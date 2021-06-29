Лавров напомнил Западу о месте России на международной арене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на лицемерие коллективного Запада в отношении России. Он предостерег партнеров от навязывания Москве своих правил на мировой арене. Подробнее - в материале Анастасии Мишиной

Накануне вышла статья министра иностранных дел России Сергей Лаврова "О праве, правах и правилах". В этом материале глава МИД обращает внимание на ключевые разногласия в отношениях по линии Россия – Запад после нескольких важных международных событий.

В первую очередь Лавров напоминает о встрече "Группы семи", а также саммите НАТО. Как в британском Корнуолле, куда приехали лидеры G7, так и в столице ЕС Брюсселе, Россия оказалась в фокусе повышенного внимания. В адрес Москвы по целому ряду вопросов прозвучали обвинения.

На прошлой неделе состоялся также саммит Европейского союза, по итогам которого главы государств и правительств ЕС, несмотря на понимание необходимости диалога с Москвой, не сделали реального шага навстречу, каким могло бы стать приглашение российского лидера за стол переговоров. Идея провести саммит Россия – ЕС принадлежала Германии и Франции.Кроме того, по инициативе американской стороны 16 июня в Женеве провели переговоры президента России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден.

"Непосредственно перед российско-американскими переговорами [состоялась] серия западных мероприятий на высшем уровне: саммиты "Группы семи" в британском Корнуолле и Североатлантического альянса в Брюсселе, а также встреча Джозефа Байдена с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Эти заседания тщательно готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений – Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать на международной арене только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу", – пишет Лавров.

По правилам и без

По мнению Лаврова, коллективный Запад "действует по понятиям", продвигая свою "концепцию миропорядка, основанного на правилах". При этом неписанные "правила" остаются прерогативой лишь "западных демократий", игнорирующих международные механизмы, в частности, Организацию Объединенных Наций как международного арбитра.

"От расшифровки своих "правил" Запад тщательно уходит, как и от вопросов о том, зачем они нужны, если есть тысячи инструментов международного права, под которыми все подписались и которые содержат четкие обязательства государств и транспарентные механизмы проверки их исполнения. "Прелесть" западных "правил" – именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" (не предъявляя фактов) и объявляет о своем "праве наказывать нарушителя", – сообщает министр.

Как подчеркивает политолог Иван Тимофеев, Штаты продолжают концепцию раздела мира на "демократии" и "недемократии", вписав в категорию последних Россию и Китай. Именно с этим основополагающим для западного мировоззрения правилом и не может согласиться Москва.

"Россия считает это контрпродуктивным – делить мир на "демократии" и "автократии". Неприемлем порядок, который навязывается Западом. По мнению Москвы, любое обсуждение должно быть равноправным, учитывать мнение не только России, но и других сторон. Мир – объективно многополярен. Все эти тезисы, изложенные министром, давно известны и давно прорабатывались", – поделился Тимофеев в беседе с Baltnews, добавив, что после встречи Путина и Байдена дискуссия о российско-американских отношениях продолжается в том же ключе, что и до саммита в Женеве.

Язык – всему голова

Кроме того, Лавров обращается к простым сравнениям понятий "правило" и "право" в русском и английском языках.

"Кстати, интересная деталь: в русском языке "право" и "правило" – однокоренные слова. Для нас настоящее, справедливое правило неотделимо от права. В западных языках иначе. В английском, например, право – "law", а правило – "rule". Чувствуете разницу?" – подметил глава МИД.

Российский политолог, директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев подчеркивает, что Россия не намерена мириться с "двойственностью" западного подхода в отношении правил на мировой арене, на что и обратил внимание министр.

"Хочу отметить, что в Вашингтоне нет единства мнений не только по российскому вектору внешней политики, нет единства и по отношению к такому институту, как ООН. А это именно то, что Лавров представляет как международное право. То есть с его точки зрения это международное право зафиксировано в определенных международных документах и осуществляется определенным органом. А Штаты недовольны ООН. Они действуют не только в обход, но и вопреки Организации. Следовательно, они вынуждены говорить о неких своих правилах", – особо подчеркнул Рогулев в разговоре с Baltnews.

При этом он напомнил о необходимости единства правил для эффективной работы системы международных отношений.

