лизой Бабалашвили, которая свою четырехлетнюю дочь Лиану оставляла в нашей комнате на Дзержинской улице, под присмотром соседей, дежурила в морском госпитале. Мама была награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах". Дежурила в госпитале и мать моего школьного друга и соседа Юрия – Раиса Пищик".

Военный историк подчеркивает, что первым морским госпиталем в Грузии стал эвакогоспиталь №2467, организованный в ноябре 1941 года. Начальником учреждения стал военный врач 3-го ранга Илья Эзиашвили.

В корпусах тбилисского студгородка разместился эвакогоспиталь №1420, начальником которого назначили А. И. Свинина, а его помощником по политчасти Бибилейшвили, который в 1942 году отправился на фронт, где погиб смертью храбрых. К примеру, Любовь Герман ночь проводила у коек тяжелобольных, а днем лечила больных. Ее называли "любимой мамой для всех". Перед тем, как добровольно отправиться на фронт, 22-летняя студентка Тбилисского мединститута Лиза Абрамишвили помогала раненым в госпиталях. Она участвовала в героической обороне Севастополя и погибла в 1942 году.

Политический жест

Параллельно с эвакогоспиталями в Грузии были развернуты и лазареты при лагерях военнопленных.

Грузинские врачи лечили солдат вермахта. Нам удалось разыскать 97-летнего ветерана Шота Самушия, который работал начальником лазарета.

"В нашем лагере было более тысячи пленных, среди них немцы, итальянцы, румыны… Я проработал в этой системе до 1948 года. Начинал работать врачом в Болниси, а затем меня перевели в Гагры. Нам был дан приказ обращаться с пленными гуманно, нельзя было даже кричать на них. Это был политический жест. Я запомнил своего немецкого коллегу – Ханса Брюгера. Кормили их хорошо. Словом, были нормальные условия. Когда пленных возвращали на родину, я сопровождал их в качестве врача до самого Франкфурта-на-Одере", – вспоминает Самушия.

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В мае 1946 года в СССР приняли решение о прекращении деятельности эвакогоспиталей и их постепенном расформировании. Грузинские медики, большинство из которых были женщины-врачи, достойно справились с поставленной задачей, с первых дней войны перестроив работу с требованием жесткого военного времени. Бесценный опыт работы эвакогоспиталей окажет большое влияние на развитие системы здравоохранения уже и в мирное время.

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