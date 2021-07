По уши в долгах - сколько и кому должна Грузия

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

Чем чреват столь внушительный рост государственного долга и стоит ли опасаться дефолта, Sputnik Грузия попытался разобраться вместе с экономическими экспертами.

Государственный долг Грузии постепенно увеличивался в течение многих лет. Однако динамичный рост задолженности в прошлом году произошел именно из-за пандемии коронавируса. Ущерб грузинской экономике, как впрочем экономикам и более развитых стран, был нанесен колоссальный.

Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения COVID-19, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения в 2020 году привели к росту дефицита бюджета почти до 8%.

Сокращение экономики сказалось на доходах бюджета, значительно выросли траты на здравоохранение - на 0,9 миллиарда лари, на поддержку бизнеса, для сохранения жизнеспособности компаний, - на 3 миллиарда, а 1,3 миллиарда потрачено на помощь населению.

Одним из основных источников покрытия дефицита стала помощь от международных финансовых институтов, которая, с другой стороны, привела к увеличению внешнего долга страны.

"Резкий спад производства и ВВП страны из-за пандемии, с одной стороны, а с другой, необходимость наращения социальных единовременных выплат и других социальных расходов для поддержания здоровья и медицинских структур, борющихся с этим недугом, потребовало значительно больших средств, и буквально за несколько месяцев государственный долг вырос где-то с 44% до более 60% от ВВП", - рассказал эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.

По данным Минфина, пандемия коронавируса в 2020-2021 году обошлась государственному бюджету Грузии в 7,2 миллиарда лари (2,25 миллиарда долларов).

Внешний долг правительства страны в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк. На конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов – на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

А общий долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

"Большие деньги идут на инфраструктурные проекты и на меры по борьбе с пандемией. Это рекордный рост госдолга. Но повторяю, что это не страшно. Государство этим долгом управляет. Недавно евробонды в 500 миллионов закрыли и опять взяли кредит, и уже меньше - за 5%, раньше было в 8%", - сказал вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.

Для эффективного управления государственным долгом в апреле правительство разместило новые евробонды стоимостью 500 миллионов долларов на Лондонской фондовой бирже.

В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов, срок погашения основного долга – апрель 2021 года. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск новых евробондов.

5-летние еврооблигации выпустили 15 апреля. Ставка купона (coupon rate) составила 2,75%, а доходность 2,875%.

Новыми облигациями фактически произошло рефинансирование евробондов, выпущенных в 2011 году, процентная ставка которых была примерно в 2,5 раза выше – 6,875%, и покрытие которых осуществлялось до 12 апреля текущего года. Таким образом, в ближайшие пять лет из-за снизившейся процентной ставки бюджет сэкономит около 350 миллионов лари.

"Чем больше госдолг, тем его обслуживание стоит дороже и приходится выплачивать и большие проценты. То есть, берем меньше и через некоторое время надо выплачивать больше. Надо очень осторожно подходить к росту долга как внутреннего, так и внешнего", - сказал Арчвадзе.

Наличие столь внушительного долга может навредить имиджу страны, что чревато потерей инвесторов, считает экономист Акакий Цомая.

"Угроза имения такого огромного долга в том, что в будущем может увеличиться премия за риск. Если заграничные инвесторы считают, что Грузия в будущем не сможет заплатить внешний долг, то есть экономического роста не будет, чтобы погасить внешний долг, то международный рейтинг Грузии ухудшится и увеличится риск-премиум. То есть это означает недоверие к стране, меньше поступления инвестиций", - рассказал Цомая.

Ну а пока государство будет расплачиваться с долгом, простому населению Грузии придется несладко. В условиях и так тяжелого социального положения и роста безработицы, в стране увеличиваются тарифы за коммунальные платежи.

Шенгелия напомнил, что объем внешнего долга в процентном соотношении к ВВП в 2002-2003 годах достиг 67%, но с ростом экономики страны долг удалось частично выплатить.

Тем не менее, власти страны настроены как можно более оптимистично и считают, что государственный долг будет сокращаться параллельно с ростом экономики. Основанием для этого послужил рост ВВП в апреле почти на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

"Если мы посмотрим на другие страны, государственный долг в этом масштабе вырос почти везде, исходя из того, что все страны осуществляли соответствующие мероприятия, но надо отметить, что, по представленному нами сценарию, госдолг уже в этом году по базовому сценарию снизится ниже уровня 60% и составит 57%, а по оптимистическому сценарию – 55%", - сказал министр финансов Лаша Хуцишвили.

Теперь Минфин рассматривает три сценария роста грузинской экономики в текущем году – базовый с 6,5%, оптимистический – 10,2% и пессимистический – 4,3%. По прогнозам, рост ВВП будет высоким и в 2022 году и составит 6,9%.

Оптимистический сценарий предусматривает более быстрый рост туризма – конкретнее, на уровне 40-45% от 2019 года. Он также предполагает динамичный экономический рост в других секторах экономики.

По обновленному прогнозу, улучшается дефицит текущего счета и динамика сокращения государственного долга будет более быстрой.

"Объемы государственного долга в районе 60-62%. Это не значит, что через несколько лет у нас будет дефолт. Думаем, что страна справится с этой проблемой. Надеемся, что экономика через два-три года уже наберет обороты. Вы знаете, что ведущий флагман нашей экономики, это туристический сектор. Думаем, что в 2023-2024 году мы возвратимся к показателям 2019 года", отметил Шенгелия.

Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. В то время как в 2019 году, до пандемии, число международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.