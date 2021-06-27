Самые распространенные преступления в Грузии, и как надо на них реагировать

Чтобы чувствовать себя в безопасности, приезжая в Грузию, стоит скачать приложение 112, благодаря которому можно просто нажать кнопку SOS или написать сообщение о помощи, не теряя времени на звонок и объяснение полиции

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В Грузии за четыре месяца совершено 19 246 преступлений, жертвами которых официально признаны 6 648 человек.

При этом, если верить статистике, число преступлений в Грузии возрастает с открытием туристического сезона и снятием ограничений на передвижение, введенных из-за пандемии коронавируса.

Sputnik Грузия представляет вам самые распространенные преступления в Грузии и предлагает официальные рекомендации по реагированию на них.

1. Воровство

Воровство в Грузии – самое распространенное преступление, при этом лишь 15% – это кражи с проникновением в квартиру или на склад, остальные – это кражи непосредственно вещей у человека.

Рекомендация

Если вы стали жертвой воровства, вам нужно обратиться в отделение полиции в том районе, где пропала вещь, и внести заявление или позвонить по номеру 112 и следовать рекомендации оператора. Найти отделение полиции можно на карте или спросив у прохожих.

2. Семейное насилие

Второе самое распространенное преступление – это семейное насилие. При этом в Грузии под семейным насилием подразумевается не только физическое воздействие на члена семьи, но и психологическое или материальное.

Рекомендации

В Грузии активно борются с семейными насильниками. Поэтому, если вы стали жертвой семейного насилия или свидетелем подобного факта, вы можете позвонить по номеру 112 либо на горячую линию 116 006 и сообщить о произошедшем. В Грузии патрульные экипажи сразу выезжают по месту вызова. Кроме того, вы можете на сайте http://dvmap.mia.gov.ge/ найти неправительственную организацию в конкретном регионе и ее контактные данные и обратиться за помощью туда.

3. ДТП

Еще одно самое распространенное преступление в Грузии – это нарушение правил безопасности вождения и, как следствие, аварии.

Рекомендация

Если вы попали в ДТП или стали его свидетелем, необходимо позвонить по номеру 112. Это единый номер для вызова полиции, скорой помощи и пожарных.

4. Угроза

Угроза в Грузии является уголовным преступлением, при этом входящим в пятерку самых распространенных.

Рекомендация

Если вам или вашим близким угрожают нанесением вреда здоровью, смертью или другими противоправными действиями, в том числе распространением интимных фотографий, вы можете записать угрозы на телефон или сохранить переписку и обратиться с заявлением в отделение полиции. Даже если это угроза в интернет-переписке, полицейские отреагируют на подобный факт.

5. Вымогательство и мошенничество

Вымогательство и мошенничество – преступления, с которыми часто сталкиваются приезжие в Грузии и которые требуют определенных знаний и проявления бдительности.

Рекомендации

Все официальные выплаты, как правило, в Грузии можно проверить в соответствующих учреждениях. При этом, позвонив на горячую линию конкретного ведомства и назвав свои данные, можно проверить факт необходимости за что-то платить. Кроме того, ни одно ведомство в Грузии не отправляет сообщение с личных номеров. Если вы все же стали жертвой вымогательства, вам следует обратиться в отделение полиции, сохранив при этом запись разговоров либо переписку.

Что еще следует знать

Чтобы чувствовать себя в безопасности, приезжая в Грузию, стоит скачать приложение 112. Благодаря ему, вы можете просто нажать кнопку SOS или написать сообщение о помощи, не теряя времени на звонок и объяснение полиции, где вы находитесь в случае опасности. Благодаря передаваемым геоданным, спасатели или полиция смогут вас найти.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Грузия - полезные контакты на все случаи жизни

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