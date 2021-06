Лавров напомнил Западу о месте России на международной арене

Накануне вышла статья министра иностранных дел России Сергей Лаврова "О праве, правах и правилах". В этом материале глава МИД обращает внимание на ключевые разногласия в отношениях по линии Россия – Запад после нескольких важных международных событий.

photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Russia