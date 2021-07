"Байден, спасибо за оружие!" Кто поддерживает талибов в Афганистане

После вывода американских войск правительство осталось один на один с вооруженным противником — как и 32 года назад, когда Афганистан покинул ограниченный контингент Советской армии. Повторяется ли история и какие травмы нанесла война — в репортаже Филиппа Прокудина для РИА Новости

Кабульцы пересылают друг другу картинку: Джо Байден целуется взасос с полевым командиром "Талибана"* муллой Абдуллой Гани Барадаром. Один в один — лобзание Леонида Брежнева с Эриком Хонеккером. Жителям столицы шутка про то, что американский лидер будто специально оставил вооружение и технику наступающим моджахедам, кажется забавной.

Боевые успехи талибов вызывают у населения смешанные чувства: то, что они победили США и НАТО, снова выгнали оккупантов, импонирует национальной гордости, но многие помнят, какие порядки "ученики" ("талибан" — в переводе с пушту) установили в своем эмирате.

"Они, наверное, говорят: "Спасибо, Байден, за оружие", — злословят кабульцы.

Американцы двадцать лет воевали с талибами и, конечно, не собирались им помогать. С нынешними властями Афганистана ориентация на Вашингтон сыграла злую шутку — источником власти они видели Соединенные Штаты, а не собственный народ. И теперь, после ухода союзников, режим повис в воздухе, у него немного сторонников. Об этом иногда шепотом, а иногда и вслух говорят местные политики.

Самандар показывает на телефоне мем с целующимися политиками, но потом становится серьезным. В 1996-м, когда талибы без боя вошли в Кабул, ему не было и десяти. Вспоминая детство и юность в столице так называемого Исламского Эмирата Афганистан, он пытается быть беспристрастным. "Порядок при них был, без воровства. Сразу за это руки рубили. Чик! — резко проводит ребром ладони по запястью. — И нет руки. У них с этим быстро".

"Вообще, это неправильно. Хватали ведь того, на кого покажут, а может, это невинный человек. Да и виновному рубить руки за кражу — плохо", — Самандар ненадолго замолкает, подбирает слова. Афганцы привыкли следить за языком. Кругом доносчики.