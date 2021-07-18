В тюрьмах Грузии сидит 0,25% всего населения: последние данные о заключенных

Основная часть осужденных и обвиняемых – граждане Грузии, однако в тюрьмах также содержится 536 иностранцев и лиц без гражданства

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. По данным на 1 июня, в грузинских тюрьмах содержалось 9,2 тысячи заключенных, из которых 7,1 уже отбывали свои сроки заключения, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики.

Всего в тюрьме находится 0,25% населения Грузии. Основная часть заключенных – совершеннолетние мужчины, а женщин в грузинских тюрьмах всего 327.

При этом для 2,8 тысячи заключенных это не первый срок в тюрьме.

Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет. Из этой части заключенных больше всего мужчин от 41 до 50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии содержится 86 человек старше 70 лет.

Что касается несовершеннолетних, то всего в тюрьмах 53 несовершеннолетних, из которых только четыре девушки.

Основная часть осужденных отбывает свои наказания в трех тюрьмах.

За что сидят в Грузии

Из общего числа осужденных 3,2 тысячи отбывает свои сроки наказания за особо тяжкие преступления. Еще 3,2 тысячи осуждены за тяжкие преступления.

Что касается самих видов преступлений, то в тюрьмах Грузии находится 3,8 тысячи осужденных и обвиняемых за экономические преступления, еще 3,2 тысячи – за преступления против человека: убийство, нанесения тяжких увечий и так далее. Также в тюрьмах Грузии находятся 2,9 тысячи обвиняемых и осужденных за преступления против государства и его безопасности.

Основная часть осужденных и обвиняемых – граждане Грузии, однако в тюрьмах также содержится 536 иностранцев и лиц без гражданства.

Из содержащихся в тюрьмах Грузии иностранцев первая тройка стран, граждане которых являются обвиняемыми и заключенными, выглядит следующим образом: Турция, Азербайджан и Россия.

Чем занимаются заключенные Грузии

В тюрьмах Грузии действуют множество программ для заключенных, в том числе школьное обучение.

Всего в школах Грузии продолжают учиться 43 заключенных, а еще 25 человек, несмотря на отбывание сроков, получают высшее образование.

Также часть заключенных может работать. Так, 415 заключенных работают в хозяйствах при тюрьмах, еще 54 занимаются индивидуальной деятельностью, а 161 работают на предприятиях. За свою работу заключенные получают каждый месяц зарплату, которую могут перевести семье или потратить на нужды в тюремных магазинах.

Кроме того, тюрьмы Грузии поощряют заключенных за хорошее поведение различными способами, в том числе предоставлением дополнительных свиданий, телефонных разговоров.

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