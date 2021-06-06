Какие преступления в Грузии совершаются чаще всего: данные МВД

ТБИЛИСИ, 6 июн - Sputnik. В период с 1 января по 30 апреля этого года в Грузии было зафиксировано около 19,3 тысячи преступлений, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Из общего числа зафиксированных за четыре месяца 2021 года преступлений удалось раскрыть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.
|Месяц
|Количество преступлений
|Апрель
|5 350
|Март
|5 145
|Февраль
|4 915
|Январь
|4 703
Преступность в Грузии
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по апрель включительно было зарегистрировано около 5,5 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 31,28%.
На втором месте – семейное насилие. За четыре месяца сотрудники следственных органов зафиксировали 1,8 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,2%.
А вот на третьем оказались транспортные преступления – 1,3 тысячи фактов за четыре месяца, из которых раскрыто 6,54%.
Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:
|Вид преступления
|Количество случаев
|Воровство
|5 476
|Семейное насилие
|1 767
|Транспортные преступления
|1 269
|Наркопреступления
|1 200
|Угроза
|1 075
Кроме того, по данным МВД Грузии, за первые четыре месяца 2021 года в стране было зарегистрировано 28 убийств, из которых 12 с особой жестокостью, 112 случаев нанесения вреда здоровью, 42 случая изнасилования, три случая взятия в заложники, шесть случаев торговли людьми, девять случаев взяточничества и пять случаев терроризма.
Скольких наказали?
В период с 1 января по 30 апреля за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 6 618 человек, из которых 454 отбывали условный срок. При этом 2 178 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.