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Вид на город Тбилиси - Мтацминда, телевышка и памятник царю Горгасали

Время мифов и легенд: что подпитывает политические скандалы в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обзоры
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Темы:
Обзор СМИ (114)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210607/251958620/Vremya-mifov-i-legend-chto-podpityvaet-politicheskie-skandaly-v-Gruzii.html

Последние процессы и сенсационные "откровения" некоторых представителей грузинской политической элиты подкинули прессе богатейшую пищу для захватывающих версий. Сомнения лишь в том, насколько они подкреплены фактами?

В свое время грузинское общество охватила поголовная мания решать проблемы, прибавив к любому названию слово "национальный". Так, например, появился Национальный стадион… Была попытка и цирк назвать национальным, вспоминает профессор Торнике Шарашенидзе. Слава богу, передумали! "Но когда я смотрю на то, что происходит, - признается политолог, - на ум невольно опять приходит национальный цирк" ("Квирис палитра", 31.05-6.06).

Реальная политика – не детективная пьеса. Не говоря уже о том, что бессмысленно обманывать зрителя, отчаявшегося уследить за бесконечными интригами и сплетнями на сцене…

Внешняя политика

Визит сенаторов в обмен на саммит НАТО

Довольно неожиданная договоренность о встрече президентов России и США не могла не выбить из колеи часть политического спектра Грузии и партнеров. Российская Федерация открыто заявила, что рассматривает территорию бывшего СССР зоной особых интересов. А США и Евросоюз уже не скрывают стремления возобновить с ней отношения ("Резонанси", 3.06).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Грузию
© Sputnik / Alex Shlamov
Почему Грузию не пригласили на саммит НАТО

Положение, прямо скажем, деликатное. Грузию и Украину даже не пригласили на саммит НАТО в Брюсселе (2.06). Не случайно визит в Тбилиси американских сенаторов Джин Шахин и Роба Портмана был воспринят экспертами как своего рода попытка возместить разочарования. Он должен был убедить общественность, что США не пересмотрят по результатам встречи Путина и Байдена вопрос партнерства с Грузией (4.06).

Посол Келли Дегнан накануне признала: сенаторы приезжают, чтобы продемонстрировать, что Америка продолжает поддержку Грузии и нашего партнерства (3.06). А Роб Портман решил заодно пощекотать самолюбие местных партнеров, подчеркнув по приезде – у США нет в регионе лучшего союзника ("Ахали таоба", 4.06).

Останется ли, тем не менее, у Грузии шанс реально сдвинуть с места процесс интеграции в НАТО и Евросоюз? - с оттенком сомнения задает вопрос "Резонанси" (3.06). "Грузия и мир" (2.06-8.06) тут более категорична. Газета ссылается на европарламентария Марину Кальюранд, которая однозначно дала понять – в 2024 году согласия на вхождение в Евросоюз Грузия не получит.

Партийная хроника

На чьем минном поле рискует подорваться Гахария

Прогнозы политиков и прессы легко трансформируются в фантазии и гадания, когда дело доходит до процессов внутри страны. Иногда они имеют внешнюю мотивацию. Как, скажем, при утверждении, что революцию в Грузии предотвратила исключительно посол США Келли Дегнан. Заявивший об этом в "Ахали таоба" (4.06) Мириан Мирианашвили полностью проигнорировал такой фактор, как грузинское общество. Кстати, стиль этот характерен для большинства оппозиционных деятелей, неизменно заводя их на очередное минное поле.

Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
Сателлит Иванишвили или оппозиционер? Кто на самом деле Георгий Гахария

Отвлекающее от созидательных процессов лавирование меж минных зарядов превратилось едва ли не в отличительную примету грузинской политики. Раздражение вызвала даже нейтральная позиция, которую декларировала новая партия Георгия Гахария "За Грузию". Как и предсказывали политологи, наступление на нее началось немедленно и буквально со всех сторон.

Рамаз Сакварелидзе даже подметил, насколько идентичны сюжеты проправительственных и оппозиционных телеканалов на эту тему ("Квириси палитра"). Элиты нервно бравируют версиями. Высказываются подозрения, что партию Гахария финансируют с севера. Или что за все платит Бидзина Иванишвили. В качестве "кошелька" подозревают даже одного из самых одиозных деятелей саакашвилевского режима – Давида Кезерашвили ("Сакартвелос Республика", 2-3.06)

Но вряд кто сможет превзойти Ираклия Кобахидзе, заявившего, что экс-премьер – это проект экс-президента Саакашвили. Дескать, уход его был обусловлен ничем иным, как подготовкой совместного… революционного заговора против "Грузинской мечты". Политологи Вахтанг Дзабирадзе и Ника Читадзе сильно в этом усомнились ("Резонанси", 4.06). А Сосо Цинцадзе сделал вывод, что Кобахидзе доживает последние дни в политике, оценив его "разоблачения" словом, в переводе близком глаголу "заговорился" ("Ахали таоба", 1.06).

Миша или Мишель?

