"Когда от тебя ничего не зависит": эксперты о визитах властей Литвы на Южный Кавказ

Литва в очередной раз пытается проявить себя в проекте Европейского Союза "Восточное партнерство". Государственные деятели балтийской республики устроили турне по ряду стран бывшего СССР. Однако все эти визиты носят символический характер, считают в экспертной среде

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В последнее время правящие круги Литвы можно увидеть где угодно, только не в Вильнюсе. Президент Гитанас Науседа находится в Молдове. Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен прибыла в Киев. Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис в конце апреля посетил Грузию, однако уже вернулся в Литву – МИД проводит встречу со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном. Что стоит за чередой визитов литовских политиков в страны бывшего СССР?

Видимость сильной активности

Литва хочет стать лидером программы "Восточное пространство", разработанной Евросоюзом, полагает доктор политических наук Вадим Воловой.

"Цель проекта – развитие связей Европейского Союза с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, - объясняет он. – Отсюда и визиты литовских политиков по постсоветским странам. В некоторых государствах об интеграции речь не идет. Например, Армения состоит в Евразийском экономическом союзе - просто в Ереване ЕС пытается усилить свое влияние".

Вильнюс трактует свои действия совсем иначе. Как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на встрече с Араратом Мирзояном, Литва хочет поделиться своей "историей успеха". Что имеется в виду непонятно. Ведь в то же время центр стратегического анализа правительства республики (STRATA) прогнозирует: из-за высокой эмиграции и низких показателей рождаемости к 2050 году Литва станет одной из самых стареющих стран Европы.

Президент Науседа, впрочем, тоже предпочитает говорить с зарубежными коллегами не о реальных проблемах своего государства, а об абстрактных перспективах в будущем. По сообщению пресс-службы молдавского президента Майи Санду, главы двух стран обсудят возможности "углубления двусторонних отношений, а также развитие отношений между Республикой Молдова и ЕС, поскольку Литва последовательно поддерживает цели европейской интеграции и реформ нашей страны".

Кроме этого, Санду и Науседа запланировали еще одно мероприятие – совместную посадку дерева в Ботаническом саду Кишинева. Такой жест Молдова сделает, чтобы поддержать экологическую политику Евросоюза.

"Если говорить, насколько это все эффективно, то на данный момент перспектива расширения Евросоюза очень далека, - отмечает Вадим Воловой. – Ожидать какой-то сильной помощи, когда Европа занята своими проблемами, тоже не стоит. Поэтому происходящее можно охарактеризовать как видимость сильной активности. Легко же говорить, когда от тебя мало что зависит. Одни едут, другие принимают. Почему бы не съездить, дерево не посадить?"

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Некоторые литовские политики выступают просто по принципу, чтобы "громкий голос Литвы было слышно в мире". Однако иногда эти высказывания вредят имиджу самой республики, считает политолог Александр Носович и приводит в пример визит Габриелюса Ландсбергиса в Тбилиси.

Тогда руководитель литовского МИДа заявил: "У Тбилиси есть возможность представить себя как региональный центр, будь то борьба с пандемией, торговые отношения или совместные инфраструктурные проекты, в любом вопросе, связанном с Евросоюзом и НАТО. Литва готова внести свой вклад в усиление сотрудничества".

Вопрос, можно ли считать Грузию, где до сих пор действует комендантский час из-за третьей волны коронавируса, центром борьбы с инфекцией, остается открытым. Также непонятно, может ли выступать с такими утверждениями Литва, в которой за четыре месяца вакцинации поступило более 2,5 тысячи жалоб на побочные эффекты после ввода препарата. Рейтинг по числу жалоб возглавила вакцина производителя AstraZeneca, однако власти страны все равно отказываются закупать российские вакцины.

"У Литвы сейчас элементарно нет возможностей для выполнения тех амбициозных задач, о которых она говорит, - рассуждает Носович. – При этом литовские политики подчеркивают, что они представляют не просто Литву, а весь Европейский Союз, хотя, если начать разбираться, никто не поручал им говорить от имени Евросоюза".

Достаточно вспомнить случай в феврале этого года, когда в Грузию приехал председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис, говорит эксперт. Власти Литвы ожидали, что Павиленис постарается урегулировать конфликт между властью и оппозицией. Вместо этого "посредник" пригрозил санкциями за арест оппозиционера Никанора Мелия.

"В Грузии даже сами политики сказали, что эти слова ничего не значат (премьер-министр Ираклий Гарибашвили – пр. ред.). Вообще, страны должны понимать, что если к ним приходит проект с участием Литвы, значит заканчивается стабильная жизнь. Ситуация в Беларуси это подтверждает. Литва стала самой ярой сторонницей оппозиции. Получается, Литва работала на дестабилизацию, ведь если политический кризис не смогли бы преодолеть, Беларусь погрузилась бы в хаос. Поэтому политика Литвы несет деструктив и опасность – особенно для Армении и Молдовы, где из-за территориальных конфликтов ситуация и так нестабильна", - подытожил Александр Носович.