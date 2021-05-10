Пугающая статистика: в Грузии за три месяца 2021 года ДТП унесли жизни 94 человек

ТБИЛИСИ, 10 мая - Sputnik. В авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 31 марта погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек, говорится в данных на сайте МВД Грузии.
По данным МВД, всего за первый квартал 2021 года в Грузии произошло 1 247 аварий. При этом 43% всех аварий приходится на Тбилиси.
В 539 авариях в столице Грузии погибли 13 человек и пострадали 645.
Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Число аварий
|Число погибших
|Число пострадавших
|Аджарская АР
|89
|6
|115
|Самегрело - Земо Сванети
|80
|11
|107
|Имерети, Рача - Лечхуми и Квемо Сванети
|159
|22
|212
|Шида Картли
|89
|9
|134
|Квемо Картли
|98
|7
|129
|Кахети
|103
|11
|146
|Самцхе-Джавахети
|35
|3
|47
|Мцхета-Мтианети
|26
|8
|34
|Гурия
|29
|4
|44
Причины и типы ДТП в Грузии
В период с 1 января по 31 марта 2021 года самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 606 таких аварий унесли жизни 17 человек, еще 857 – пострадали.
На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В первом квартале 2021 года было зафиксировано 212 подобных фактов, в которых погибли 16 и пострадали 213 человек.
На третьем месте по типу аварий находится столкновение с ограничителями или преградами. Зафиксированные с 1 января по 31 марта 66 таких ДТП унесли жизни семи человек, еще 90 оказались в клиниках.
Кроме того, в Грузии в первом квартале зафиксировано шесть аварий с участием велосипедистов и 35 – с участием мотоциклистов. В них погибли три человека и 38 получили повреждения.
Что касается причин аварий, то наибольшее число аварий в Грузии в 2021 году произошло из-за нарушения правил обгона, на втором месте – превышение скорости, а на третьем – нарушение правил перехода через пешеходный переход.
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