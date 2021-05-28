В Европе строят новый газопровод из Азербайджана – станет ли Баку конкурентом "Газпрому"

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik, Вадим Павлов. Европейский инвестиционный банк выделил Сербии ссуду в размере 25 млн евро на строительство нового газопровода, который будет подключен к газораспределительной системе Болгарии. Планируется, что по новому трубопроводу Сербия сможет получать газ из Азербайджана, тем самым диверсифицировав поставки "голубого топлива", которое сегодня Белград закупает только у России.

Сможет ли Азербайджан составить серьезную конкуренцию российскому "Газпрому" на европейском рынке, а Грузия заработать на транзите – разбирался Sputnik.

Сербия ищет альтернативу России?

В конце минувшей недели Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Сербии подписали соглашение о финансировании строительства газопровода на территории последней. Новый трубопровод будет проложен от города Ниш (юго-восток Сербии) до Димитровграда (населенный пункт на сербско-болгарской границе). Там он будет подключен к газораспределительной системе Болгарии.

Протяженность газопровода – 109 км. Мощность, согласно плану, составит свыше 1,8 млрд кубометров газа в год. Общая стоимость проекта – 89 млн евро, 25 млн из которых выделит ЕИБ. В целом же Евросоюзом предоставлен грант на данный проект в размере 49,5 млн.

Соединительный газопровод (так называемый "интерконнектор") из Болгарии в Сербию поспособствует диверсификации источников газоснабжения наряду с уже существующим "Балканским потоком" (ответвление "Турецкого потока"). Об этом в ходе встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым заявил сербский президент Александр Вучич.

Отметим, сегодня фактически единственным поставщиком газа в Сербию является Россия. Белград получает российский газ по двум маршрутам - по газопроводу через Украину и Венгрию, а также, с начала этого года, через "Турецкий поток" и далее, транзитом через территории Турции и Болгарии.

Между Россией и Сербией действует межправительственное соглашение о поставках природного газа в период с 2012 по 2021 годы включительно. До 2017 года Белград ежегодно получал 1,5 млрд кубометров газа, а начиная с 2017 объем поставок был увеличен до 2 млрд кубометров. В 2019 году, по данным ООО "Газпром экспорт", в Сербию было поставлено 2,13 млрд кубометров российского газа.

"Газопровод Ниш - Димитровград- Болгария, строительство которого должно начаться в этом году, а ввод в эксплуатацию намечен к 2023 году, позволит Сербии получать природный газ от других поставщиков - с терминалов СПГ в Греции, трубопроводов TANAP (газопровод идет из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, - Sputnik) и TAP (продолжение TANAP - газопровод идет из Греции через Албанию и далее, по дну Адриатического моря, в Италию, - Sputnik), и, возможно, с месторождений Восточного Средиземноморья, включая Левиафан (Израиль)", - заявила министр инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович.

Какие шансы у Азербайджана?

Однако опрошенные Sputnik эксперты убеждены, что подобные заявления со стороны сербского правительства являются ничем иным, как политической игрой с целью договориться с "Газпромом" об удобной для себя цене на газ в новом контракте (текущий заканчивается по истечении этого года, - Sputnik). В связи с этим шансов у Азербайджана составить серьезную конкуренцию "Газпрому" на сербском газовом рынке немного.

"Чтобы выиграть конкурентную борьбу с "Газпромом", нужно одно – поставлять газ на более выгодных условиях, - считает эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. - Если раньше рынок газа был рынком продавца, где малое число поставщиков могло диктовать свои условия, то теперь он превратился в рынок покупателя. Я вообще не исключаю, что проект, впервые анонсированный еще в 2012 году, вытащили из архивов не в последнюю очередь для того, чтобы заставить "Газпром" проявить гибкость в вопросе формирования цены на следующий период".

"Когда заканчивается контракт, для сторон это всегда повод поторговаться, а для третьих лиц - возможность поиграть на противоречиях, - соглашается заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач. - Но сейчас в Сербии идёт большая политическая игра вокруг европейской интеграции страны и реорганизации газовой отрасли по европейской модели в частности".

