Экономика Грузии продолжает возрождаться – рост в мае составил 26%

В мае 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается - рост ВВП в мае составил 25,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

В то же время экономика Грузии в первом квартале снизилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономический рост Грузии за май и пять месяцев 2021 года

В мае 2020 года экономический спад составил 13,5%. Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, снизились, – в феврале 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 5,1%.

Средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,5%

В мае 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности: обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, строительстве, транспорте и складировании.

Что выросло и насколько

Рост экспорта в январе-мае составил 24,4%, местный экспорт вырос на 27%, а импорт - на 15,7%. Непосредственно в мае экспорт вырос на 45%, а импорт на 40%.

В росте общих показателей важную роль сыграл экспорт медных руд, ферросплавов, а также вина, орехов и минеральных вод.

Увеличение импорта в основном связано с внешней торговлей легковыми автомобилями и нефтепродуктами.

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 3 581 новое предприятие, на 12,5% больше чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, число зарегистрированных предприятий сократилось примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 50% и составил 8,2 миллиарда лари", - заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге в среду.

По словам Тодрадзе, рост в секторе обрабатывающей промышленности был в основном связан с металлургической промышленностью - производством чугуна, стали и ферросплавов, а также с химической промышленностью. Например, увеличилось производство минеральных удобрений.

Экспорт ферросиликомарганца увеличился на 46%, а экспорт азотных удобрений увеличился почти в 3 раза - на 171%. Кроме того, наблюдалась тенденция к росту производства продуктов питания, напитков и одежды. Соответственно, в мае 2021 года экспорт минеральной воды увеличился на 97%, а экспорт вина - примерно на 2,5%.

В результате активизации строительства увеличилось производство строительных материалов. В частности, увеличились объемы производства цемента и строительных конструкций.

Рост в строительном секторе связан с возведением как жилых, так и нежилых зданий, а также с ростом объема специализированных строительных работ: электротехнических, ремонтных и монтажных.

Импорт строительных материалов увеличился почти на 56%, а импорт цемента, клинкера - на 20%.

Причиной роста финансового сектора является увеличение процентных доходов коммерческих банков, что в основном связано с объемом долгосрочных кредитов, выданных как физическим, так и юридическим лицам. По информации Тодрадзе, чистая прибыль компаний, работающих в соответствующем секторе, выросла примерно на 70%. Рост в секторе торговли в основном был связан с расширением торговли автомобилями и их запчастями.

Кроме того, за отчетный период на 87% увеличился реэкспорт легковых автомобилей. Значительно выросла розничная торговля нефтепродуктами, фармацевтическими препаратами, стройматериалами, отдельными категориями бытовой техники, компьютерами. При этом, импорт нефтепродуктов увеличился примерно на 81%.

Власти довольны

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава положительно оценила процесс восстановления экономики Грузии, который начался с марта.

"В мае, как и ожидалось, зафиксирован очень высокий экономический рост, почти 26%. Вы знаете, что с марта идет процесс восстановления экономики и такими стремительными темпами. За 2-3 месяца мы наблюдаем поистине беспрецедентный двузначный рост", - сказала Турнава.

По ее словам, власти довольны такими темпами, так как рост показателей наблюдается в тех секторах реальной производительной экономики, в которых трудоустроено больше всего граждан.

По словам министра финансов Лаши Хуцишвили, исходя из экономической активности, зафиксированной в мае, ведомство пересмотрит годовые прогнозы экономического роста, которые уже будут отражены в пересмотренной версии проекта бюджета. Документ предоставят на рассмотрение в парламент в ближайшем будущем.

"Важно, что динамика экономического роста движется в сторону положительного сценария, который показывает ожидание того, что в этом году экономический рост будет на уровне, выражающемся двузначными числами", - сказал Хуцишвили.

Ранее, Минфин пересмотрел прогноз экономического роста Грузии в 2021 году. Рассматривается три сценария роста – базовый 6,5%, оптимистический – 10,2% и пессимистический – 4,3%. По прогнозам, рост ВВП будет высоким и в 2022 году и составит 6,9%.