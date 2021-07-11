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Патрульная полиция

Преступность в Грузии снова стала расти: МВД отчиталось о числе преступлений за 5 месяцев

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1526)
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Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за пять месяцев было зарегистрировано около 6,8 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 11 июл - Sputnik. Впервые с начала пандемии МВД Грузии зафиксировало рост преступности в стране – в период с 1 января по 31 мая число преступлений выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
© Sputnik / STRINGER
Самые распространенные преступления в Грузии, и как надо на них реагировать

До этого все данные МВД показывали спад преступности в Грузии.

За пять месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано более 24 тысяч преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 38%.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.  

Месяц Количество преступлений
Май 5 122
Апрель 5 350
Март
5 145
Февраль 4 915
Январь 4 703

Топ-5 преступлений

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по апрель включительно было зарегистрировано около 6,8 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 31,9%.

Героин
© photo: Sputnik / Oleg Zoloto
В Тбилиси раскрыта преступная схема продажи наркотиков через Интернет

На втором месте – семейное насилие. За пять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 2,2 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 66%.

А вот на третьем оказались транспортные преступления – 1,55 тысячи преступлений с 1 января по 31 мая, из которых раскрыто 8,5%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

                   Вид преступления Количество случаев
Воровство 6 814
Семейное насилие 2 248
Транспортные преступления 1 551
Наркопреступления 1 506
Угроза 1 386

Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 31 мая в стране было зарегистрировано 32 убийства, из которых 13 с особой жестокостью, 138 случаев нанесения вреда здоровью, 70 случаев изнасилования, три случая взятия в заложники, девять случаев торговли людьми, 10 случаев взяточничества и пять случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 31 мая за совершение  различных преступлений к уголовной ответственности был привлечен 8 361 человек, из которых 573 отбывали условный срок. При этом 2 712 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

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Темы:
Преступность в Грузии (1526)

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