Пугающая статистика: в Грузии за три месяца 2021 года ДТП унесли жизни 94 человек

Самой распространенной причиной аварий в Грузии является нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу

ТБИЛИСИ, 10 мая - Sputnik. В авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 31 марта погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек, говорится в данных на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, всего за первый квартал 2021 года в Грузии произошло 1 247 аварий. При этом 43% всех аварий приходится на Тбилиси.

В 539 авариях в столице Грузии погибли 13 человек и пострадали 645.

Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Регион Число аварий Число погибших Число пострадавших Аджарская АР 89 6 115 Самегрело - Земо Сванети 80 11 107 Имерети, Рача - Лечхуми и Квемо Сванети 159 22 212 Шида Картли 89 9 134 Квемо Картли 98 7 129 Кахети 103 11 146 Самцхе-Джавахети 35 3 47 Мцхета-Мтианети 26 8 34 Гурия 29 4 44 Причины и типы ДТП в Грузии В период с 1 января по 31 марта 2021 года самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 606 таких аварий унесли жизни 17 человек, еще 857 – пострадали. © Sputnik / Alex Shlamov Безопасность на дорогах – превыше всего: грузинские НПО напомнили власти о приоритетах На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В первом квартале 2021 года было зафиксировано 212 подобных фактов, в которых погибли 16 и пострадали 213 человек. На третьем месте по типу аварий находится столкновение с ограничителями или преградами. Зафиксированные с 1 января по 31 марта 66 таких ДТП унесли жизни семи человек, еще 90 оказались в клиниках. Кроме того, в Грузии в первом квартале зафиксировано шесть аварий с участием велосипедистов и 35 – с участием мотоциклистов. В них погибли три человека и 38 получили повреждения. Что касается причин аварий, то наибольшее число аварий в Грузии в 2021 году произошло из-за нарушения правил обгона, на втором месте – превышение скорости, а на третьем – нарушение правил перехода через пешеходный переход.

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