Делят неделимое - ситуация в Грузии становится все менее предсказуемой

Зачем Мелия встретился с Саакашвили, захочет ли Каладзе баллотироваться на столичного мэра и чего на самом деле добиваются "защитники Риони" – грузинская пресса держит читательскую аудиторию в напряжении

Новый избирательный кодекс страны во многом явился заслугой посреднических усилий европейских структур. Как пишет "Резонанси" (17.05), впервые за долгие годы правящая партия и оппозиция имеют шанс представить на утверждение парламента совместный законопроект. Тем не менее, споры и волнения никак не улягутся…

Политика

Делят неделимую власть

Казалось бы, разницу в значении прилагательных "нейтральный" и "оппозиционный" уловить нетрудно. Какую позицию, исходя из "соглашения Мишеля", должен представлять соискатель на должность заместителя председателя Центризберкома ("Квирис палитра", 17-23.05)? Именно на толковании терминов схлестнулись перья законодателей, хотя это больше вопрос амбиций.

С критикой законопроекта выступила и НПО "Справедливые выборы". Причем аналитик Георгий Амилахвари требует, чтобы эта неправительственная организация сначала принесла свои извинения Центризбиркому. Долгое время ее руководители публично выдавали данные о том, что официальные результаты выборов кардинально расходятся с параллельным подсчетом голосов. А затем вдруг как ни в чем не бывало признали – мы, мол, ошиблись ("Квирис палитра").

Резкие оценки, за которыми следует не менее резкая смена позиций, а дискуссии сводятся к толкованию формулировок европейских партнеров стали характерной приметой грузинской политической действительности. Так, вошедшие в парламент члены оппозиции отказываются от участия в комиссии по пересчету голосов. Бывший национал Саломе Самадашвили утверждает, что наблюдатели уже дали заключение – это были худшие за последние годы выборы. Часть оппозиционеров не видит смысла в расследовании по иной причине – все партии и так либо уже вошли в законодательный орган, либо хотят это сделать ("Резонанси", 21.05).

С подобными оговорками не согласна правящая команда. Судя по всему, парламентское большинство намерено бесповоротно расставить все точки над "i". Временная комиссия наймет 12 счетчиков, которые пересчитают голоса в прямом эфире, пишет "Сакартвелос Республика" (19-20.05). Бойкот был обычной политической игрой, чтобы спровоцировать беспорядки в стране, подозревает депутат Фридон Инджия ("Резонанси", 21.05).

Националы, которые до этого едва ли не открыто призывали к революционному сценарию, теперь категорически возражают. В оппозиции полно миллионеров, которые могли бы заплатить, чтобы вывести людей на улицу, однако никто не хочет беспорядков, – приводит аргумент Меги Гоциридзе ("Ахали таоба", 21.05).

Интригу накалила поездка Ники Мелия в Киев. Правда политолог Вахтанг Дзабирадзе подозревает, что встреча Мелия с Михаилом Саакашвили была пиаром ("Резонанси", 20.05). Мы не можем позволить "Мечте" реализовать мечту о том, чтобы оставить националов на улице, разъясняет смену позиции Роман Гоциридзе ("Квирис палитра"). Существуют ожидания, что "Нацдвижение" войдет в парламент, так что, терять ему больше нечего.

"Горячее" кресло столичного мэра

Лозунг "Не выберете нас – вернутся националы!" больше не работает, уверен эксперт Рамаз Сакварелидзе ("Ахали таоба", 21.05). Все с нетерпением ожидают появления на авансцене новых партий Левана Васадзе и Георгия Гахария. "Мечте" будет трудно набрать 43%, – сомневается Сакварелидзе, не исключая, правда, что досрочные выборы устраивают правящую партию. "Нацдвижение" в упадке, а Васадзе и Гахария не успеют окрепнуть ("Резонанси", 20.05).

Впрочем, экс-премьер пока продолжает хранить молчание. Это дало основание националу Шота Малашхия заявить: "Мечта", Васадзе и Гахария вместе не должны набрать больше 40% голосов" ("Ахали таоба", 18.05). Причем, большинство аналитиков почему-то сходятся во мнении, что основная борьба на местных выборах развернется за пост мэра Тбилиси. Это странно, потому что шансы националов в столице традиционно невысокие. Многое к тому же зависит от того, станет ли баллотироваться действующий городской голова Каха Каладзе.

Интрига усиливается. Лидеры "Мечты" Ираклий Кобахидзе и Арчил Талаквадзе уже заявили, что целиком поддерживают кандидатуру Каладзе. Но сам мэр от ответа ушел, объяснив, что говорить об этом рано ("Сакартвелос Республика", 19-20.05). Кое у кого зародилось подозрение, что генсек правящей партии собирается ее покинуть. Но опытные эксперты не усмотрели в подобном оттягивании решения ничего необычного ("Резонанси", 19.05).

Чего не скажешь о тактике бывшего премьера Георгия Гахария. Он продолжает оставаться в тени. Однако члены команды, по сведениям Ираклия Кобахидзе, активно проводят встречи с бизнесменами и политическими активистами, называя себя "Мечтой-2" (20.05). Так ли это? В стране, как справедливо полагает политик Звиад Дзидзигури, образовалось место для сил, которые он условно назвал "ни Миша, ни Бидзина" ("Квирис палитра"). Ассоциировать себя при таких условиях с "Грузинской мечтой", согласитесь, не особо выигрышно.

Экономика и социальная сфера

От кого защищают ущелье "защитники Риони"?

При всех тяжелейших осложнениях COVID-19 проблемы в экономике страны и социальный протест населения во многом связаны с политикой. Политические склоки отвлекают внимание от жизненно важных вопросов и затягивают принятие грамотных управленческих решений.

Так, в правительстве рассчитывают на 50% восстановить сферу туризма ("Резонанси", 21.05). Однако отмена ограничений может привести к серьезным последствиям из-за низких темпов вакцинации. По расчетам врача-реаниматолога Вахтанга Калоиани как минимум 35% населения страны готовы немедленно сделать прививку. Мешающим фактором тут является не антивакцинный общественный настрой, а нехватка вакцин ("Квирис палитра").

Процессы обострились или приобрели новую, подчас, неожиданную направленность по мере приближения местных выборов. Стал вдруг укрепляться лари, положение которого эксперты оценивали до этого как безнадежное. Но при этом в регионах участились протестные выступления на социально-экономической почве, и столь странная логика не может не вызывать вопросов.

Показательна в этом смысле резонансная забастовка в "Боржоми", где сотрудники жалуются на условия труда и низкую заработную плату. Эксперты утверждают, что предприятие оснащено по современным стандартам, а о зарплате 1 200 лари работники большинства отраслей могут лишь мечтать ("Резонанси", 21.05). Наиболее же характерный пример целенаправленной трансформации социального протеста в политический – ситуация с Намахвани ГЭС. Этого не отрицают и сами организаторы акции против строительства станции, сумевшие собрать на митинг в Тбилиси немалое число людей.

Кстати, "Квирис палитра" публикует обстоятельный ответ руководителя проекта Мераба Ломинадзе по каждому обвинению так называемых "защитников Риони". Приемы, к которым прибегают протестующие, сильно смахивают на те, что используют власть и оппозиция. Большинство вопросов даже не надуманно – придумано! Публикация "Мифы и реальность Намахвани ГЭС" легко доступна в Интернете.

Разное

Для большинства из нас жизнь не ограничивается политикой. Любопытны публикации газет из жизни общества.

Вышел клип певца Анри Джохадзе, в котором занят легендарный Кахи Кавсадзе. Популярный певец часто сотрудничал с актером. К несчастью, сам Кахи застать видеоролик с последней своей ролью не успел. Однако, к счастью, Анри удалось завершить работу над клипом на радость всем любителям музыки и поклонникам выдающегося актера ("Ахали таоба", 19.05).

Началась подготовка к празднованию 85-летия юбилея несравненной Нани Брегвадзе. Юбилейные мероприятия королевы грузинской эстрады начнутся в двадцатых числах июля и продолжатся до конца года (20.05). Они организованы Палатой культуры Грузии.

Министр культуры Теа Цулукиани добивается возвращения в музеи 19 изъятых из них произведений искусства. Решено покончить с порочной традицией, когда музейные экспонаты украшают кабинеты высокопоставленных чиновников. 12 полотен уже возвращено Национальному музею ("Резонанси", 21.05).

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