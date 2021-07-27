Лимит исчерпан: Минфин США заявил об угрозе дефолта

За непомерные "пандемийные" расходы на поддержку экономики США заплатили рекордной дырой в бюджете, пишет в своей авторской колонке Наталья Дембинская

Американскому госдолгу, в период пандемии превысившему размер экономики, уже некуда расти: в правительстве заговорили о риске дефолта. Чтобы избежать катастрофы, Конгресс должен отреагировать незамедлительно. Надо повысить потолок заимствований, иначе уже осенью возникнут проблемы с обслуживанием взятых на себя финансовых обязательств. Что будет, если кредиторы усомнятся в способности США платить по счетам, — в материале РИА Новости.

Огромный долг

Американцы активно наращивают внешние заимствования со времен кризиса 2008 года. При Обаме долги увеличились на девять триллионов, при Трампе - еще на семь. В 2018-м было уже 78% ВВП — и Всемирный банк назвал это опасным.

По прогнозам, госдолг должен был превысить размер экономики США только через десять лет. Но это произошло гораздо раньше — из-за пандемии и огромных расходов на поддержку национального хозяйства. По независимым подсчетам, в 2020-м власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов. В результате долг теперь больше ВВП.

К концу марта — 28 триллионов долларов, или 101% ВВП. Подобное случалось лишь однажды, сразу после Второй мировой войны, в 1946-м, — 106%. А долг продолжает расти: сейчас — 28,5 триллиона. Занимать больше нельзя по закону.

Предельный уровень

В потолок госдолга США упираются не впервые. После кризиса 2008 года этот показатель постоянно повышают.

В 2019-м Трамп подписал закон, позволяющий неограниченно увеличивать госдолг до 31 июля 2021-го. После дня икс наступает заморозка. Это означает, что Министерство финансов не сможет привлечь дополнительные средства за счет продажи облигаций.

Но Вашингтону без этого не обойтись. За непомерные "пандемийные" расходы на поддержку экономики государство заплатило рекордной дырой в бюджете.

Бюджетный дефицит покрывается в основном посредством реализации государственных облигаций. В 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов. А когда в зачет пойдут все меры по борьбе с коронавирусом, получится четыре триллиона.

Экстренные меры

Таким образом, у Вашингтона есть два пути: повысить потолок государственного долга до 31 июля или же приостановить действие лимита заимствований. В противном случае, как предупредила министр финансов США Джанет Йеллен в письме к Конгрессу, страну ждет дефолт, а экономике будет нанесен "непоправимый ущерб".

Минфину придется принять "дополнительные чрезвычайные меры". Однако, подчеркнула Йеллен, возможности казначейства использовать государственное чрезвычайное финансирование сильно ограничены.

"Тут значительная неопределенность из-за множества факторов, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства на несколько месяцев вперед", — уточнила министр.

Но, если потолок не поднимать, к новому финансовому году, к 1 октября, способность обслуживать долги будет подорвана. В частности, в тот же день Казначейству США придется сократить траты на 150 миллиардов долларов.

Фактически министр финансов добивается рекордного роста госдолга. Однако единства в Конгрессе на этот счет нет. По мнению демократов, поднять потолок нужно. Республиканцы же требуют от президента Байдена и правительства урезать расходы и принять меры для уменьшения огромной задолженности.

Ничего хорошего

Скорее всего, планку предельных заимствований в очередной раз поднимут. А сценарий дефолта США экономисты рассматривают как "конец света".

"Американцы никогда не допускали такого. Это был бы опасный прецедент", — отмечает Майкл Фероли, главный экономист JPMorgan по США.

Причем одна только возможность дефолта способна посеять панику на рынках. Так, если ничего не предпринять, Казначейство США уже 30 июля не сможет продавать как государственные ценные бумаги, так и бумаги местных органов власти, за счет которых обслуживается долг.

В 2011-м из-за отказа палаты представителей поднять потолок заимствований и угрозы дефолта международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s понизило суверенный кредитный рейтинг США — впервые в истории. Следом чуть не случился обвал фондового рынка: индекс S&P 500 падал пять дней подряд — до тех пор, пока законодатели не заключили сделку.

Как отмечает CNBC, на этот раз, усомнившись в способности государства выплачивать долги, кредиторы могут потребовать от Вашингтона более высоких процентов. Что, в свою очередь, вызовет эффект домино: процентные ставки начнут повсеместно расти — от ипотечных и автокредитов до корпоративного долга. Устойчивости это явно не прибавит.

"Усилится финансовый кризис, под угрозой окажутся рабочие места и сбережения американцев — и это когда мы еще не восстановились после пандемии", — подчеркнула Джанетт Йеллен.

Кредиторы все чаще ставят под сомнение платежеспособность правительства США. А, как пояснял ранее один из ведущих американских финансистов, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио, тройной дефицит — бюджета, торгового баланса и счета текущих операций — скоро окончательно отпугнет иностранных инвесторов от казначейских облигаций, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение доллара. Это прямой путь к финансовому кризису, который по масштабам способен превзойти не только потрясения 2008 года, но и Великую депрессию 1930-х.