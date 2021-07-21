Выборы мэра Тбилиси: найдет ли оппозиция противовес Кахе Каладзе

В правящей партии "Грузинская мечта" даже не рассматривают вероятности второго тура выборов мэра Тбилиси, который назначается, если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей

В грузинской оппозиции, которая в последнее время демонстрировала единство по всем важным для страны вопросам, наметился очередной раскол, партии не могут прийти к соглашению по поводу единого кандидата на пост мэра Тбилиси.

Выборы мэра Тбилиси, которые пройдут уже 2 октября, – решающие для партий из-за множества факторов и, в первую очередь, из-за числа избирателей. По последним официальным данным, в столице зарегистрировано 37% избирателей всей страны.

На этих выборах симпатии избирателей к оппозиции играют большую роль, так как если правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет получить поддержку 43%, в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые почти полгода требовали оппозиционные партии.

Правящая партия на выборах мэра Тбилиси представила своего сильного и весьма популярного кандидата – действующего мэра столицы Каху Каладзе.

"На сегодняшний день Каха Каладзе пользуется большим авторитетом среди избирателей", - отметил политолог Ника Читадзе в интервью Sputnik Грузия, подчеркнув, что это сыграет свою положительную роль для "Грузинской мечты".

Разногласия в оппозиции

Часть оппозиционных партий уже начала консультации по поводу единого кандидата в мэры Тбилиси.

"Я уверена, оппозиция договорится по единому кандидату. Консультации уже начаты, и до конца недели мы решим, как пойдем на выборы", – сказала представитель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

При этом она отметила, что консультации ведутся по представлению кандидатом в мэры Тбилиси председателя их партии Ники Мелия.

"Ника Мелия – тот кандидат, который во время несправедливых парламентских выборов выиграл у "Грузинской мечты" в Глдани (район Тбилиси)", – заявила политик.

В то же время Деканоидзе подтвердила, что оппозиция рассматривает на пост председателя сакребуло Тбилиси лидера партии "Время" Элене Хоштария.

Пока открытую поддержку Мелия и Хоштария получили лишь от партии "Европейская Грузия", до своего раскола считающейся второй по силе оппозиционной партией, но теряющей на сегодня свои позиции в рейтингах.

А вот партия "Лело для Грузии", которая до этого рассматривала выдвижение своего кандидата на выборах, пока решила не озвучивать своей позиции по единому кандидату, однако отметила, что хочет единства оппозиции.

"Наша позиция станет известна в ближайшие дни, и эта позиция будет направлена на консолидацию оппозиционных голосов, а не на их противопоставление", – сказал лидер партии Бадри Джапаридзе.

А вот у лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе свое мнение по поводу кандидата от оппозиции.

"То, что "Нацдвижение" не может победить "Грузинскую мечту", это уже всем понятно и это показали все предыдущие выборы, поэтому нашей задачей должно стать формирование третьего сильного центра, чтобы стать альтернативой двум силам", – заявил он.

Видит провал в оппозиционном единстве и лидер партии "Новый политический центр Гирчи" Яго Хвичия.

"Каха Каладзе пока выигрывает в этой игре, и если у оппозиции не будет идеи, она не сможет выиграть выборы, какого бы кандидата она ни выставила", – сказал Хвичия.

Ранее "Новый политический центр – Гирчи" уже заявил, что кандидатов в мэры выдвигать не будет.

Не поддержит Мелия и партия "Граждане".

"Нацдвижение" не сделало никаких выводов из пребывания в оппозиции, оно хочет только революции", - сказал лидер партии Алеко Элисашвили.

"Темная лошадка" выборов

Пока оппозиция ведет переговоры, свою игру продолжает вести партия "Для Грузии" экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

Появившаяся совсем недавно политическая сила уже занимает место в рейтингах и собирается составить конкуренцию оппозиции и власти на выборах.

"Мы с самого начала решили, что не будем вести переговоры с оппозиционными партиями по вопросу единых кандидатов. У нас будут свои кандидаты в Тбилиси и регионах. Мы не будем терять время на бессмысленные дискуссии, поэтому мы уже отправились в регионы, а пока некоторые стороны заняты переговорами и обсуждениями, мы уже действуем, и это должно дать конкретные результаты", – сказала член политсовета партии Натия Мезвришвили.

Однако назвать кандидата в мэры Тбилиси партия Гахария пока не спешит.

"У партии "Для Грузии" есть своя политическая повестка дня, которой мы очень последовательно следуем", - отметила Мезвришвили.

Нацеленность на победу

Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" не рассматривают даже вероятности второго тура выборов мэра Тбилиси, который назначается, если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей.

"Каха Каладзе – лучший мэр Тбилиси, и сложно представить ему альтернативу, это признает и оппозиция. Поэтому мы ждем победу уже в первом туре", – заявил один из лидеров партии Шалва Папуашвили.

Не намерена правящая партия и допустить досрочные парламентские выборы. Как заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, в планах партии получить 48% голосов на предстоящих выборах.

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