Через долгие споры и сопротивление: "Грузинская мечта" провела свой законопроект амнистии

Обсуждение законопроекта было крайне напряженным – несколько раз ситуация накалялась до предела и успокаивать депутатов приходилось и председателю парламента, и парламентским приставам

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Спустя почти шесть часов споров и обсуждений парламент Грузии утвердил во втором чтении законопроект об амнистии для участников событий в ночь на 21 июня, инициированный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Амнистия осужденных и обвиняемых в событиях в ночь на 21 июня 2019 года у парламента, когда участники антироссийского митинга пытались силой ворваться в здание, является одним из главных пунктов соглашения оппозиции и власти, подписанном при содействии международных посредников.

За законопроект во втором чтении из 150 депутатов проголосовали всего 77, против – 23. Остальные не приняли участия в голосовании.

Обсуждение законопроекта было крайне напряженным, что было обусловлено присутствием на заседании представителей самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". До драки дело не дошло, но несколько раз ситуация накалялась до предела и успокаивать депутатов приходилось и председателю парламента Кахе Кучава, и парламентским приставам.

Для "Нацдвижения" законопроект оказался полностью неприемлемым.

"Этот закон об амнистии противоречит духу соглашения Шарля Мишеля. Мы не подписали эго, так как не согласны с той частью, которая подразумевает освобождение от ответственности тех, кто проявлял насилие в отношении наших граждан", - сказал депутат от "Нацдвижения" Акакий Минашвили.

На эту реплику последовал четкий ответ от инициатора проекта Анри Оханашвили, что "Нацдвижение" не может говорить о выполнении соглашения, так как сама партия его не подписала.

Все выступления депутатов по проекту свелись к обмену обвинениями между представителями "Грузинской мечты" и "Нацдвижения". Несмотря на шесть часов обсуждения, инициатору было задано всего десять вопросов по сути законопроекта, и самым необычным был вопрос представителя правящей партии Владимира Кахадзе о том, стоит ли вообще принимать амнистию.

На это Оханашвили ответил, что "Грузинская мечта" не может нарушить обещания европейским посредникам и должна принять законопроект.

Что же приняли депутаты

В версии документа, разработанного большинством, указано, что под амнистию попадают все правонарушители, связанные с акцией протеста у здания парламента с 20 по 21 июня.

Единственным исключением станут те, чья вина попадает под определение пыток, нечеловеческого обращения и обращения с унижением чести и достоинства.

Также под амнистию не попадут те, кто давал приказ о целенаправленной стрельбе, и те, кто выполнял такой приказ и умышленно нанес вред здоровью людей.

При этом прокуратура и суд при рассмотрении вопроса об амнистии должны иметь подтверждение, что обвиняемый или осужденный не отказывается от амнистии.

Чтобы закон вступил в силу, парламент должен принять его в третьем окончательном чтении, а после закон должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Что происходило 20 июня 2019 года

Антироссийская акция перед парламентом Грузии 20 июня переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Полиция применили слезоточивый газ и резиновые пули спустя два часа. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

После событий 20-21 июня в Тбилиси следствие началось по двум направлениям. Одно из них – "превышение полицией служебных полномочий", второе – "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший тяжкие последствия".

В рамках второго дела только за участие в беспорядках и применение силы против полиции обвинения были предъявлены 18 участникам акции протеста. Приговор вынесен 17 из них. На рассмотрении находится лишь дело лидера "Нацдвижения" Ники Мелия, который обвиняется в организации группового насилия.

Что касается дел полицейских, то приговоры были вынесены двум сотрудникам полиции за превышение полномочий.

Следствие по обоим делам продолжается.

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