Проблема, по словам эксперта, заключается в том, что без нового контракта Сербия рискует оставить своих потребителей без газа в начале предстоящего отопительного сезона.

"Но я не думаю, что до этого дойдёт. Ситуация искусственно обостряется, хотя у России и Сербии очень тесные связи, в газовой сфере построен сербский участок "Балканского потока", по которому российский газ уже поступает и распределяется по стране, а скоро планируется начать транзит в Венгрию и, далее, в Австрию. Поставки надежные и по привлекательной цене", - отмечает Алексей Гривач.

Даже то, что ЕИБ согласился выделить средства, еще не значит, что новый газопровод будет построен – в 2018 году тот же банк уже брал на себя обязательства по финансированию проекта, но воз и ныне там, напоминает Дмитрий Коптев.

"Вероятность того, что, получив от "Газпрома" желаемую цену долгосрочного контракта, Белград снова отложит проект в долгий ящик, я оцениваю существенно выше средней. Завершение действия договора на поставку российского газа, мне кажется, никак не может повлиять на перспективы Азербайджана на сербском рынке – к тому моменту, как интерконнектор будет закончен, уже точно появится новый контракт", - заявил эксперт.

Если газопровод построят, найдется ли у Азербайджана лишний газ?

Даже если газопровод будет построен, то Азербайджан все равно не сможет забрать на себя весомую долю сербского рынка, отмечают опрошенные Sputnik эксперты.

"Основная проблема данного проекта заключается в недостаточности ресурсной базы Азербайджана, - заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - Уже сейчас у республики есть довольно большие проблемы с добычей газа. Несколько лет назад Азербайджан вообще возвращался к закупкам газа у "Газпрома", так как испытывал дефицит, а ему нужно поставлять газ и на внутренний рынок, и исполнять экспортные контракты".

Поэтому, отмечает эксперт, здесь вопрос заключается не в том, хочет ли Европа покупать азербайджанский газ.

"Если бы Азербайджан мог поставить, то они, наверное, покупали бы больше газа у Баку. Но он просто добыть столько не может. Поэтому для Сербии у Азербайджана газа просто нет. Вопрос даже в том, сможет ли страна исполнить контракты на поставку в те страны, которые уже начал продажи – в Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Поэтому я думаю, что России в плане поставок в Сербию волноваться, наверное, не стоит. Сербия была покупателем российского газа и, скорее всего, останется. То есть здесь просто другого поставщика нет, тем более по приемлемым ценам", - рассказал Игорь Юшков.

"Газпром" поставляет в Сербию примерно 2 млрд куб. м. Отвод "Южного газового коридора" на Болгарию позволит последней получать 1 млрд куб. м газа. Прямого контракта у Сербии с Азербайджаном нет, соответственно голубое топливо они получат лишь через руки болгарских посредников. Учитывая вышеназванные факторы и глубокую интеграцию российского нефтегаза в сербскую энергетику, я бы не воспринимал серьёзно Азербайджан как конкурента "Газпрома" на этом рынке", - заявил заместитель гендиректора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.

Если газ все же пойдет, выиграет ли от этого Грузия?

"Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода, проходящего через территорию Грузии, составляет 20 млрд кубометров в год. Согласно последнему отчету, в первом квартале 2021 года загрузка газопровода соответствовала годичному объему в 18,5 млрд кубометров. Таким образом, потенциал наращивания транзита составляет всего 8% – когда и если эти свободные мощности будут востребованы", - рассказал Дмитрий Коптев.

Такое наращивание не даст существенного увеличения доходов от транзита газа для Грузии. А так как никакого расширения транзитного газопровода через эту страну не планируется – на Грузию проект строительства нового газопровода в Сербии никак не повлияет, отмечает Алексей Гривач.

"На фоне перехода Евросоюза на безуглеродную энергетику в переходном периоде потребность в газе будет поддерживаться, а следовательно каждая страна старается активизировать свои действия для получения преимуществ страны-транзитера, по крайней мере, в краткосрочном периоде. Но в условиях профицита газа на мировом рынке избыточные трубопроводные мощности могут также быть недозагружены", - заключила исполнительный директор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.

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