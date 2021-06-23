В Грузии грядет новый политический кризис: оппозиция перешла в атаку

Новым поводом для назревающего политического кризиса в Грузии стал вопрос назначение судей Верховного суда

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Вопрос назначение судей Верховного суда Грузии может стать новым витком политического кризиса в стране - часть оппозиции пригрозила покинуть парламент страны.

Высший совет юстиции в начале недели представил парламенту список кандидатов в судьи Верховного суда, что стало причиной возмущения оппозиции.

Она увидела в действиях совета нарушение соглашения о выходе из политического кризиса, подготовленного европейскими посредниками во главе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. После подписания соглашения оппозиция прекратила бойкот и вошла в парламент.

Теперь лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе после заседания политсовета партии заявил, что назначение судей состоится.

"Парламент Грузии выслушает каждого кандидата, примет решение об их назначении", - сказал Кобахидзе.

При этом он отметил, что парламент обязан действовать в соответствии с Конституцией страны.

Более того, председатель правящей партии подчеркнул, что утверждения оппозиции о том, что назначение судей противоречит духу соглашения Шарля Мишеля не соответствует действительности и парламент будет действовать в соответствии с законом.

Ультиматум оппозиции.

Заявление правящей партии вызвало недовольство оппозиции, и она перешла на язык ультиматума.

"Мы выслушали заявление руководства "Грузинской мечты", что они собираются продолжить процесс назначения судей. Это является грубым нарушением подписанного соглашения и игнорированием всех рекомендаций", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

При этом оппозиционер отметил, что партия покинет парламент, если судьи будут назначены, и призвал другие партии поддержать это решение.

Остальные оппозиционные партии уже задумались о том, чтобы поддержать инициативу Хазарадзе.

"Этот вопрос должна решать партия. Выступление Хазарадзе было своевременным. Для тех, кто подписал соглашение, это важно. "Грузинская мечта" обманула оппозицию, общество и международных партнеров", - сказал представитель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили. Его партия не подписывала соглашение с "Грузинской мечтой" и приняла решение войти в парламент самостоятельно.

Необходимость давления на правящую партию видит и представитель партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.

"Мы должны определить общую стратегию и вместе оказать больше сопротивления осуществлению планов власти", - сказал Хвичия.

Однако при этом депутат подчеркнул, что бегство - не лучший выход в данной ситуации.

А вот лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе увидел выход не в бойкоте парламента, а в поддержке европейских партнеров.

"Если Кобахидзе продолжит так себя вести, то возможно, он станет первым грузинским политиком, который попадет под европейские санкции", - сказал Вашадзе.

Ответ "Грузинской мечты"

В правящей партии очень негативно отнеслись к ультиматуму Хазарадзе и возможному уходу оппозиции из парламента.

"Этот радикальный лагерь путем политического шантажа пытается блокировать процесс работы парламента", - сказал один из лидеров партии Арчил Талаквадзе.

При этом он подчеркнул, что оппозиция также взяла на себя обязательства по соглашению и обязана работать в парламенте, что касается самой правящей партии, то соглашение она выполняет.

Дело престижа

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что правящая партия никогда не пойдет на компромисс в вопросах судебной реформы, так как для нее этой уже стало делом престижа.

"Есть определенные реформы, которые показывают развитие страны и являются вопросом престижа. Думаю, в высших чинах "Грузинской мечты" есть люди, которые хотят закончить этот процесс и показать всем, что они его завершили, что система работает и что рекомендации эти были выданы в свое время западными партнерами", – сказал Сихарулидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Судебная реформа является одной из главных причин для разногласий с оппозицией. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем, судебная система в Грузии - одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Власти их проводили, но все равно оставались объектом для критики за игнорирование ряда рекомендаций.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале