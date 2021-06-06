Какие преступления в Грузии совершаются чаще всего: данные МВД

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – за месяц было зарегистрировано около 1,2 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 6 июн - Sputnik. В период с 1 января по 30 апреля этого года в Грузии было зафиксировано около 19,3 тысячи преступлений, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных за четыре месяца 2021 года преступлений удалось раскрыть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.

Месяц Количество преступлений Апрель 5 350 Март

5 145 Февраль 4 915 Январь 4 703

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по апрель включительно было зарегистрировано около 5,5 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 31,28%.

На втором месте – семейное насилие. За четыре месяца сотрудники следственных органов зафиксировали 1,8 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,2%.

А вот на третьем оказались транспортные преступления – 1,3 тысячи фактов за четыре месяца, из которых раскрыто 6,54%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

Вид преступления Количество случаев Воровство 5 476 Семейное насилие 1 767 Транспортные преступления 1 269 Наркопреступления 1 200 Угроза 1 075

Кроме того, по данным МВД Грузии, за первые четыре месяца 2021 года в стране было зарегистрировано 28 убийств, из которых 12 с особой жестокостью, 112 случаев нанесения вреда здоровью, 42 случая изнасилования, три случая взятия в заложники, шесть случаев торговли людьми, девять случаев взяточничества и пять случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 30 апреля за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 6 618 человек, из которых 454 отбывали условный срок. При этом 2 178 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

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