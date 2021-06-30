Вакцинация, третья мировая, соцсети и Карабах – о чем говорил Путин на прямой линии

Глава государства ответил на 68 вопросов жителей страны за три часа 42 минуты. Всего на прямую линию поступило почти 2,2 миллиона обращений

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В Москве прошла восемнадцатая по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

Первые полчаса были посвящены пандемии коронавируса. Затем Путина спросили про отношения с Украиной. После этого обращения затрагивали самые разные темы: социальную сферу, газификацию, экологию, интернет, экономику, диалог с США и другие.

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Вакцинация

В первую очередь президент России прокомментировал боязнь многих людей прививаться от коронавируса.

"Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией. Надеюсь, что предубеждение граждан будет проходить", – сказал он.

Президент отметил, что люди после прививок сталкиваются с инфекцией, но болезнь проходит легко и без последствий. Без нее же могут быть тяжелые отдаленные последствия, подчеркнул он. Однако президент выступил против обязательной вакцинации. Сам же он привился вакциной "Спутник V" и выразил благодарность, что после ее применения в стране "нет таких трагических ситуаций, как после применения AstraZeneca или Pfizer".

Третья мировая война

Прокомментировал российский президент и инцидент с британским эсминцем Defender, который пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым), после чего российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Российский лидер назвал инцидент провокацией и добавил, что в нем принимали участие не только британцы, но и американцы.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир был бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто делает это, знают, что не выйдут победителями из этой войны", – сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности развития конфликта после этого инцидента.

Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России ответил на вопрос о том, может ли Москва гарантировать жителям Нагорного Карабаха безопасность.

"Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался, потому что, если мы все будем жить мирно и дружно, мы создадим условия для улучшения жизни людей. Жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана", – сказал он.

По его словам, накопилось много проблем, для решения которых была создана специальная трехсторонняя группа Россия-Азербайджан-Армения.

Блокировка соцсетей

Иностранные социальные сети в РФ блокировать и закрывать не будут, но проблема в том, что международные сервисы игнорируют требования российских законов, рассказал Путин.

"Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними. Мы им говорим: "Вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду, либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее - вы должны это убрать". А они нас просто и не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим", – сказал глава государства.

Встреча с Байденом

Отвечая на вопрос, в чем был смысл встречи с президентом США Джо Байденом, если сразу после нее было объявлено о новых антироссийских санкциях, Путин объяснил, что встречался с американским коллегой, потому что в мире от него многое зависит.

"Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это – и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение, и отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение - и с учениями этими, провокациями, и с санкциями", - сказал президент.

Путин заверил, что, какие бы санкции ни применяли к России и чем бы ее ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается, а обороноспособность достигла очень высокого уровня.

Восстановление СССР

Восстанавливать Советский Союз бессмысленно, рассказал российский лидер.

"Восстанавливать Советский Союз <...> невозможно <...> по целому ряду причин — и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза", — заявил глава государства на ежегодной прямой линии.

Он отметил, что в противном случае страна может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с размыванием "государствообразующего этнического ядра".

Преемник президента

Президент России также ответил на вопрос о том, может ли он передать кому-то власть и есть ли у него некий преемник.

"Решение о том, кто станет президентом, всегда за гражданами России, они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. Что касается того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, как говорится, свято место пусто не бывает, незаменимых людей нет, с другой стороны, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И, конечно, подойдет время, и, я надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну", – сказал Путин.

На вопрос о том, кем он собирается работать после отставки, президент в шутку ответил: "Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть".