Встречался ли Гахария с Саакашвили, зачем Стуруа летит в Москву и куда подевалась вакцина

На прошлой неделе грузинская пресса была, в основном, занята отслеживанием событий, происходивших вне парламента, которые, однако, способны оказать заметное влияние на отношение избирателей к политическим партиям и их лидерам

Политика и культура

"Заколдованный" кавказский узел

"Кавказский меловой круг" назывался спектакль, прославивший в свое время режиссера Роберта Стуруа. Теперь в центре внимания общественности – "Конец игры". Дело, правда, не в художественных достоинствах постановки, а в том, что с ней Театр имени Руставели и его знаменитый худрук летят в Москву. Художник Гия Бугадзе назвал Стуруа циником, а сами гастроли – провокацией, не забыв при этом добавить – великолепно поставленной ("Ахали таоба", 22.06).

Сложным отношениям между двумя странами и их правящими элитами так и не удалось окончательно рассорить грузинскую и российскую творческую интеллигенцию. К великому, надо заметить, сожалению некоторых политических кругов. "Я еду в чеховскую Россию, и если хотят, пусть выведут меня на площадь Свободы и расстреляют", - обозначил свою позицию сам режиссер ("Асавал-Дасавали", 21-27.06). А перед отлетом напомнил журналистам, что Тбилиси восторженно встречает выступления российских театральных трупп, и это подтверждает, что у искусства нет границ ("Резонанси", 21.06).

Тем не менее, кавказский узел остается до предела натянутым во всех точках региона. Насколько важна для Грузии победа Никола Пашиняна на армянских выборах? - спрашивает газета (22.06), уже самим вопросом подчеркнув важность проблемы. По мнению аналитика Лелы Джеджелава, говорить об изменении баланса сил в ущерб российскому влиянию – это иллюзия. Для Армении стратегическое сотрудничество с Кремлем остается единственным путем, обеспечивающим мирное развитие государства ("Версия", 23-28.06).

Однако все издания сходятся на том, что армянское общество проявило высокую сознательность. Невзирая на тяжелейшие испытания, связанные с проигранной в Карабахе войной, оно сумело сделать выбор в пользу стабильности и развития.

В кулуарах вашингтонских отелей

Того же, к сожалению, не скажешь о грузинском политическом спектре. В газетные обзоры отчет парламенту премьер министра Ираклия Гарибашвили попасть не успел. Однако было ясно, что дискуссия развернется в рамках набивших всем оскомину межпартийных конфликтов. На это указывала и главная интрига недели: случайно ли поселились в одной гостинице в Вашингтоне делегации гахариевской партии и "Национального движения"?

"Гахария и Саакашвили встретились в Вашингтоне" - дает заголовок "Ахали таоба" (24.06), не удосужившись сопроводить его вопросительным знаком. При этом конкретной информации в тексте нет, приводятся лишь ссылки на слухи и предположения. Слишком много совпадений, - высказывает подозрения по поводу гипотетической встречи аналитик Гия Абашидзе (Резонанси", 25.06). Тут же ему возражает Игорь Квеселава: встречи не было. Слухи распространяют те, кто сначала приваживал Гахария, а теперь поливает его грязью, согласен Давид Киркитадзе ("Ахали таоба", 25.06). Действительно, версии о связях Гахария и Саакашвили исходят из политического ядра "Грузинской мечты". Их озвучивает председатель партии Ираклий Кобахидзе, похоже, пытающийся выстроить цельную картину "заговора". Вот только насколько ему это удается?

Чем больше ругают Гахария, тем больше он получит голосов, предостерегает эксперт Торнике Шарашенидзе (22.06). По последним опросам, "За Грузию" уверенно вышла в рейтингах на третье место (25.06). Некоторые комментаторы не сомневаются, что процент занижен. А в Америке, замечает Мамука Гамкрелидзе, интереса к Гахария проявляют больше, чем к "Нацдвижению" (25.06). И даже выведенная Георгием Вашадзе закономерность "Миша – это формула поражения" ("Квирис палитра", 21-27.06), в данном случае, как оказалось, не работает.

