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Олимпийские игры в Токио - грузинские олимпийцы на церемонии открытия

Первый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

© REUTERS / HANNAH MCKAY
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (36)
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Всего в Играх примут участие 35 атлетов из Грузии, которые будут представлены в 11 видах спорта

ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. В первый день Олимпиады в Токио сборная Грузии осталась без медалей. Трое спортсменов завершили свое выступление на Играх, а двое продолжают борьбу за медали.

Сандро Базадзе – фехтование, сабля

Пожалуй, саблист Сандро Базадзе был ближе всех к награде в Токио – первой в истории грузинского фехтования с 1988 года. Тогда Олимпийским чемпионом в Сеуле (в составе сборной СССР), стал Владимир Апциаури. Но до награды Базадзе не хватило буквально одного укола.

Олимпиада в Токио - грузинская сборная
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
Сборная Грузии прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Мини-сенсацию Базадзе сотворил уже в ¼ финала, где победил лидера мирового рейтинга О Сангука из Южной Кореи со счетом 15:13. Однако в полуфинале грузина ждал еще более серьезный соперник – двукратный Олимпийский чемпион Арон Силадьи из Венгрии. Поединок получился очень напряженным и драматичным, но все же Базадзе уступил 13:15.

Скорее всего, все свои эмоции Базадзе оставил в полуфинале, потому что в поединке за бронзовую медаль наш саблист уступил аж четыре очка, проиграв Ким Чжон Хвану из Южной Кореи со счетом 11:15.

Конечно, четвертое место – это тоже большой успех, но ведь могла быть и историческая медаль. До нее не хватило буквально одного укола. А Олимпийским чемпионом в третий раз подряд стал Силадьи.

Лухум Чхвимиани – дзюдо (-60 кг)

До начала олимпийского турнира Лухум Чхвимиани, который является действующим чемпионом мира, рассматривался специалистами как один из претендентов на медаль. Но 28-летний дзюдоист в итоговом протоколе занял только седьмое место.

В ¼ финала Чхвимиани уступил будущему Олимпийскому чемпиону Наохиса Такато из Японии, а в репешаже не справился с Ким Воном из Южной Кореи.

Олимпийские игры в Токио - грузинские олимпийцы на церемонии открытия
© REUTERS / MIKE BLAKE
Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 25 июля – представление спортсменов

Ираклий Ревишвили – плавание, 400 метров вольным стилем

Ревишвили, для которого Олимпиада в Токио уже третья в карьере, завершил свое выступление после первой же квалификации.

В предварительном заплыве, в котором принимали участие четыре пловца, Ревишвили занял третье место, показав результат 3 минуты и 57 секунд. От лучшего времени, показанного в квалификационных заплывах, грузинский пловец отстал на 14 (!) секунд и вполне естественно не попал в финальную часть соревнований.

Николоз Басилашвили – теннис

Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР), выиграл свой первый матч на Олимпиаде. В двух сетах – 6:3, 6:2 грузин обыграл Роберто Карбальес Баэну (90) из Испании. Матч продолжался один час и 14 минут.

В 1/16 финала Басилашвили сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (26), который в трех сетах – 4:6, 7:6, 7:6 обыграл Таро Дэниела (110) из Японии.

Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпиада в Токио: расписание выступлений сборной Грузии

Басилашвили и Сонего встречались между собой только один раз. В прошлом году итальянец победил в двух сетах – 6:3, 6:1.

Эскерхан Мадиев – бокс (-69 кг)

Эскерхан Мадиев, для которого Игры в Токио первые в карьере, в 1/16 финала победил представителя Азербайджана – Лоренсо Сотомайора и вышел в 1/8 финала турнира, где 27 июля встретится с Шадиром Бвогом из Уганды.

25 июля сборную Грузии на Олимпиаде представят четыре спортсмена: Нино Салуквадзе (стрельба из пневматического пистолета, 10 м), Важа Маргвелашвили (дзюдо, -66 кг), Татьяна Левицка-Шуквани (дзюдо, -52 кг) и Саломе Пажава (художественная гимнастика).

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (36)
Теги:
Токио, Олимпийские игры, Грузия

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