Беспорядки в Тбилиси и дипломатическая атака: чем недовольны послы ЕС

Главы дипмиссий считают, что власти не обеспечили достаточной защиты, когда против активистов и журналистов предпринимались насильственные действия

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Руководители аккредитованных в Грузии миссий Евросоюза обеспокоены событиями, которые произошли в центре Тбилиси во время акции противников ЛГБТ.

В совместном письме 25 послов, адресатом которого является министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, отмечено, что эти события "бросили тень на отношения между ЕС и Грузией и имидж Грузии как основного защитника прав человека".

Руководители миссий стран Евросоюза в Грузии также недовольны тем, власти публично не призвали к защите тех, кто мирно проводил мероприятия, связанные с прайдом, а также не было принято никаких других необходимых мер для предотвращения или пресечения выступлений, направленных на разжигание вражды.

Наконец, главы миссий считают, что власти не обеспечили достаточной защиты, когда против активистов и журналистов предпринимались насильственные действия.

Что было 5 июля

Противники ЛГБТ-сообщества 5 июля устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.

В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. Среди них и оператор телеканала ТВ Пирвели Лексо Лашкарава. Он скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ и оппозиции начали требовать отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров и наказания виновных в насилии над журналистами

Дипломатическая атака

Член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили считает, что заявление руководителей аккредитованных в Грузии миссий Евросоюза стало прямым призывом к власти взять политическую ответственность за события 5 июля.

"Заявление Евросоюза было прямым призывом, дипломатической атакой и требованием того, что премьер-министр и руководители силовых ведомств должны взять политическую ответственность. Никто не собирается иметь отношения с правительством подобного типа. Соответственно, они обязаны поставить интересы страны на первое место, взять ответственность и уйти с должностей", - отметил Бежашвили.

В заявление руководителей миссий ЕС в Грузии речь идет не только о политический, но и правовой ответственности, заявил в свою очередь член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.

"Правовая ответственность подразумевает ответственность всех организаторов, подстрекателей, а также исполнителей. Однако больше указаний в связи с тем, что отдельные лица должны взять политическую ответственность. Мы ставили и ставим вопрос ответственности министра внутренних дел и, безусловно, премьера Гарибашвили", - отметил Манджгаладзе.

По словам члена партии "Гирчи" Александра Раквиашвили, власти ответственны за события 5 июля и сейчас они должны сделать все возможное для минимизации ущерба.

"Когда насилие не наказуемо, это всегда очень плохо, поскольку указывает на то, что в стране не защищены элементарные права. Это заявление очень понятное, и мы тоже понимаем, что подобное никогда не должно повториться. Это событие с начала до конца является ответственностью власти. На данный момент ответственность правительства также сделать все возможное, чтобы минимизировать полученный ущерб. Это значит, что необходимо провести расследование и наказать всех насильников, которые в той или иной форме участвовали в этом процессе", - заявил Раквиашвили.

Мнение "Грузинское мечты"

События 5 июля не должны быть использованы в политических целях, считает депутат от правящей партии Ираклий Кадагишвили.

"К уголовной ответственности уже привлечены более 20 человек. Власти не избегают никакой ответственности в связи с этим вопросом… Политическое реагирование, в первую очередь, заключается в том, что суд, правосудие и следственные ведомства должны сделать свое дело", - заявил Кадагишвили.

Письмо глав миссии ЕС также прокомментировал вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

"Насилие – это то, что может поставить наше будущее под серьезную угрозу. Исходя из этого, организационные меры против насилия, а затем правовые меры, так же как и политические меры, необходимы для урегулирования ситуации", - заявил Вольский.

Депутат от "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладе, в свою очередь, заявил, что не согласен со всеми мнениями, которые были зафиксированы в письме. Как отметил Сарджвеладзе, на все вопросы глава МВД ответит во время выступления в парламенте 18 июля.

"Есть части, с которыми я согласен, и есть части, в связи с которыми у нас различное мнение. Мы считаем, что нет оснований обвинять власти в том, что 5 июля в первой половине дня было мобилизовано недостаточно сил… Думаю, что утром 5 июля невозможно было прогнозировать, что эти агрессивные люди обязательно начнут атаку против медиа", - отметил Сарджвеладзе.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – марш был отменен. Однако ситуация в городе не разрядилась.

Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. К этому времени по делу о беспорядках задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов, однако до сих пор неприкосновенными оставались сами организаторы беспорядков.