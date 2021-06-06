18:31 07 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Машина патрульной полиции в городе

Какие преступления в Грузии совершаются чаще всего: данные МВД

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Обзоры
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1470)
68432
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/06/251942920.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210606/251941208/Kakie-prestupleniya-v-Gruzii-sovershayutsya-chasche-vsego-dannye-MVD.html

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – за месяц было зарегистрировано около 1,2 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 6 июн - Sputnik. В период с 1 января по 30 апреля этого года в Грузии было зафиксировано около 19,3 тысячи преступлений, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных за четыре месяца 2021 года преступлений удалось раскрыть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.

Месяц Количество преступлений
Апрель 5 350
Март
5 145
Февраль 4 915
Январь 4 703

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по апрель включительно было зарегистрировано около 5,5 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 31,28%.

На втором месте – семейное насилие. За четыре месяца сотрудники следственных органов зафиксировали 1,8 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,2%.

А вот на третьем оказались транспортные преступления – 1,3 тысячи фактов за четыре месяца, из которых раскрыто 6,54%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

                   Вид преступления Количество случаев
Воровство 5 476
Семейное насилие 1 767
Транспортные преступления 1 269
Наркопреступления 1 200
Угроза 1 075

Кроме того, по данным МВД Грузии, за первые четыре месяца 2021 года в стране было зарегистрировано 28 убийств, из которых 12 с особой жестокостью, 112 случаев нанесения вреда здоровью, 42 случая изнасилования, три случая взятия в заложники, шесть случаев торговли людьми, девять случаев взяточничества и пять случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 30 апреля за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 6 618 человек, из которых 454 отбывали условный срок. При этом 2 178 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1470)
Теги:
преступность

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта - видео
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться