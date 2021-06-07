Время мифов и легенд: что подпитывает политические скандалы в Грузии

Последние процессы и сенсационные "откровения" некоторых представителей грузинской политической элиты подкинули прессе богатейшую пищу для захватывающих версий. Сомнения лишь в том, насколько они подкреплены фактами?

В свое время грузинское общество охватила поголовная мания решать проблемы, прибавив к любому названию слово "национальный". Так, например, появился Национальный стадион… Была попытка и цирк назвать национальным, вспоминает профессор Торнике Шарашенидзе. Слава богу, передумали! "Но когда я смотрю на то, что происходит, - признается политолог, - на ум невольно опять приходит национальный цирк" ("Квирис палитра", 31.05-6.06).

Реальная политика – не детективная пьеса. Не говоря уже о том, что бессмысленно обманывать зрителя, отчаявшегося уследить за бесконечными интригами и сплетнями на сцене…

Внешняя политика

Визит сенаторов в обмен на саммит НАТО

Довольно неожиданная договоренность о встрече президентов России и США не могла не выбить из колеи часть политического спектра Грузии и партнеров. Российская Федерация открыто заявила, что рассматривает территорию бывшего СССР зоной особых интересов. А США и Евросоюз уже не скрывают стремления возобновить с ней отношения ("Резонанси", 3.06).

Положение, прямо скажем, деликатное. Грузию и Украину даже не пригласили на саммит НАТО в Брюсселе (2.06). Не случайно визит в Тбилиси американских сенаторов Джин Шахин и Роба Портмана был воспринят экспертами как своего рода попытка возместить разочарования. Он должен был убедить общественность, что США не пересмотрят по результатам встречи Путина и Байдена вопрос партнерства с Грузией (4.06).

Посол Келли Дегнан накануне признала: сенаторы приезжают, чтобы продемонстрировать, что Америка продолжает поддержку Грузии и нашего партнерства (3.06). А Роб Портман решил заодно пощекотать самолюбие местных партнеров, подчеркнув по приезде – у США нет в регионе лучшего союзника ("Ахали таоба", 4.06).

Останется ли, тем не менее, у Грузии шанс реально сдвинуть с места процесс интеграции в НАТО и Евросоюз? - с оттенком сомнения задает вопрос "Резонанси" (3.06). "Грузия и мир" (2.06-8.06) тут более категорична. Газета ссылается на европарламентария Марину Кальюранд, которая однозначно дала понять – в 2024 году согласия на вхождение в Евросоюз Грузия не получит.

Партийная хроника

На чьем минном поле рискует подорваться Гахария

Прогнозы политиков и прессы легко трансформируются в фантазии и гадания, когда дело доходит до процессов внутри страны. Иногда они имеют внешнюю мотивацию. Как, скажем, при утверждении, что революцию в Грузии предотвратила исключительно посол США Келли Дегнан. Заявивший об этом в "Ахали таоба" (4.06) Мириан Мирианашвили полностью проигнорировал такой фактор, как грузинское общество. Кстати, стиль этот характерен для большинства оппозиционных деятелей, неизменно заводя их на очередное минное поле.

Отвлекающее от созидательных процессов лавирование меж минных зарядов превратилось едва ли не в отличительную примету грузинской политики. Раздражение вызвала даже нейтральная позиция, которую декларировала новая партия Георгия Гахария "За Грузию". Как и предсказывали политологи, наступление на нее началось немедленно и буквально со всех сторон.

Рамаз Сакварелидзе даже подметил, насколько идентичны сюжеты проправительственных и оппозиционных телеканалов на эту тему ("Квириси палитра"). Элиты нервно бравируют версиями. Высказываются подозрения, что партию Гахария финансируют с севера. Или что за все платит Бидзина Иванишвили. В качестве "кошелька" подозревают даже одного из самых одиозных деятелей саакашвилевского режима – Давида Кезерашвили ("Сакартвелос Республика", 2-3.06)

Но вряд кто сможет превзойти Ираклия Кобахидзе, заявившего, что экс-премьер – это проект экс-президента Саакашвили. Дескать, уход его был обусловлен ничем иным, как подготовкой совместного… революционного заговора против "Грузинской мечты". Политологи Вахтанг Дзабирадзе и Ника Читадзе сильно в этом усомнились ("Резонанси", 4.06). А Сосо Цинцадзе сделал вывод, что Кобахидзе доживает последние дни в политике, оценив его "разоблачения" словом, в переводе близком глаголу "заговорился" ("Ахали таоба", 1.06).

Миша или Мишель?

Удастся ли Гахария пройти по минному полю без потерь? Пока сказать трудно. Но он постоянно в центре внимания СМИ и общественности. А то, что конкуренты обрушились на него, косвенно подтверждает: избрав нейтральную позицию, бывший премьер посеял среди них панику. Он заполнил нишу, которую в силу ряда факторов другим занять явно не под силу. "Гахария – продукт пиара!" - возражает Ладо Садгобелашвили (31.05). Не исключено. Однако не вызывает сомнений одно – решение принимать не критикам, а избирателям.

Противники "За Грузию" скептически оценивают ее рейтинг, игнорируя тот факт, что и 10%, о которых они твердят, очень солидный показатель для новичка. А личный рейтинг Гахария, по мнению многих специалистов, гораздо выше. Гия Хухашвили вообще считает, что атака на него со стороны оппозиционеров – политическая глупость, ибо он им не конкурент ("Ахали итаоба", 2.06).

Мнение же самой оппозиции, прежде всего "Национального движения", вряд ли поддается объективной оценке – действия ЕНД крайне непоследовательны. Партия, наконец-то, объявила о завершении 7-месячного бойкота, анонсировав вход в парламент. При этом Ника Мелия оговорил, что соглашения от 19 апреля они подписывать не станут (31.06). "Мишелисты" попадают в парламент, не подписав "документ Мишеля", - скаламбурила "Асавал-Дасавали" (31.06-6.06).

Михаил Саакашвили, как выяснилось, припрятал к осенним выборам сюрприз для Иванишвили и "Грузинской мечты". Уточнять, какой, он, понятно, не стал ("Резонанси", 2.06). По мнению прессы, речь, скорее всего, об очередном обещании вернуться. Вахтанг Дзабирадзе счел нужным охладить пыл его сторонников: Саакашвили не тот рыцарь, каким некоторые хотели бы его считать (4.06). А "Грузия и мир" иронически окрестила его угрозу власти "короной второй волны". Вопрос даже не в аресте политика, а в том, как он выйдет из тюрьмы, прокомментировал эту маловероятную ситуацию эксперт Игорь Квеселава (4.06)

Экономика

Стремительный рост за чертой… бедности

Если судить по прессе, динамика экономических показателей в стране не всегда поддается объяснению. А пандемия лишь острее обнажила проблемы. "Резонанси" (4.06) пишет о небывалом за последние 10 лет уровне инфляции и о том, что, несмотря на укрепление курса лари, импортеры не спешат снижать цены. Понять их можно. Скачкообразный рост национальной валюты, как, собственно, и резкие скачки при ее падении, свидетельствуют об отсутствии компетентного регулирования. Более того, они могут навести на подозрение о нездоровых процессах. Бизнес уже давно требует отправить в отставку руководство Нацбанка (4.06).

А правительство к концу года неожиданно спрогнозировало внушительный экономический рост – 6,5% вместо 4,3%. Более того, если туристическая отрасль будет восстановлена на уровне 40-45%, рост, как образно сказано, может составить двухзначное число, т.е. превысить 10%! Эксперты, признавая обозначившиеся здоровые тенденции, все-таки более сдержаны на этот счет (1.06). Госведомства с огромным расхождением прогнозируют ту же реабилитацию туризма: премьер называет 50%, министр экономики Турнава – 35%, а замминистра финансов – 25%.

Примечательно, что безработица, перевалившая за 20%, растет, внешний долг к ВВП добрался до 60%, а цена на бензин побила все исторические рекорды, зашкалив 3 лари за литр. Что особенно тревожно, невзирая на пандемию, неуклонно растут бюрократические расходы ("Сакартвелос Республика", 4-6.06). Это когда, как пишет "Резонанси" (1.06), каждый четвертый ребенок в Грузии находится у черты бедности, а каждый пятый – официально нищий…

Разное

Сделали человека бессмертным при жизни, высказался Шалва Нателашвили по поводу названия новой парламентской фракции "Фракция реформ Шарля Мишеля" ("Резонанси", 4.06).

Грузинским духовным хоралам присвоен статус памятника нематериального культурного наследия ("Ахали таоба", 2.06).

На киноэкраны выходит художественный фильм "Слава королеве!", рассказывающий о знаменитых грузинках, устроивших настоящий переворот в мировых шахматах – Ноне Гаприндашвили, Нане Александрия, Майе Чибурданидзе и Нане Иоселиани (1.06).

Тбилисский мэр Каха Каладзе обещал до конца года убрать из города желтые автобусы и маршрутки. Похоже, столичный градоначальник последователен в своих цветовых предпочтениях ("Резонанси", 3.06).

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