Эксперты об "Ассоциированном трио": манифест, а не структура

Инициативу ЕС "Восточное партнерство" лихорадит. Беларусь приостановила участие в программе. К дальнейшей евроинтеграции охладел Азербайджан. В Армении разные силы выступают за более тесное сотрудничество с Россией. Для мобилизации оставшихся участников было создано "Ассоциированное трио", в которое вошли Украина, Грузия и Молдова. Почему Евросоюз теряет позиции в ряде стран бывшего СССР? Читайте в обзоре Sputnik от Данары Курмановой.

С самого начала проект "Восточное партнерство" ориентировался на развитие отношений с шестью бывшими советскими республиками – Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Постсоветские страны явно теряют интерес к "Восточному партнерству", поскольку смысл инициативы был воспринят неверно, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Еще в 2019 году азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что нет смысла в дальнейших шагах в евроинтеграции, более того, "они будут безрезультатными".

"А соседняя Армения комфортно чувствует себя частью ЕАЭС, ей выгодно сотрудничество с Россией", – объясняет Офицеров-Бельский.

Проект, который Евросоюз планировал для шести стран, сократился до трех. Это показатель кризиса, говорит эксперт.

"К тому же ЕС рассчитывал, что страны бывшего СССР будут придерживаться демократического курса. Однако той же Молдовой руководил коррумпированный Владимир Плахотнюк, и это удар по принципам проекта. Европе пришлось столкнуться с реальностью: постсоветское пространство – это не конструктор, из которого можно собрать все что угодно", – добавил специалист.

Еще одной причиной снижения интереса к "Восточному партнерству" стал финансовый аспект. По данным Еврокомиссии, бюджет программы соседства ЕС, рассчитанной на 16 стран-партнеров с 2014 по 2020 годы, составлял 15,4 миллиарда евро, то есть около 0,9 миллиона евро на страну. "На особо амбициозные замыслы таких денег не хватит, – говорит Офицеров-Бельский. – А страны, особенно Грузия, Украина и Молдова, рассчитывали на финансовую поддержку Евросоюза".

"Ассоциированное трио" заявляет, что его цель – это ускорение вступления Грузии, Украины и Молдовы в ЕС. Позиция вполне логична, считает политический эксперт, директор Международной мониторинговой организации CIS-EM Станислав Бышок.

И "Восточное партнерство", и "Ассоциированное трио" можно считать проектами, направленными против России, полагает экономист Михаил Хазин. "Европейская интеграция – все это лишь слова, что хорошо видно по Прибалтике", – заявил он.

Транзит грузов из России и Беларуси, будучи важнейшим сектором экономики для Литвы, Латвии и Эстонии, значительно снизился. Так как Москва и Минск решили не использовать порты недружественных стран.