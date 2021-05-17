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Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ

Арктические запасы: Россия приготовилась выбить США из Европы

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210517/251747315/Arkticheskie-zapasy-Rossiya-prigotovilas-vybit-SShA-iz-Evropy.html

Освоение нефтяных и газовых ресурсов Северного Ледовитого океана в приоритете у российских властей уже давно. Планируется за полтора десятилетия увеличить производственные мощности СПГ в три раза

Экспорт американского сжиженного природного газа бьет рекорды. Но этот ажиотаж не надолго, опасаются в Вашингтоне, поскольку после запуска "Северного потока — 2" в Европу хлынет дешевое российское топливо. К тому же Москва в ближайшие пару лет может совершить прорыв на рынке СПГ. Этому поспособствуют крупные нацпроекты. Наблюдатели не исключают, что в перспективе Россия выдавит США с европейского рынка, пишет автор РИА Новости Наталья Дембинская.

Катар не сдаст Азию

В марте американцы отправляли за рубеж 10,5 миллиарда кубических футов сжиженного газа в день, сообщили в управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США. В апреле было 9,2, но и это абсолютный максимум для начала весны. 

Как отмечается в докладе, в прошлом году и январе нынешнего большая часть экспорта СПГ из США приходилась на Азию. Но в феврале и марте половину забирала Европа. Дело в том, что цены на споте там сравнялись с азиатскими.

"Что касается мая, мы ожидаем снижения до 8,6 миллиарда кубических футов в сутки, а затем — подъем выше девяти миллиардов в летние месяцы для удовлетворения пикового спроса в Европе и Азии", — уточнили в ведомстве.

В Международном энергетическом агентстве допускают, что к 2024-му американцы могут стать лидерами в этом сегменте. По расчетам МЭА, совокупные мощности по сжижению природного газа в США, Австралии и России обеспечат к этому времени 90% роста мирового экспорта СПГ. Впрочем, о лидерстве можно поспорить.

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© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
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Захватить азиатский рынок США вряд ли позволит крупнейший игрок — Катар. В 2020-м ближневосточное государство экспортировало 77,6 миллиона тонн СПГ, это 26,5 процента общих поставок. И уже к 2024-му годовой объем добычи крошечной монархии на берегах Персидского залива может увеличиться почти вдвое. В феврале в Дохе приняли окончательное инвестиционное решение по разработке восточной части Северного месторождения. Это крупнейший СПГ-проект.

На пятки Катару наступает Австралия — 26 процентов. Третье и четвертое места у США (14,7) и России (десять). Причем в 2019-м мы экспортировали в Европу и Азию СПГ больше, чем американцы. В ближайшие годы, как ожидается, конкуренция обострится, и у Москвы есть все шансы выйти победителем. Все дело в огромных арктических запасах.

Арктика в приоритете

Планомерное освоение нефтяных и газовых ресурсов Северного Ледовитого океана в приоритете у российских властей уже лет пятнадцать. В марте Кабмин утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. Это направлено на диверсификацию источников, прежде всего активное использование Арктического шельфа и Дальнего Востока. Планируется, что за полтора десятилетия производственные мощности СПГ вырастут в три раза. 

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Если США стали одним из крупнейших экспортеров за счет сланцевой добычи, то России поможет Арктика, указывает американское издание OilPrice, специализирующееся на нефтегазовой аналитике. Запасы региона огромны — 35,7 миллиарда кубометров природного газа и более 2,3 миллиарда тонн нефти и конденсата.

В центре внимания — проекты "Новатэка": "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" . Второй, стоимостью 21 миллиард долларов, запустят в 2023-м, чтобы выйти на полную мощность почти в 20 миллионов тонн в год в 2026-м.

На конец марта проект проинвестировали примерно на 39 процентов. В этому году вложат еще шесть миллиардов — вдвое больше, чем в прошлом. Среди инвесторов — французская Total, китайские нефтегазовые корпорации CNPC, CNOOC, японский консорциум Mitsui & Co и JOGMEC.

"Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Ресурсная база — Утреннее месторождение на Гыданском полуострове в ЯНАО. Запуск первой линии намечен на 2023-й, второй и третьей — на 2024-й и 2026-й.

Как отмечает OilPrice, при успешной разработке месторождений "Новатэк" предложит рынку около 100 миллионов тонн сжиженного газа в год. Таких объемов компания достигнет после 2030-го. При этом себестоимость добываемых ресурсов будет очень низкой.

По оценке главы Минэнерго Александра Новака, Россия к 2025-му сможет производить свыше 68 миллионов тонн СПГ в год и нарастит долю на мировом рынке до 25 процентов.

Мощный удар

Аналитики OilPrice полагают, что Россия готовит мощный удар по американским позициям в Европе и способна вовсе выдавить оттуда конкурента. Москва пойдет в наступление на двух фронтах: для европейцев выгоден не только российский трубопроводный газ, но и сжиженный природный. 

Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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"В долгосрочной перспективе именно СПГ из России более привлекателен для потребителей Европейского Союза по двум причинам: доставка быстрее, чем из США, и дешевле. Недаром же Литва, выступающая за энергетическую независимость, тем не менее покупает СПГ у нас. Попросту нет другого выхода: у Норвегии есть и другие клиенты, а доставлять СПГ из-за океана дорого", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

К тому же, отмечает он, для американских поставщиков в приоритете Китай и Япония — там цены выше. В Европе же не готовы столько платить, и продажи в Старый Свет растут, как правило, лишь во время сезонного подъема спроса.

"Поэтому российский СПГ может выдавить заокеанский с большей части рынка Европы, оставив конкурентам на откуп страны на побережье Атлантического океана — Испанию и Португалию, хотя и там оснований для увеличения американского сбыта нет: в 2019-м "Новатэк" подписал с Repsol договор на миллион тонн СПГ в год в течение 15 лет", — говорит Хазанов.

Объективные риски

Есть, впрочем, и объективные риски — с учетом излишков СПГ на мировом рынке как минимум до 2025 года и усиления конкуренции высоких цен ждать сложно. 

Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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"Арктик СПГ-2" стартует в 2023-м, и к этому моменту глобальное производство вырастет до 650 миллиардов кубометров в год (для сравнения: в 2016-м было 452). Потребители получат больше возможностей для снижения цен", — поясняет Николай Неплюев, член совета директоров предприятия "Тольяттиазот" и эксперт по химической отрасли. Поэтому, по его мнению, "Арктик СПГ-2" не помешала бы страховка в виде долгосрочных контрактов, которые помогли бы со сбытом на международном рынке.

Если говорить о конкуренции по добыче и экспорту, то здесь естественный соперник России — США, соглашается Неплюев. Несмотря на мартовские экспортные рекорды, полностью вытеснить других поставщиков с рынка американцам не удастся, уверен аналитик.

"Пора признать, что Россия собирается стать крупным игроком в отрасли", — констатирует в докладе Оксфордский институт энергетических исследований.

Эксперты в то же время задаются вопросом: не получится ли так, что СПГ из России составит конкуренцию ее же трубопроводному газу.

"Кремль предпочел практический подход и отдал приоритет быстрому росту и развитию СПГ-сектора", — предполагают авторы доклада.

Впрочем, эксперты приходят к выводу, что российский экспорт СПГ достаточно диверсифицирован. Большая часть идет на Азиатско-Тихоокеанский регион, значительная доля — в те европейские страны, куда, "как правило, не доходит трубопроводный газ". Более того, даже когда отечественный СПГ достигает основных рынков сбыта "Газпрома" — таких как Франция, Бельгия и Нидерланды, он, судя по всему, "не каннибилизирует спрос на топливо, поступающее по трубе", ведь продажи год от года растут.

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