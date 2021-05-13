18:49 13 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Северный поток 2

Похоронить миллиарды евро. Достроят ли "Северный поток - 2" к октябрю

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Обзоры
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210513/251719305/Pokhoronit-milliardy-evro-Dostroyat-li-Severnyy-potok--2-k-oktyabryu.html

За газопровод "Северный поток-2" выступают страны, через который он проходит, против – США и те, кто остался в стороне и перестанет быть транзитером. Так эгоизм бизнес-интересов прикрывается пристойной оберткой идеологических разногласий

Страсти вокруг "Северного потока - 2" не утихают, Госдеп продолжает грозить Европе санкциями. И хотя в Старом Свете осознают потребность в российском голубом топливе, предстоящие выборы в Германии могут существенно сказаться на перспективах проекта. А значит, с завершением работ надо поспешить. Когда перережут красную ленточку, выяснила автор РИА Новости Ирина Бадмаева.

Успеть до выборов в бундестаг

Газопровод достроят до 26 сентября, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Строительство трубопровода Северный поток - 2
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Вблизи Дании началась укладка труб "Северного потока - 2"

"Если погода будет лучше, мы быстрее продвинемся", — добавил он. Осталось уложить сто километров труб.

После выборов сильные позиции в Бундестаге могут занять зеленые, а они этот проект, мягко говоря, не поддерживают. Так, 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга. Экологи считают, что "Северный поток - 2" нанесет ущерб Балтийскому морю.

Кроме того, скоро лояльная к российской трубе Ангела Меркель покинет пост канцлера. Кто придет к власти, пока неясно. А ведь на кону очень крупные деньги.

"Сейчас стоит вопрос, хотим ли мы десять миллиардов евро похоронить на дне моря. Решение должна принимать Европа", — подчеркивает Сергей Нечаев.

В ЕС мнения давно разделились. Трубопровод проходит через территориальные воды Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Первые три страны дали добро на строительство довольно быстро. Сопротивлялись только в Копенгагене, но в итоге уступили. Зато Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Хорватия категорически против. Не говоря уже об Украине. Никто не хочет лишиться статуса транзитера.

К слову, Варшава выражала готовность обойтись без российского топлива с 2022 года, когда истекает контракт с "Газпромом". Поляки рассчитывают на прокладываемый к норвежскому шельфу в Северном море трубопровод Baltic Pipe. Остальное — заокеанский сжиженный природный газ (СПГ), которым американцы готовы залить европейцев.

Вопреки санкциям

Общая мощность двух ниток СП-2 — 55 миллиардов кубометров в год. Протяженность маршрута — 1 234 километра.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Названа дата возобновления строительства "Северного потока - 2"

Строительство приостановили в декабре 2019-го — швейцарский трубоукладчик Allseas вышел из проекта из-за американских санкций. Через год работы возобновили. Но Вашингтон продолжает вставлять палки в колеса.

Оборонный бюджет США на 2021 год снова расширил ограничения. Госдеп запугивает европейские компании. К февралю этого года СП-2 покинули 18 участников из ЕС.

Однако в Европе осознают важность проекта для энергетической безопасности. И в Кремле подчеркивают, что партнеры последовательны в намерении завершить СП-2.

Власти Германии не раз это подтверждали — в частности, 4 мая министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на заседании глав МИД "Семерки" в Лондоне. Дело в том, что ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно перейти на возобновляемые источники, стране нужно больше газа.

Через несколько дней, 11 мая, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла напомнил: "Как суверенное государство, мы должны поддерживать деловые отношения со многими странами". И отметил, что завершение строительства газопровода выгодно и ФРГ, и России.

"Невозможно испортить экономическое долгосрочное эффективное сотрудничество сиюминутными политическими претензиями, как того хотелось бы США. Ничего личного, только бизнес", — считает Максим Черняев, доцент экономического факультета РУДН.

Но есть серьезные поводы сомневаться, что красную ленточку перережут уже в конце сентября.

"Препятствия не только юридические и политические — темп работ невысокий. С 19 апреля по 10 мая проложили 3,1 километра. С 1 по 19 апреля — 8,6. Получается, за 40 дней — 11,7 километра, или в среднем 0,3 в день. Так потребуется порядка 11 месяцев", — рассуждает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Однако то, что проект не остановить, похоже, осознали даже его ярые противники (хотя и не смирились с этим). В крайнем случае, чтобы обойти новые санкции, можно действовать через дочерние фирмы. Конечно, это займет больше времени, но, как говорится, тише едешь, дальше будешь.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
На снимке, сделанном с помощью беспилотника, видны руины здания, разрушенного в результате израильских воздушных ударов, на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта в городе Газа
Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу - видео
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться