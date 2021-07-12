Новая волна протестов в Грузии: что происходит и как это закончится?

В Тбилиси опять неспокойно. Несмотря на настойчивые требования представителей оппозиционных СМИ и политиков, премьер-министр Ираклий Гарибашвили не ушел в отставку, чем вызвал новую волну протестов

Поводом для требования отставки Гарибашвили послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков. Более того, они уверены, что власти подстрекали агрессивно настроенных участников акции в Тбилиси.

Срок ультиматума премьеру Грузии истек в полдень в понедельник. За несколько минут до того Гарибашвили провел заседание правительства и назвал антиправительственные протесты в Грузии очередным безуспешным заговором. Премьер также назвал аморальными попытки использовать трагедию в политических целях.

После этого события стали развиваться стремительно. Представители СМИ и оппозиции ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Они заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили.

Планы оппозиции

Вскоре представители грузинской оппозиции озвучили свои планы – начало процедуры выражения недоверия правительству и формирование временного правительства.

"Выход один. Мы должны объединить все силы для того, чтобы в стране был мир. Призывы, которые премьер сделал ранее, в том числе сегодня, недопустимы. Это разрушение государственных институтов. Поэтому он должен взять на себя обязанность и уйти в отставку вместе с правительством. И мы должны начать формирование нового переходного правительства. Другого выхода я не вижу", - заявил Хазарадзе.

Представители оппозиции также выступили с инициативой создания комиссии, которая изучит события 5 июля. С этим требованием к членам парламентского большинства обратились на заседании бюро председатель фракции "Группа реформ Шарля Мишеля" Хатуна Самнидзе.

"И сегодня мы слышим призывы к насилию. Все согласны с тем, что следственная комиссия должна быть создана, создана незамедлительно, и мы должны расследовать, как происходили организованные нападения", - заявила Самнидзе.

По ее словам, оппозиционная фракция использует все инструменты для отставки премьера.

Позиция представителей СМИ

Серия насилия со стороны власти продолжается, заявил генеральный директор оппозиционного телеканала Mtavari Ника Гварамия.

"Конституционные права нарушены. Это насилие должно прекратиться, и единственное, что может прекратить это насилие на данном этапе – отставка правительства в полном составе", - заявил Гварамия.

В свою очередь, телеведущая Инга Григолия обвинила главу грузинского правительства в гибели ее коллеги – Лексо Лашкарава.

"Прямо говорю Ираклию Гарибашвили, ты же обвинил нас в антигосударственной деятельности. Я стою здесь, иди и арестуй меня. Я готова. Арестуй, а я докажу всей стране и всем, что ты насильник и что мой коллега стал жертвой твоего насилия… Почему вы устроили нам спецоперацию, мне интересно, пусть они ответят", - заявила Григолия.

Позиция "Мечты"

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает несерьезным вопросы в связи с отставкой премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

"Ответственность должны взять люди, которые постоянно пытаются записать себе политические очки за счет погибших людей. Этих людей не интересует достоинство других людей, в том числе достоинство погибших. Это их очень грязное моральное лицо… Общество уже знает, в чем было дело, это скажет министерство внутренних дел, наверно, сегодня вечером, когда завершится экспертиза", - заявил Кобахидзе.

Вину премьера не видит и депутат парламентского большинства Михаил Кавелашвили.

"Это пресловутые слухи, что премьер был подстрекателем, это полная ложь. Я не увидел со стороны премьера того, в чем вы сейчас прямо обвиняете премьера. Дождемся расследования, насколько оно будет адекватным в отношении арестов и преступных лиц", - заявил Кавелашвили.

В свою очередь вице-премьер Грузии Тея Цулукиани обвинила часть СМИ в сотрудничестве с радикальной оппозицией и провокациях. Цулукиани также призвала журналистов не делать предварительных выводов о причинах смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава и дождаться результатов экспертизы.

"Призываю прекратить кричать, что вашего коллегу оператора убило правительство. Говорить это – позор. Вместо этого займитесь тиражированием реальной информации… Давайте откажемся от попыток свержения государства и правительства, потому что эти попытки завершатся безрезультатно", - заявила Цулукиани.

Пустая нервотрепка

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что последние события не смогут привести к каким-либо политическим последствиям в Грузии, поскольку власть контролирует ситуацию.

"Вряд ли эти события будут иметь какие-либо политические последствия, так как, в принципе, ситуация под контролем... А то, что нервотрепка продолжается – это дело привычное", - заявил Сакварелидзе.

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