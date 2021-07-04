10:06 04 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Эпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID

Рак, сердце, коронавирус – что унесло больше всего жизней в Грузии в 2020 году

© AP Photo / Ariana Cubillos
Обзоры
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (497)
12211
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1c/252146021.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210704/252201246/Rak-serdtse-koronavirus--chto-uneslo-bolshe-vsego-zhizney-v-Gruzii-v-2020-godu.html

Самой распространенной причиной смерти в Грузии являются болезни системы кровообращения, они унесли жизни более 22,1 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Коронавирус оказался на четвертом месте среди причин смерти жителей Грузии в 2020 году – в лидерах рак и сердечно-сосудистые заболевания, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Бомж с тележкой идет без маски по улице. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Уровень жизни в Грузии во время пандемии COVID-19 упал: новая статистика

Всего от болезней в Грузии, по данным "Сакстата", в 2020 году скончались более 50,5 тысячи человек.

При этом самой распространенной причиной смерти в Грузии являются болезни системы кровообращения. Они стали причиной смерти в 43,8% случаев и унесли жизни более 22,1 тысячи человек.

На втором месте различного типа опухоли. Рак унес жизни более восьми тысяч человек (16% - пациентов).

На третьем месте оказались болезни дыхательных путей. От них скончались более четырех тысяч человек.

Коронавирус, первый случай которого был зафиксирован в Грузии 26 февраля, на четвертом месте – от него скончалось около 2,6 тысячи человек, то есть 5,1% от всех смертей.

Пятое место среди причин смерти занимают травмы и отравления – около 2,2 тысячи унесенных жизней.

Далее среди причин смерти следуют заболевания пищеварительного тракта, эндокринологические заболевания и проблемы обмена веществ и инфекции.

Кроме того, в Грузии в 2020 году было зафиксировано около 6,5 тысячи смертей от клинических симптомов и нарушений, не подходящих под конкретное заболевание.

Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках
© Sputnik / STRINGER
Каждый пятый трудоспособный житель Грузии - безработный: новые данные статистики

Смертность и возраст

Наибольшее число смертей от нарушений системы кровообращения в 2020 году приходилось на пациентов старше 80 лет – более половины всех скончавшихся умерли из-за проблем с сердцем и сосудами в этом возрасте.

А вот рак чаще фиксируется как причина смерти для пациентов в возрасте 55-59 лет, и на него пришлась почти треть смертей в этом возрасте. Вторая треть – это сердечные заболевания.

Смерть от травм и отравлений наиболее часто в 2020 году фиксировалась среди лиц от 25 до 29 лет – более 60% всех случаев смертей в этом возрасте по данной причине.

В целом, по данным "Сакстата", жертвами травм и несчастных случаев становятся чаще всего лица от 5 до 39 лет, а лица старше 40 – рака и сердечных заболеваний.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (497)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Смертельная жара в Орегоне: жертв несколько десятков – фото
Профессор-вирусолог о черной плесени, окончании пандемии и вакцинации
Профессор-вирусолог о "черной плесени", окончании пандемии и вакцинации
Преступность в Грузии
Преступность в Грузии - новые данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться