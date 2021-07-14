Развитие национальной экономики – путь спасения Грузии, уверены грузинские эксперты

Эксперты считают ошибкой возлагать большие надежды на туризм, который, по их словам, не сможет обеспечить реальные потребности страны

Статистика рекордного роста экономики Грузии за последние месяцы не сказывается положительно на жизни простого населения, которое борется с финансовым кризисом, усугубленным на фоне пандемии коронавируса, заявил член Инженерной академии и Бизнес академии Грузии Паата Гиоргадзе в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с апреля в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений, рост оборота предприятий. В апреле экономический рост составил 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Исходя из этого, министерство финансов пересмотрело прогноз реального экономического роста на 2021 год, заявив, что, с учетом показателей за май и июнь, рост составит с 6,5% до 7,7%.

Видимая экономика

"Мы должны понять, на основании чего растет экономика. Экономика всегда растет, если плоды труда граждан отражаются на их карманах. То есть, открывая холодильник, гражданин должен увидеть продукты, содержащие килокалории, необходимые для дневного рациона каждого человека. Если такого не происходит, то дела плохи, и эта экономика "видимая". Развитие экономики напрямую отражается на карманах населения", - заявил Гиоргадзе.

Эксперт не видит перспектив дальнейшего роста экономики с учетом того, что страна "ничего сама не производит, и зависима от импорта". Возлагать большие надежды на туризм, восстановление которого под большим вопросом из-за неопределенности в связи с пандемией COVID-19, Гиоргадзе считает тщетным.

"Три-четыре года назад туризм процветал и доходы были хорошими, но я не могу утверждать, что какая-либо страна добивалась процветания экономики за счет туризма. Доля туризма в экономике – это не путь спасения. Неизвестно, как долго продлится пандемия. Эти показатели роста получены в основном за счет реализации инфраструктурных проектов на деньги, полученные от международных финансовых институтов. Экономика должна зависеть не от показателей мультипликативного эффекта, а от прямых показателей", – считает Гиоргадзе.

Эксперт считает, что барометром благополучия страны являются объемы внутреннего производства, которые у Грузии скудные.

Олимпийский чемпион Роман Руруа также уверен, что без импортозамещения страна не сможет далеко продвинуться.

"Величайшие ученые с древних времен ищут ответ на вопрос, почему некоторые страны бедные, а некоторые – богатые. На этот вопрос смог ответить лишь один человек в XIX веке – Адам Смит. Он сказал, что для того, чтобы твоя страна была богатой, нужно производить продукцию, которую ты будешь экспортировать, и соответственно сократишь импорт. Лучшую формулу еще никто не придумал", – сказал Руруа.

Он также считает ошибкой возлагать большие надежды на туризм, который не сможет обеспечить реальные потребности страны. На его взгляд есть два пути выхода из кризиса – повышение интеллекта нации или использование каких-либо природных ресурсов.

В чем выход

На сегодняшний день Грузия находится в списке развивающихся стран. Эксперты считают, что страна будет в этом списке до тех пор, пока благодаря новым подходам не будет найден путь быстрого восстановления экономики. А для этого, по их словам, нужно найти матрицу конкурентоспособного преимущества.

"XXI век – это век хлеба и воды. Без воды человек погибает на 11 день, а без хлеба смерть наступает на 40-42 день. Делать акцент на производстве пшеницы не так выгодно для нашей маленькой страны. Макроэкономическими исследованиями мы обнаружили, что Грузия – страна, обладающая большими объемами качественных водных ресурсов. Исходя из этого, Грузия должна стать одной из самых успешных стран, вывозящих на мировой рынок питьевую воду", – заявил Гиоргадзе.

По его информации, в стране 26,6 тысячи рек протяженностью 59 тысяч километров, которые способствуют природному воспроизводству грунтовых вод. За сутки страна может производить 26 миллиардов литров воды. Гиоргадзе считает, что водных ресурсов страны хватит не только на нужды местного населения, но и других стран.

Таким образом, конкурентоспособное преимущество Грузии – питьевая вода. Грузия должна построить разливочные и расфасовочные заводы, что станет новым финансовым инструментом в долгосрочной перспективе, считают эксперты.

Однако, по их словам, чтобы достичь успеха в ближайшие 10 лет, нужна также и политическая воля.