Будет ли Каха Каладзе баллотироваться на второй срок мэра Тбилиси?

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью этого года. Ранее грузинские СМИ писали, что Каладзе планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что действующий градоначальник хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

"Быть мэром столицы для меня большая ответственность, и я прекрасно осознаю эту ответственность. Мы делаем все вместе с нашей командой и сотрудниками, чтобы достойно справиться со всем. Четыре года подходят к концу. Что касается планов на будущее, то пока рано говорить об этом", – сказал Каладзе журналистам.

Позиция партии

Будет ли действующий мэр Тбилиси баллотироваться на второй срок – зависит только от его позиции, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Каждый из нас ежедневно видит, как развивается и хорошеет столица. Каха Каладзе является лучшим мэром столицы. Думаю, по этому поводу все 36 тысяч членов "Грузинской мечты" единодушны. Что касается выдвижения кандидатуры Кахи Каладзе, то это будет зависеть только от него и его позиции", – заявил Кобахидзе журналистам.

При этом Кобахидзе отметил, что кандидатов, как правило, называют за два или три месяца до выборов.

"Пока есть время, и все кандидаты будут названы одновременно", – подчеркнул Кобахидзе.

Ранее в грузинских СМИ появилась версия о том, что правящая партия выдвинет кандидатуру экс-спикера парламента Арчила Талаквадзе на пост мэра Тбилиси. Однако сам Талаквадзе опроверг эти слухи. Талаквадзе покинул пост председателя парламента в конце апреля. Он занимал должность спикера парламента с июня 2019 года. В декабре 2020 года после парламентских выборов он занял пост председателя парламента повторно. Сейчас Талаквадзе является вице-спикером законодательного органа.

Особые выборы

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Примечательно, что согласно последнему исследованию общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), Талаквадзе занял девятое место в списке самых популярных людей Грузии. В то время как Каладзе разместился на третьей строчке рейтинга после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и экс-главы правительства страны Георгия Гахария.

Так, Каладзе симпатизирует 54% жителей страны, а Талаквадзе – лишь 33%.

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