Может ли Грузия стать региональным лидером и кто готов в этом содействовать

Судя по публикациям, грузинские СМИ предлагают сегодня общественности несколько политических пейзажей страны, которые роднит между собой лишь то, что в основе сюжета лежат не аргументы или факты, а субъективный "партийный стиль"

Одну из картин отчаянными мазками рисуют политики. Обходясь, правда, без кисти – достаточно вымазать соперника грязью. Телеканалам сложнее – нужен видеоряд, но нынешние технологии поистине творят чудеса! И газеты. Они, надо признать, мастера по части видимости этики и баланса. Однако нередко подводит отдаленное родство с литературой – грешат избыточным воображением. Не всегда, заметим, беспристрастным.

Весь этот громоздкий пропагандистский механизм опрометчиво упускает из виду, что читатели, зрители, избиратели умеют думать самостоятельно. И составленная ими картина мира имеет мало общего с предлагаемыми…

Геополитика

Выигрышная роль в невыигрышном контексте

Давно приевшийся штамп о благоприятном геополитическом положении Грузии на прошлой неделе неожиданно обрел официальное воплощение. В результате посредничества Ираклия Гарибашвили были освобождены и переправлены из Азербайджана на грузинскую сторону 15 армянских граждан. Отсюда их затем отправили домой. Что даст Грузии успешная фасилитация между странами Южного Кавказа? – спрашивает "Версия" (16-22.06).

Ограничься дело единичным фактом, вопрос наверняка бы повис в воздухе. Но Армения сделала ответный шаг – передала через грузинского премьера карту минных полей на оставленных ею территориях. Это дало повод патриотически настроенной "Асавал-Дасавали" (14-20.06) крупно сопроводить коллаж премьера на первой полосе фразой "Ираклий, ты должен суметь!"

Вряд ли журналисты готовы признать, что определяющими тут стали не столько благие намерения грузинского руководства, сколько объективные факторы. В центр геополитического водоворота страну в одночасье вытолкнул перетасованный расклад больших и малых полюсов в мире. Тем не менее, газеты продолжали сокрушаться: Тбилиси оказался за бортом саммита НАТО, а Грузия осталась безымянной на встрече Джо Байдена и Владимира Путина ("Резонанси", 18.06).

"Я ждал лучших результатов", - признается политолог Игорь Квеселава, едва ли не напрямую критикуя американского президента (18.06). НАТО хвалит Грузию, но дату вступления в альянс опять не называет, разочарованно отмечает издание (15.06). Грузия и на следующем саммите не получит ПДВ, огорченно пишет в "Ахали таоба" (17.06) эксперт Ника Читадзе. А "Грузия и мир" (16-22.06) высказывает твердую уверенность, что вопрос членства не решится никогда.

Эксперты о встрече Путина и Байдена: Европе станет проще дружить с РФ >>

В публикациях сквозит нескрываемая обида: к выполнению военных миссий страна, видите ли, готова, а ко вступлению в альянс – нет ("Квирис палитра", 14-20.06). Между тем, не состоя официально в НАТО, Грузия как раз-таки и оказалась незаменимой на роль посредника между Западом и государствами постсоветского пространства. В перспективе, не исключено, и с некоторыми восточными странами. Она способна как бы условно представлять в регионе Евросоюз и США, облегчая выстраивание неформальных контактов самой разной конфигурации.

Межпартийные отношения

От такого противостояния только делу помеха и стране вред

В глобальном плане ситуацию в отношение Грузии проясняют две фразы. Заверение Джо Байдена, что его повестка дня не направлена против России ("Резонанси", 17.06), сместившее акценты. И не менее важное признание президента Эрдогана: "Грузия – ключ к региону". В интервью "Квирис палитра" турецкий посол Фатма Джерен Язган ясно дала понять, чем был обусловлен помпезный прием в Анкаре Ираклия Гарибашвили. "Противники нашего сотрудничества могут быть не только в России, но и в Европе и других странах". Это даже не намек…

В принципе, на глобальные процессы Евросоюз способен влиять ненамного больше грузинского руководства. Однако европейцы, похоже, гораздо глубже осознают в них роль и место Грузии. Случись недавний кризис в стране лет 10 назад, уверен аналитик Сандро Твалчрелидзе ("Квирис палитра"), они не стали бы прилагать столько усилий, чтобы его разрулить.

Вот только для грузинской политической элиты глобальные сигналы по-прежнему ничего не значат. "Нацдвижение" упрямо отмеживается от соглашения Мишеля. Деструктивную линию оно дотянуло и до регионов. Националы на пустом месте столкнулись с депутатами "Мечты" в Верховном Совете Аджарии ("Резонанси", 18.06). Сама же правящая партия с головой ушла в дискредитацию Георгия Гахария. Ираклий Кобахидзе счел даже уместным обрушиться на экс-премьера в эфире радикального оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" (16.06)!

Гахария опухоль на политическом теле "Мечты", поставил диагноз политолог Сосо Цинцадзе, удивляясь, почему оппозиция не использует выпавший ей шанс ("Ахали таоба", 14.06)? Перебирая в компроматном угаре детали назначения Гахария премьером, лидер "Стратегии возрождения" Георгий Вашадзе договорился аж до воображаемого звонка от… Путина! Логика "железная": а кто еще мог позвонить, ну не Трамп же ("Сакартвелос Республика", 16-17.06)?!

Надо, правда, отдать Вашадзе должное – не пощадил он и Михаила Саакашвили. Назвал годы, проведенные в "Нацдвижении", потерянными. А экс-президента обвинил в нежелании дать партии развиваться и видеть в политике что-то дальше самого себя. Последовавшую полемику аналитик Гия Абашидзе назвал "цирковым шоу трагического жанра" ("Резонанси", 18.06).

Может ли стать спасительной соломинкой коалиционный Кабмин – задает вопрос профессор Бондо Кобулия. И сам же отвечает: глядя на нынешний парламент, понимаешь, как велик шанс, что на каком-то этапе он уподобится ток-шоу Инги Григолия (Сакартвелос Республиа", 18-20.06).

Чужой и для своих, и для чужих…

То, как дружно ополчились против Гахария обе ведущие партии грузинского политического спектра, наводит на размышления. В столкновении друг с другом они пытаются перевести все внимание общества на себя, чтобы не дать никому другому активизироваться на политической арене, уверен аналитик Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра"). Но пребывание меж двух огней все больше закрепляет за партией Гахария именно статус третьей силы.

Новый лидер избрал правильную тактику, считает Дзабирадзе, не спеша открыть карты. В общем-то в его пользу сейчас работают и реклама, и "черный пиар". Эксперт Рамаз Сакварелидзе не исключает – обвинения и подозрения лишь расположат к нему людей ("Резонанси", 16.06). Избирателям хорошо знакомы стиль националов и нереализованные обещания "Мечты". На этом фоне высокий рейтинг Гахария в бытность его премьером воспринимается довольно весомо.

В последнее время пошли слухи, будто "Грузинская мечта" планирует расстаться с Ираклием Кобахидзе как с председателем партии ("Ахали таолба", 18.06). Независимо от того, подтвердятся они или нет, уход его вряд ли будет иметь резонанса как внутри страны, так и среди международных партнеров.

А вот Гахария отправился с визитами в Европу и на днях беседовал в Брюсселе с европарламентарием Мариной Кальюранд ("Резонанси", 17.06). Газета сообщает о запланированных встречах с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и в офисе президента Евросовета.

Не исключено, европейские политики решили повнимательней приглядеться к нему с учетом возможного расклада сил…

Разное

Нона Гаприндашвили призналась, что среди европейских футбольных сборных у нее нет предпочтений и на "Евро 2020" она болеет просто за хороший футбол. Вообще-то, всем известно, что легенда шахмат - фанат национальной сборной Аргентины (Квирис палитра").

В Грузии неудовлетворительно обстоит дело с автотехосмотром. В 2019 году его прошла лишь половина зарегистрированных в стране автотранспортных средств. А в прошлом – половина половины ("Резонанси", 18.06).

Солистка "А-Студио" Кета Топурия прилетела на родину отметить день рождения дочери. Больше всех повезло детям звезд грузинской эстрады – они были приглашены в Цхнети вместе с родителями ("Ахали таоба", 18.06).

На фоне тотальной инфляции прожиточный минимум в стране вырос в апреле на 2,8… – нет, нет, не процентов – лари! Невероятно загадочная статистика ("Резонанси", 16.06).

Тбилисский горсуд признал незаконными действия соцслужбы, забравшей детей из семьи по причине ее бедности. За моральный ущерб будет выплачена компенсация в размере 35 тысяч лари, а дети уже возвращены родной матери ("Ахали таоба", 16.06).

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