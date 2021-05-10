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Патрульная полиция

Пугающая статистика: в Грузии за три месяца 2021 года ДТП унесли жизни 94 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Происшествия в Грузии (2517)
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Самой распространенной причиной аварий в Грузии является нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу

ТБИЛИСИ, 10 мая - Sputnik. В авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 31 марта погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек, говорится в данных на сайте МВД Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным МВД, всего за первый квартал 2021 года в Грузии произошло 1 247 аварий. При этом 43% всех аварий приходится на Тбилиси.

В 539 авариях в столице Грузии погибли 13 человек и пострадали 645.

Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Регион Число аварий Число погибших Число пострадавших
Аджарская АР 89 6 115
Самегрело - Земо Сванети 80 11 107
Имерети, Рача - Лечхуми и Квемо Сванети 159 22 212
Шида Картли 89 9 134
Квемо Картли 98 7 129
Кахети 103 11 146
Самцхе-Джавахети 35 3 47
Мцхета-Мтианети 26 8 34
Гурия 29 4 44

Причины и типы ДТП в Грузии

В период с 1 января по 31 марта 2021 года самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 606 таких аварий унесли жизни 17 человек, еще 857 – пострадали.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В первом квартале 2021 года было зафиксировано 212 подобных фактов, в которых погибли 16 и пострадали 213 человек.

На третьем месте по типу аварий находится столкновение с ограничителями или преградами. Зафиксированные с 1 января по 31 марта 66 таких ДТП унесли жизни семи человек, еще 90 оказались в клиниках.

Кроме того, в Грузии в первом квартале зафиксировано шесть аварий с участием велосипедистов и 35 – с участием мотоциклистов. В них погибли три человека и 38 получили повреждения.

Что касается причин аварий, то наибольшее число аварий в Грузии в 2021 году произошло из-за нарушения правил обгона, на втором месте – превышение скорости, а на третьем – нарушение правил перехода через пешеходный переход.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2517)
Теги:
Грузия, МВД Грузии, ДТП

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