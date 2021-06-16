Итоги саммита Россия – США: о чем Путин рассказал журналистам

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита в Женеве. Ключевые заявления президента собрало РИА Новости.

Послы возвращаются к работе

Глава государства отметил, что переговоры с Джо Байденом "прошли хорошо", не было никакой враждебности, встреча состоялась в "принципиальном ключе".

"Темы примерно, наверное, всем известны: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения — да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике — ну вот примерный набор", — добавил Путин, уточнив, что поднимался также вопрос об Украине.

Как отметил президент, они с Байденом договорились, что в ближайшие дни послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан вернутся к работе в Вашингтоне и Москве соответственно.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения".

Об обвинениях в кибератаках

Отвечая на вопрос о кибератаках, которые якобы происходят из России, Путин озвучил данные, которые, по его словам, неизвестны широкой публике.

"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте — Канада. Затем — две латиноамериканские страны. И потом Великобритания. России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится".

Как отметил президент, они с Байденом договорились начать консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия в 2020 году получила десять запросов из США по поводу хакерских атак и на все дала ответы. В свою очередь, Вашингтон в минувшем году не ответил ни на один из 45 соответствующих запросов Москвы.

Сотрудничество в Арктике возможно

По словам российского лидера, он убежден, что Россия и США могут и должны сотрудничать в Арктике, участники саммита подробно обсудили этот вопрос в широком формате.

При этом Путин подчеркнул, что заявления американской стороны о милитаризации региона не имеют под собой никаких оснований.

"Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе, мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне. Инфраструктуру и военную, и пограничную, и, чего там не было, — инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаем соответствующую базу для МЧС, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдет, не дай бог. Или защиту окружающей среды".

Об острых высказываниях Байдена

Путин рассказал журналистам, что после того, как президент Байден допустил резкие высказывания в его адрес, между ними состоялся телефонный разговор.

"Президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили, он предложил встретиться — это же его инициатива, мы встретились. <...> Все, что происходит в наших странах, так или иначе за это несет ответственность политическое руководство и первые лица. <...> Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке — это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?"

О ситуации на востоке Украины

Говоря о ситуации на Украине, Путин отметил, что у России только одно обязательство: выполнение Минских соглашений. Он напомнил, что в ноябре 2020 года Киев представил свои планы по выполнению этих договоренностей.

"Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов".

Президент подчеркнул, что эти предложения не имеют ничего общего с Минскими соглашениями.

О попытках США сдерживать Россию

"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году, в законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в американском законе. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают. Это цель Соединенных Штатов, заявленная публично".

О признании СМИ иноагентами

Президент также сравнил возможности для работы журналистов в России и США. Он отметил, что телеканал RT выполняет все требования американского регулятора.

"Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона, соответствующим образом там регистрируется и так далее, и так далее. Хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, с финансовыми проводками и так далее. У нас таких проблем нет".

Он добавил, что Байден на переговорах поднял вопрос о работе "Радио Свобода"*, которое в России признано выполняющим функции иностранного агента.

"У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого — у нас всего-то два таких средства массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию: Russia Today и Sputnik, — до этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации. И только то, что мы сделали, — сделали в ответ".

* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.