Эксперты об "Ассоциированном трио": манифест, а не структура

Инициативу ЕС "Восточное партнерство" лихорадит. Беларусь приостановила участие в программе. К дальнейшей евроинтеграции охладел Азербайджан. В Армении разные силы выступают за более тесное сотрудничество с Россией. Для мобилизации оставшихся участников было создано "Ассоциированное трио", в которое вошли Украина, Грузия и Молдова. Почему Евросоюз теряет позиции в ряде стран бывшего СССР? Читайте в обзоре Sputnik от Данары Курмановой.

Европа недооценивала страны бывшего СССР

С самого начала проект "Восточное партнерство" ориентировался на развитие отношений с шестью бывшими советскими республиками – Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Постсоветские страны явно теряют интерес к "Восточному партнерству", поскольку смысл инициативы был воспринят неверно, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Партнерство никогда не было пропускным пунктом в ЕС, – говорит он. – Это лишь институционализированный формат сотрудничества с Европой. Между тем, отношения Беларуси с Западом сейчас напряженные. Минск приостановил свое членство в проекте, ответив на санкции Евросоюза. С Азербайджаном у европейцев тоже недопонимание, и дело даже не в Карабахе, а в вопросах понимания демократии вообще".

Еще в 2019 году азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что нет смысла в дальнейших шагах в евроинтеграции, более того, "они будут безрезультатными".

"А соседняя Армения комфортно чувствует себя частью ЕАЭС, ей выгодно сотрудничество с Россией", – объясняет Офицеров-Бельский.

Проект, который Евросоюз планировал для шести стран, сократился до трех. Это показатель кризиса, говорит эксперт.

"К тому же ЕС рассчитывал, что страны бывшего СССР будут придерживаться демократического курса. Однако той же Молдовой руководил коррумпированный Владимир Плахотнюк, и это удар по принципам проекта. Европе пришлось столкнуться с реальностью: постсоветское пространство – это не конструктор, из которого можно собрать все что угодно", – добавил специалист.

Еще одной причиной снижения интереса к "Восточному партнерству" стал финансовый аспект. По данным Еврокомиссии, бюджет программы соседства ЕС, рассчитанной на 16 стран-партнеров с 2014 по 2020 годы, составлял 15,4 миллиарда евро, то есть около 0,9 миллиона евро на страну. "На особо амбициозные замыслы таких денег не хватит, – говорит Офицеров-Бельский. – А страны, особенно Грузия, Украина и Молдова, рассчитывали на финансовую поддержку Евросоюза".

Инструмент против России

"Ассоциированное трио" заявляет, что его цель – это ускорение вступления Грузии, Украины и Молдовы в ЕС. Позиция вполне логична, считает политический эксперт, директор Международной мониторинговой организации CIS-EM Станислав Бышок.

"Однако стоит заметить, что страны объединяют нерешенные территориальные претензии: у Грузии это Южная Осетия и Абхазия, у Украины – Крым и Донбасс, а у Молдовы – Приднестровье", – отмечает специалист.

И "Восточное партнерство", и "Ассоциированное трио" можно считать проектами, направленными против России, полагает экономист Михаил Хазин. "Европейская интеграция – все это лишь слова, что хорошо видно по Прибалтике", – заявил он.

Транзит грузов из России и Беларуси, будучи важнейшим сектором экономики для Литвы, Латвии и Эстонии, значительно снизился. Так как Москва и Минск решили не использовать порты недружественных стран.

© photo : photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Belarus Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве"

"Государства, считавшие, что их привлекают в так называемую "европейскую семью", в результате пострадали от действий ЕС. Потому что эти действия не были направлены во благо этих стран, а против России", – пояснил Хазин.

Организаторы "Восточного партнерства" настаивают на отсутствии каких-либо антироссийских настроений. Но достаточно вспомнить слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после недавнего визита представителей "Ассоциированного трио" в Брюссель. Дипломат позитивно оценил "прекращение диалога высокого уровня между Евросоюзом и России" как часть санкционной политики.

При этом никаких реальных выгод членство в "Ассоциированом трио" Украине, Грузии и Молдове пока не принесло. Любое партнерство подразумевает оперативную взаимопомощь в кризисных ситуациях, в то время как правительства трех государств 31 мая вновь обратились к ЕС с просьбой предоставить вакцины от коронавируса.

Проект новый, механизмы старые

Многие формулировки в меморандуме о создании "Трио" лишены конкретики – ни слова о реальных шагах, только пассажи вроде "путь демократического развития и строительства процветающих государств". По сути "Ассоциированное трио" – это манифест, говорит Станислав Бышок, а такие документы не требуют четкого прописания деталей.

По словам эксперта, структура "Трио" напоминает "Вышеградскую группу", объединявшую Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию по вопросам интеграции в ЕС. Однако декларация "Вышеградской четверки" была подписана в 1991 году, а с того момента прошло 30 лет.

Евросоюзу явно недостает новых моделей взаимодействия с постсоветскими странами, считает Дмитрий Офицеров-Бельский. Даже недавнее разрешение Совета ЕС на подписание соглашения об общем авиапространстве с Украиной и Арменией не является каким-то серьезным интеграционным шагом. Общее авиационное пространство означает открытие рынка пассажирских, грузовых и почтовых авиаперевозок, и это лишь минимальный вид сотрудничества, говорит эксперт. "Европа ничего не сделала, чтобы нормализовать ситуацию в Карабахе, поэтому логично, что никаких европейских амбиций у Армении нет, – заключил он. – ЕС просто нуждался в каком-то шаге, чтобы поддержать свое реноме в Закавказье".