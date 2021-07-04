Рак, сердце, коронавирус – что унесло больше всего жизней в Грузии в 2020 году

Самой распространенной причиной смерти в Грузии являются болезни системы кровообращения, они унесли жизни более 22,1 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Коронавирус оказался на четвертом месте среди причин смерти жителей Грузии в 2020 году – в лидерах рак и сердечно-сосудистые заболевания, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Всего от болезней в Грузии, по данным "Сакстата", в 2020 году скончались более 50,5 тысячи человек.

При этом самой распространенной причиной смерти в Грузии являются болезни системы кровообращения. Они стали причиной смерти в 43,8% случаев и унесли жизни более 22,1 тысячи человек.

На втором месте различного типа опухоли. Рак унес жизни более восьми тысяч человек (16% - пациентов).

На третьем месте оказались болезни дыхательных путей. От них скончались более четырех тысяч человек.

Коронавирус, первый случай которого был зафиксирован в Грузии 26 февраля, на четвертом месте – от него скончалось около 2,6 тысячи человек, то есть 5,1% от всех смертей.

Пятое место среди причин смерти занимают травмы и отравления – около 2,2 тысячи унесенных жизней.

Далее среди причин смерти следуют заболевания пищеварительного тракта, эндокринологические заболевания и проблемы обмена веществ и инфекции.

Кроме того, в Грузии в 2020 году было зафиксировано около 6,5 тысячи смертей от клинических симптомов и нарушений, не подходящих под конкретное заболевание.

Смертность и возраст

Наибольшее число смертей от нарушений системы кровообращения в 2020 году приходилось на пациентов старше 80 лет – более половины всех скончавшихся умерли из-за проблем с сердцем и сосудами в этом возрасте.

А вот рак чаще фиксируется как причина смерти для пациентов в возрасте 55-59 лет, и на него пришлась почти треть смертей в этом возрасте. Вторая треть – это сердечные заболевания.

Смерть от травм и отравлений наиболее часто в 2020 году фиксировалась среди лиц от 25 до 29 лет – более 60% всех случаев смертей в этом возрасте по данной причине.

В целом, по данным "Сакстата", жертвами травм и несчастных случаев становятся чаще всего лица от 5 до 39 лет, а лица старше 40 – рака и сердечных заболеваний.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.