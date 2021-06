Может ли Грузия стать региональным лидером и кто готов в этом содействовать

Одну из картин отчаянными мазками рисуют политики. Обходясь, правда, без кисти – достаточно вымазать соперника грязью. Телеканалам сложнее – нужен видеоряд, но нынешние технологии поистине творят чудеса! И газеты. Они, надо признать, мастера по части видимости этики и баланса. Однако нередко подводит отдаленное родство с литературой – грешат избыточным воображением. Не всегда, заметим, беспристрастным.

Весь этот громоздкий пропагандистский механизм опрометчиво упускает из виду, что читатели, зрители, избиратели умеют думать самостоятельно. И составленная ими картина мира имеет мало общего с предлагаемыми…

Выигрышная роль в невыигрышном контексте

Давно приевшийся штамп о благоприятном геополитическом положении Грузии на прошлой неделе неожиданно обрел официальное воплощение. В результате посредничества Ираклия Гарибашвили были освобождены и переправлены из Азербайджана на грузинскую сторону 15 армянских граждан. Отсюда их затем отправили домой. Что даст Грузии успешная фасилитация между странами Южного Кавказа? – спрашивает "Версия" (16-22.06).

Ограничься дело единичным фактом, вопрос наверняка бы повис в воздухе. Но Армения сделала ответный шаг – передала через грузинского премьера карту минных полей на оставленных ею территориях. Это дало повод патриотически настроенной "Асавал-Дасавали" (14-20.06) крупно сопроводить коллаж премьера на первой полосе фразой "Ираклий, ты должен суметь!"

Вряд ли журналисты готовы признать, что определяющими тут стали не столько благие намерения грузинского руководства, сколько объективные факторы. В центр геополитического водоворота страну в одночасье вытолкнул перетасованный расклад больших и малых полюсов в мире. Тем не менее, газеты продолжали сокрушаться: Тбилиси оказался за бортом саммита НАТО, а Грузия осталась безымянной на встрече Джо Байдена и Владимира Путина ("Резонанси", 18.06).

"Я ждал лучших результатов", - признается политолог Игорь Квеселава, едва ли не напрямую критикуя американского президента (18.06). НАТО хвалит Грузию, но дату вступления в альянс опять не называет, разочарованно отмечает издание (15.06). Грузия и на следующем саммите не получит ПДВ, огорченно пишет в "Ахали таоба" (17.06) эксперт Ника Читадзе. А "Грузия и мир" (16-22.06) высказывает твердую уверенность, что вопрос членства не решится никогда.

В публикациях сквозит нескрываемая обида: к выполнению военных миссий страна, видите ли, готова, а ко вступлению в альянс – нет ("Квирис палитра", 14-20.06). Между тем, не состоя официально в НАТО, Грузия как раз-таки и оказалась незаменимой на роль посредника между Западом и государствами постсоветского пространства. В перспективе, не исключено, и с некоторыми восточными странами. Она способна как бы условно представлять в регионе Евросоюз и США, облегчая выстраивание неформальных контактов самой разной конфигурации.

От такого противостояния только делу помеха и стране вред

В глобальном плане ситуацию в отношение Грузии проясняют две фразы. Заверение Джо Байдена, что его повестка дня не направлена против России ("Резонанси", 17.06), сместившее акценты. И не менее важное признание президента Эрдогана: "Грузия – ключ к региону". В интервью "Квирис палитра" турецкий посол Фатма Джерен Язган ясно дала понять, чем был обусловлен помпезный прием в Анкаре Ираклия Гарибашвили. "Противники нашего сотрудничества могут быть не только в России, но и в Европе и других странах". Это даже не намек…