Сам Гахария факт встречи категорически отрицает. Добавив – если б "Мечта" боролась с националами так же энергично, как с его партией, в стране была бы иная реальность ("Резонанси", 25.06). Тем не менее, "Нацдвижение", кажется, опустило руки. Из заявлений Ники Мелия явствует, что партия фактически отказалась от борьбы за пост тбилисского мэра. Она намерена все усилия сосредоточить на регионах ("Сакартвелос Республика", 23-24.06). Однако помешать "Мечте" набрать 43% голосов будет очень сложно. По мнению эксперта Хатуны Лагазидзе ("Ахали таоба", 21.06), из 60 оппозиционных депутатов внеочередные выборы устраивают от силы половину.

Вакцинация и экономика

Кто отвечал за "АстраЗенеку"

Не будь наплыва кулуарных сплетен, наиболее острой в плане критики власти наверняка стала бы проблема крайне плохо организованной кампании по вакцинации от коронавируса. 5 тысячам гражданам Грузии, обратившимся в медицинские центры в соответствии с установленным графиком, было отказано во второй прививке "АстраЗенекой" ("Резонанси" 24.06).

Почему не было зарезервировано нужное количество вакцины или куда она подевалась? Что могут ответить по этому поводу Амиран Гамкрелидзе и Екатерина Тикарадзе? Начат аудит процесса вакцинации (25.06). Ясно, что изначально не было четко определено, кто за что отвечает. Все инстанции лишь наперегонки обещали, что Грузия начнет вакцинироваться одной из первых.

Тенгиз Церцвадзе, кстати, до сих пор уверяет, что к концу года в стране будет привито 65% населения ("Ахали таоба", 23.06). Тут уж "Резонанси" (23.06) чисто арифметически подсчитала: для этого в день надо будет отныне прививать по 19 тысяч граждан, что совершенно нереально. Возникает ощущение, будто сами власти не особо заинтересованы в активности граждан, чтобы было потом на кого свалить вину за срыв кампании.

Между прочим, вопрос выплеснулся далеко за рамки медицины и затрагивает политические ценности. Эксперт Хатуна Лагазидзе в интервью "Квирис палитра" высказала опасения, что Китай своими успешными авторитарными действиями в борьбе с пандемией поставил под удар всю демократическую модель управления.

Впрочем, как считают некоторые, в Грузии эта модель привела пока лишь к снижению трудовой ответственности людей. Так, направленные легально в Германию сезонные работники высказывают серьезные претензии к работодателя, выражая острое недовольство условиями труда и его оплатой. Многие приняли решение возвратиться раньше завершения контракта и намерены судиться с Агентством по трудоустройству ("Резонанси", 24.06).

Однако существует и иное мнение. Некоторые грузины-эмигранты со стажем высказывают сомнения в том, что по отношению к их соотечественникам была проявлена несправедливость. Конфликт с работодателями они объясняют тем, что грузинам трудно свыкнуться со строгими стандартами Евросоюза (22.06).

Как, собственно, и с общепринятыми цивилизованными нормами поведения в политике…

Разное

"Ибер-отель" за 2 миллиона лари приобрел бывшую резиденцию Лаврентия Берия в Коджори. Примечательно, что она никогда не находилась в собственности у одного из крупнейших советских лидеров ("Ахали таоба", 23.06).

Нона Гаприндашвили получила в подарок футболку от Лионеля Месси. Как известно, она фанат сборной Аргентины. В ответ первая в мире женщина-гроссмейстер среди мужчин решила послать мировому футболисту номер один шахматы. Достойно и просто! ("Асавал-Дасавали", 21-27.06).

Фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние" через 34 года повторно будет показан на Каннском кинофестивале. Кстати, секция "Каннская классика" считается особенно популярной ("Ахали таоба", 25.06).

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