"Понятное дело, что без правил международная жизнь превратится в хаос. Должен быть какой-то порядок. И все вроде как готовы с этим согласиться, но при этом США оставляют за собой возможность действовать по правилам, разработанным ими же самими. Именно это пытался донести Сергей Лавров. Отсюда неприемлемая Москвой двойственность", – добавил политолог.

От общего к частному

В статье министр не раз употребляет словосочетание "коллективный Запад", подчеркивая тем самым, что Вашингтон и Брюссель единым фронтом выступают в отношениях с Москвой. Однако стоит ли унифицировать Запад? По мнению Тимофеева, после избрания президентом США Джо Байдена восстановление консолидации Старого и Нового Света налицо, особенно в рамках политики безопасности. Однако от обобщенного понятия "Запада", как считает политолог, лучше отказаться, отдав предпочтение "нюансированному подходу".

"Что касается консенсуса, я бы не абсолютизировал. Есть ряд вопросов, по которым позиции США и ЕС расходятся. Показательный пример – проект газопровода "Северный поток–2". Внутри самого Евросоюза также ведутся дискуссии. Идея саммита Россия – ЕС, которую предложили немцы и французы, была не поддержана другими. Я бы вообще не унифицировал позиции ЕС и США. Неправильно говорить о Западе как о субъекте политики. У нас часто есть соблазн говорить: "Запад – то, Запад – се". Однако Запад неоднороден. Там много разных течений, оттенков, и с этими оттенками надо играть, используя в своих интересах", – считает политолог.

Почему статья министра иностранных дел появилась именно сейчас? Является ли она неким выводом? Иван Тимофеев считает время ее выхода крайне подходящим.

"В июне прошли саммиты G7, саммит ЕС и, наконец, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Можно уже делать определенные выводы. Однако я не называл бы материал итогом недавних событий или же некой чертой в отношениях России и Запада. Это скорее рефлексия на тему прошедших встреч. Некое обобщение", – поделился Тимофеев в разговоре с Baltnews.

Кто виноват и что делать

Ссылаясь на слова российского лидера Владимира Путина ("есть над чем подумать"), которые прозвучали на пресс-конференции по итогам женевского саммита, Лавров указывает на продолжение деструктивной политики Штатов.

"Формирование многополярного мира – это реальность. Попытки ее игнорировать, самоутверждаясь в качестве "единственно легитимного центра принятия решений", не приблизят урегулирования не выдуманных, а настоящих проблем, для преодоления которых требуется взаимоуважительный диалог с участием ведущих стран и с учетом интересов всех остальных членов мирового сообщества", – пишет Лавров.

Тезисы министра подтверждает и Рогулев, отмечая двойственность западных лидеров в отношении Москвы.

"Мы находимся на некой развилке. С точки зрения международных отношений и мировой политики, у лидеров [западного мира] есть желание что-то поменять, но остается сила прежних стереотипов и подходов. Между этими двумя компонентами – пропасть противоречий, что и попытался объяснить Лавров. Это не просто вывод, министр хочет высказать действительную позицию России и тем самым повлиять на ситуацию", – заключил политолог.

Глава МИД также напомнил о статье президента России к 22 июня в немецкой Die Zeit, где российский лидер призывает Запад оставить свои предубеждения в прошлом: "Мы просто не можем позволить себе тащить груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок". Данную мысль в своей статье развивает и Лавров, указывая на дальнейший образ действий России.

"Продолжим содействовать созданию такой культуры межгосударственного общения, которая основывалась бы на высших ценностях справедливости и позволила бы и большим, и малым странам развиваться мирно и свободно. Всегда будем оставаться открытыми для честного диалога со всеми, кто проявляет встречную готовность к поиску баланса интересов – на прочной, незыблемой основе международного права. Такие у нас правила", – подытожил глава МИД РФ.

Статья министра иностранных дел Сергея Лаврова не является ни выводом, ни дорожной картой в российско-западных отношениях. Министр лишь зафиксировал существующее положение вещей, подчеркнув тупиковость пути, выбранного Вашингтоном и Брюсселем в направлении Москвы. Россия просто не намерена мириться с односторонними "правилами", о чем и хочет напомнить западным партнерам.

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