Под шквалом критики: "Нацдвижение" стало объектом недовольства в Грузии и на Западе

Как заявил ранее Мелия, "Нацдвижение" приступает к консультациям внутри партии по вопросам входа в парламент и подписания соглашения, подготовленного президентом Евросовета Шарлем Мишелем

ТБИЛИСИ, 12 мая - Sputnik. Отказ главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" подписывать соглашение и входить в парламент в ближайшее время вызвал шквал критики как в Грузии, так и за ее пределами.

Соглашение между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией подписано 19 апреля всеми, кроме трех партий – "Нацдвижение", "Европейская Грузия" и "Лейбористская партия".

Чтобы обеспечить выполнение соглашения и обеспечить присутствие оппозиции в парламенте, Евросоюз даже выплатил залог за лидера "Национального движения" Нику Мелия. Однако после выхода на свободу лидера выяснилось, что "Нацдвижение" подписывать соглашение пока не собирается.

"Вопрос о подписании соглашения обязательно будет решен, но в соответствующем качестве и путем консультаций, которые уже начались в "Нацдвижении", – сказал Ника Мелия.

При этом он отметил, что на принятие решения понадобится определенное время и оно "будет служить правильным процессам в стране".

Однако решение Мелия не вызвало восторга ни у Запада, ни у соратников по оппозиции и даже части членов партии.

Критика внутри страны

Решение Мелия не все встретили с восторгом внутри "Единого национального движения".

"Если ЕНД останется вне парламента, то будут постоянные разногласия между нами и остальными оппозиционными партиями, что сделает невозможным выдвижение единых кандидатов, что равно поражению. Будет под вопросом и международная поддержка, что даст возможность манипуляций для "Грузинской мечты". Мы должны использовать парламент. Если мы будем его бойкотировать, ослабнет партийная структура", - заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе.

Мнение Хатии Деканоидзе поддерживает и недавно покинувшая ряды "Единого нацдвижения" Саломе Самадашвили.

"Я считаю грубой ошибкой то, что "Национальное движение" не подписало соглашение", - сказала она.

А вот оппозиционер и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили увидел в действиях "Нацдвижения" желание переложить ответственность за реформы на других.

"Благодаря тем, кто подписал соглашение, Мелия вышел на свободу. "Национальное движение" же оставило своих в тюрьме, и теперь за чужой счет они хотят проведения избирательной реформы, а после войти в парламент. Пусть не заходят, мне все равно", – сказал Элисашвили.

Недовольство Запада

Свое недовольство тем, что "Единое национальное движение" отказывается входить в парламент, выразили и на Западе.

"Оппозиция, которая остается вне парламента, сокращает возможности Грузии. Оппозиция и власти должны найти общий язык", - заявила европарламентарий Анна Фотига.

Призвал "Нацдвижение" к подписанию соглашения и европарламентарий Андрис Кубилиус.

"Хочу призвать вас подписать соглашение и войти в парламент. Грузии нужна сильная и конструктивная оппозиция, чтобы контроль правительства был эффективным", - сказал Кубилиус.

Не остался в стороне и поддерживающий Грузию американский сенатор Джони Риш, который также подчеркнул, что оппозиция должна быть в парламенте.