Удастся ли Гахария пройти по минному полю без потерь? Пока сказать трудно. Но он постоянно в центре внимания СМИ и общественности. А то, что конкуренты обрушились на него, косвенно подтверждает: избрав нейтральную позицию, бывший премьер посеял среди них панику. Он заполнил нишу, которую в силу ряда факторов другим занять явно не под силу. "Гахария – продукт пиара!" - возражает Ладо Садгобелашвили (31.05). Не исключено. Однако не вызывает сомнений одно – решение принимать не критикам, а избирателям.

Михаил Саакашвили, архивное фото
© AFP / SERGEI SUPINSKY
МИД: Грузия не позволит Саакашвили вмешаться в местные выборы в стране

Противники "За Грузию" скептически оценивают ее рейтинг, игнорируя тот факт, что и 10%, о которых они твердят, очень солидный показатель для новичка. А личный рейтинг Гахария, по мнению многих специалистов, гораздо выше. Гия Хухашвили вообще считает, что атака на него со стороны оппозиционеров – политическая глупость, ибо он им не конкурент ("Ахали итаоба", 2.06).

Мнение же самой оппозиции, прежде всего "Национального движения", вряд ли поддается объективной оценке – действия ЕНД крайне непоследовательны. Партия, наконец-то, объявила о завершении 7-месячного бойкота, анонсировав вход в парламент. При этом Ника Мелия оговорил, что соглашения от 19 апреля они подписывать не станут (31.06). "Мишелисты" попадают в парламент, не подписав "документ Мишеля", - скаламбурила "Асавал-Дасавали" (31.06-6.06).

Михаил Саакашвили, как выяснилось, припрятал к осенним выборам сюрприз для Иванишвили и "Грузинской мечты". Уточнять, какой, он, понятно, не стал ("Резонанси", 2.06). По мнению прессы, речь, скорее всего, об очередном обещании вернуться. Вахтанг Дзабирадзе счел нужным охладить пыл его сторонников: Саакашвили не тот рыцарь, каким некоторые хотели бы его считать (4.06). А "Грузия и мир" иронически окрестила его угрозу власти "короной второй волны". Вопрос даже не в аресте политика, а в том, как он выйдет из тюрьмы, прокомментировал эту маловероятную ситуацию эксперт Игорь Квеселава (4.06)

Экономика

Стремительный рост за чертой… бедности

Если судить по прессе, динамика экономических показателей в стране не всегда поддается объяснению. А пандемия лишь острее обнажила проблемы. "Резонанси" (4.06) пишет о небывалом за последние 10 лет уровне инфляции и о том, что, несмотря на укрепление курса лари, импортеры не спешат снижать цены. Понять их можно. Скачкообразный рост национальной валюты, как, собственно, и резкие скачки при ее падении, свидетельствуют об отсутствии компетентного регулирования. Более того, они могут навести на подозрение о нездоровых процессах. Бизнес уже давно требует отправить в отставку руководство Нацбанка (4.06).

Лаша Хуцишвили
photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Доллар продолжает падать в Грузии: причины объяснили в Минфине

А правительство к концу года неожиданно спрогнозировало внушительный экономический рост – 6,5% вместо 4,3%. Более того, если туристическая отрасль будет восстановлена на уровне 40-45%, рост, как образно сказано, может составить двухзначное число, т.е. превысить 10%! Эксперты, признавая обозначившиеся здоровые тенденции, все-таки более сдержаны на этот счет (1.06). Госведомства с огромным расхождением прогнозируют ту же реабилитацию туризма: премьер называет 50%, министр экономики Турнава – 35%, а замминистра финансов – 25%.

Примечательно, что безработица, перевалившая за 20%, растет, внешний долг к ВВП добрался до 60%, а цена на бензин побила все исторические рекорды, зашкалив 3 лари за литр. Что особенно тревожно, невзирая на пандемию, неуклонно растут бюрократические расходы ("Сакартвелос Республика", 4-6.06). Это когда, как пишет "Резонанси" (1.06), каждый четвертый ребенок в Грузии находится у черты бедности, а каждый пятый – официально нищий…

Разное

Сделали человека бессмертным при жизни, высказался Шалва Нателашвили по поводу названия новой парламентской фракции "Фракция реформ Шарля Мишеля" ("Резонанси", 4.06).

Метехская церковь
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинской церковной музыке присвоили статус памятника культурного наследия

Грузинским духовным хоралам присвоен статус памятника нематериального культурного наследия ("Ахали таоба", 2.06).

На киноэкраны выходит художественный фильм "Слава королеве!", рассказывающий о знаменитых грузинках, устроивших настоящий переворот в мировых шахматах – Ноне Гаприндашвили, Нане Александрия, Майе Чибурданидзе и Нане Иоселиани (1.06).

Тбилисский мэр Каха Каладзе обещал до конца года убрать из города желтые автобусы и маршрутки. Похоже, столичный градоначальник последователен в своих цветовых предпочтениях ("Резонанси", 3.06).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Темы:
Обзор СМИ (114)
Теги:
Экономика, Политика, Грузия

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