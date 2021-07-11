Преступность в Грузии снова стала расти: МВД отчиталось о числе преступлений за 5 месяцев

ТБИЛИСИ, 11 июл - Sputnik. Впервые с начала пандемии МВД Грузии зафиксировало рост преступности в стране – в период с 1 января по 31 мая число преступлений выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
До этого все данные МВД показывали спад преступности в Грузии.
За пять месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано более 24 тысяч преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 38%.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.
|Месяц
|Количество преступлений
|Май
|5 122
|Апрель
|5 350
|Март
|5 145
|Февраль
|4 915
|Январь
|4 703
Топ-5 преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по апрель включительно было зарегистрировано около 6,8 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 31,9%.
На втором месте – семейное насилие. За пять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 2,2 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 66%.
А вот на третьем оказались транспортные преступления – 1,55 тысячи преступлений с 1 января по 31 мая, из которых раскрыто 8,5%.
Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:
|Вид преступления
|Количество случаев
|Воровство
|6 814
|Семейное насилие
|2 248
|Транспортные преступления
|1 551
|Наркопреступления
|1 506
|Угроза
|1 386
Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 31 мая в стране было зарегистрировано 32 убийства, из которых 13 с особой жестокостью, 138 случаев нанесения вреда здоровью, 70 случаев изнасилования, три случая взятия в заложники, девять случаев торговли людьми, 10 случаев взяточничества и пять случаев терроризма.
Скольких наказали?
В период с 1 января по 31 мая за совершение различных преступлений к уголовной ответственности был привлечен 8 361 человек, из которых 573 отбывали условный срок. При этом 2 712 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.
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