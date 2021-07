Дельта против вакцины: какие штаммы вызвали подъем новой волны COVID-19

Ученые не прекращают следить и за другими вариантами патогена. Как он эволюционирует и где за этим наблюдать, читайте в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.

Эти понятия относятся к геному вируса. У SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, генетический аппарат представлен в виде РНК — длинной молекулы из четырех нуклеотидов. В ней закодирована информация о белках и выживаемости возбудителя.

Вирусы размножаются только внутри живой клетки, используя ее ресурсы. Для этого им нужно удвоить РНК. Это сложный многоступенчатый процесс, в котором возникают ошибки. Самые типичные — перестановка нуклеотидов, замена одного на другой. Это называют точечной мутацией. При удвоении РНК возможны потери небольших последовательностей или, наоборот, вставка.

Вирус старается исправить сбои репликации, но не всегда удачно. Если мутация дает патогену какое-то жизненное преимущество, она может закрепиться.

В отличие от клеточных организмов, у вирусов геном очень небольшой. Этим объясняется его быстрая эволюция. Вирус постоянно мутирует. И хотя SARS-CoV-2 здесь далеко не чемпион по скорости, в среднем в месяц он приобретает одну-две мутации. Мутировавшие вирусы называют вариантами.

Если мутация возникла в значимой части генома или накопилось несколько изменений, это может заметно повлиять на физические свойства инфекционного агента. Такой вариант называют штаммом.

Большинство мутаций в геноме вируса — это замена одного нуклеотида на другой. Чаще всего они ничего не означают и ни на что не влияют. Однако в геноме есть области, изменения в которых ведут к возникновению более опасных штаммов. Для SARS-CoV-2 — это ген, кодирующий поверхностный белок, он же S-белок, белок-шип.

Белок-шип помогает вирусу проникнуть в клетку. Инфицированный штаммом, появившимся в Ухане, заражал в среднем 1,5 человека, максимум два. Однако ученые знали о возможности мутаций в сторону большей заразности, поэтому отслеживали все изменения в гене S-белка.

Особенно важен рецептор, связывающий домен белка-шипа, — участок, который цепляется к мембране клетки. Осенью прошлого года там выявили мутацию — замену нуклеотида аспарагина на тирозин в 501 позиции (N501Y). Позже ее нашли в образцах из ЮАР и Бразилии. Эти варианты широко распространились в своих регионах.

Некоторые стали доминировать в разных частях мира. Например, альфа (бывший британский) или знаменитый дельта-вариант. Их называют штаммами, чтобы подчеркнуть особые свойства, но в официальных документах фигурирует термин "вариант". Они более заразны, а дельта-штамм еще и изменил картину заболевания.

Зная, какие варианты распространяются и доминируют в популяции, эпидемиологические службы могут спрогнозировать развитие пандемии и принять профилактические меры вплоть до локдауна. Так случилось в некоторых городах Австралии, куда, несмотря на полную изоляцию континента от внешнего мира, проник дельта-штамм.

У больных берут образцы слизистой и расшифровывают геном возбудителя. Эту информацию загружают в общие базы данных и сравнивают. Например, в базе GISAID больше двух миллионов геномов коронавируса со всего мира. Там есть трекер, визуализирующий, какой вариант в какой стране выявили.

Эволюционное древо коронавируса представлено в открытом проекте Nextstrain. Разными цветами показаны десять вариантов, наиболее интересных ученым.

На сайте CoVariants, использующем данные GISAID, можно увидеть, какие мутации отличают геном того или иного варианта. Так, у дельта-варианта четыре значимые мутации в белке-шипе и две делеции.

Китайские ученые расшифровали геном SARS-CoV-2 в декабре 2020-го и представили его научной общественности. Последующие расшифровки показали, что вирус эволюционирует, порождает линии и тупиковые ветви, которые позже вымирают. Все существующие сегодня варианты коронавируса — потомки уханьского.

ВОЗ причислила к опасным четыре варианта: альфа, бета, гамма и дельта. Бету впервые выявили в ЮАР. Он оказался заразнее на 50 процентов. Более того, этот вариант существенно снижал эффективность векторной вакцины фирмы "АстраЗенека", из-за чего ее испытания приостановили, а остаток продали другим африканским странам. Сейчас бета циркулирует в 123 государствах.