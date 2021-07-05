Акция против секс-меньшинств в Тбилиси взорвала соцсети - мнения разделились

Тбилиси вновь стал горячей точкой – на этот раз громкие протесты устроили ярые противники секс-меньшинств

Заключительный день "Тбилиси прайд" прошел на фоне напряженности и противостояния. С утра противники ЛГБТ пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили.

© Sputnik / STRINGER Акция противников "Марша достоинства" и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года

Противники ЛГБТ-сообщества были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, протестующие ворвались в офис "Тбилиси прайда", сняли флаги ЛГБТ-сообщества, порвали, выбросили с балкона и сожгли. По предварительным данным, пострадали 15 журналистов, 5 из них в больницах.

Такой расклад событий не мог оставить равнодушным грузинский сегмент соцсетей. Sputnik Грузия расскажет о всех "за" и "против" на просторах интернета.

"Позорнейшее средневековье" или "Любовь – это любовь"

Раскол в обществе стал набирать обороты – люди, выступающие против насилия, пишут, что подобная "контракция" несправедлива, а любовь к нации или родине не зависят от сексуальной ориентации.

Вот так, например, свою позицию выразил пользователь Звиад Арзиани.

"В связи с происходящим хочу обозначить свою позицию:

1. Каждый человек имеет право иметь ту сексуальную ориентацию, которую имеет

2. Каждый человек имеет право иметь эту ориентацию открыто

3. "Я не против ЛГБТ, но пусть они не высовываются, а *** у себя в спальне тихо и молча" - подмена понятий и фарисейство. Они не требуют права *** на улице - они требуют равных прав и свобод, как того гарантирует Конституция

4. "Кто им мешает?! Никто их не трогает... Чего они требуют?! Зачем нужны эти парады?! Это просто пропаганда!" - ложь и фарисейство! Их очень даже трогают, унижают, притесняют и против них применяют насилие, убивают из-за их сексуальной ориентации

5. Каждый человек/группа людей имеет/имеют право проводить митинги, шествия и всякого рода собрания

6. Любовь к своей нации, Родине, к людям, а также добро, порядочность и всякие другие добродетели не зависят от сексуальной ориентации

7. Я категорически против насилия...

8. Без равноправия - нет справедливости!" - пишет Арзиани.

Другие ограничились более емкими оценками происходящего.

"Позорнейшее средневековье разворачивается у меня на родине", - написала пост Диана Петриашвили.

"Это не норма - наоборот! Именно это мы и должны понять, что то, что существует в мире – норма, бог не спрашивал у грузин или римлян создавать что-то или нет. Рыжие тоже не были "нормой" - мы не должны жить в пещере. Любовь – это любовь", - пишет Тамар Кочладзе.

В Facebook, традиционно, не обошлось и без юмора. Там появилось фото, на котором изображены ходячие мертвецы, зомби. Так пользователь Ираклий Кеидия провел параллель с консерваторами, выступающих против "Марша достоинства".

"Доигрались"

Интернет-консерваторы в своих высказываниях более радикальны. Они пишут, что хотят защитить будущее своих детей, страны и нации в целом.

Пользователь Русо Зуребиани поделилась фотографией, которая снята на площади Руставели – там собрались противники марша.

"Так мы защищаем нашу нравственность. Призываем всех, кто смотри нас из домов, приходите, присоединяйтесь", - написалась Зуребиани.

"Не нужно проводить в Грузии такие мероприятия и провоцировать людей на столкновения. Или думали, что их будут встречать цветами?" - задается риторическим вопросом Дарья Кузьмина-Беридзе.

Пользователи также поддержали тех, кто снял радужный флаг ЛГБТ с их офиса, отмечая, что "подобное зло" не должно существовать в стране.

"Флаги зла и разврата не будут развеваться в нашей стране", - пишет Нино Нинидзе.

"Пусть кто, что хочет, то и говорит, но пусть они поймут раз и навсегда: в Грузии не будут разгуливать "голубые" и "розовые". Кто защитит наших детей от этого разврата? Они и раньше были, но тихо", - считает Тамар Маисурадзе.

Некоторые пытаются проанализировать, почему же "Марш достоинства" называется именно так.

"Под словом "достоинство" они подразумевают ментальное проявление человеческой гордости (не путать с гордыней!), или определённую часть мужского тела? Если первое, то я действительно не понимаю смысл подобного названия. Но если второе, тогда все становится ясно как Божий день", - шутит Давид Чихладзе

Тем временем, активисты Тбилиси Прайд перенесли свой марш достоинства, сказав, что он обязательно пройдет, а противники мероприятия ликуют – временно или нет, но они добились своей цели.

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