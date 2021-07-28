Четвертая волна? Это цунами! Борьба за власть в разгар пандемии – обзор грузинской прессы

Тема коронавируса на страницах грузинской прессы вновь стала оттеснять нескончаемые политические скандалы между властью и оппозицией, хоть они по-прежнему болезненно напоминают о себе

Коронавирус, обрушивший несчастье на мир, оставил отпечаток и на политике. Казалось бы, другие проблемы отступят на задний план. Но многие оказались не прочь воспользоваться ситуацией. Для "Мечты" главное сохранить власть, пишет "Ахали таоба" (19.07), полагая, что ради этого партия готова отказаться от европейского пути. Оппозиция хочет прийти во власть без выборов, возражает "Резонанси" (20.07), намекая на попытки любой ценой организовать протест.

Философ Заза Пиралишвили с горечью сетует на то, что уже годы мы наблюдаем дефицит рациональных элементов в общественной жизни. А в результате получаем постоянные квазиреволюции ("Квирис палитра", 19-25.07).

В ожидании цунами

Впрочем, сейчас грузинскому обществу реально следует опасаться не столько революций, основательно себя дискредитировавших, сколько очередного разгула пандемии. Подготовка к местным выборам явно не способствует улучшению эпидемиологической ситуации. Тем более, правящая команда, по мнению газет, постарается максимально избежать непопулярных мер, включая ужесточение регуляций.

Больницы снова переполнены. У 70% госпитализированных, предположительно, индийский штамм "Дельта" ("Резонанси", 20.07), который гораздо заразней предшественника и поражает детей. А над миром уже нависает еще более грозная разновидность – "Ламбда". Причем, пока неизвестно, смогут ли ей противостоять уже созданные вакцины (22.07).

Когда в стране и на планете умирает столько людей и свирепствует пандемия, возмущается эпидемиолог Ираклий Хмалазе, мы тут в Грузии произносим тосты и чокаемся бокалами (20.07). Свадьбы и поминки, добавляет Паата Имнадзе, напоминают жертвоприношения (21.07). А политические оппоненты на этом фоне дискутируют вопрос: не нарушит ли обязательная вакцинация, если ее введут для работников ряда сфер, принцип свободы самоопределения!..

Премьер Ираклий Гарибашвили обещает за 2-3 месяца довести уровень вакцинированных до полутора миллиона человек (21.07). Однако насколько это реально? Значительная часть населения все еще противится вакцинации. А некоторые далекие от медицины отраслевые специалисты даже подводят под протест теоретическую базу.

Причем, речь идет не о правах человека или набивших оскомину теориях заговора. Экономист Сосо Симоншвили (20.07) утверждает, что принудительная вакцинация приведет к плачевным результатам в экономической и производственной сферах. Он даже отождествляет ее с медицинскими экспериментами над населением, которые недопустимы в XXI веке (!).

Тем временем правительство никак не удосужится от практики кнута перейти политике пряников. В отличие от некоторых стран, в Грузии не торопятся вводить льготы для полностью вакцинированных граждан. Четвертая волна, тем временем, набирает силу, грозя перерасти в настоящий цунами.

Оправдаются ли жертвы во имя экономического роста?

По жертвенностью подразумевается не только отказ от введения ограничений, не говоря уже о полном локдауне. Подобные меры – и это было подтверждено практически – безусловно, эффективно противостоят распространению вируса. Однако грозят полностью разрушить экономику. Правительство заверяет, что пока данный вопрос оно даже не рассматривало.

Впрочем, противоречивые тенденции в экономике, порождают неоднозначные решения, вызывающие одновременно и критику, и одобрение специалистов. При ошеломляющем, можно сказать, показателе экономического роста за последние два-три месяца, налицо устойчивая тенденция сокращения инвестиций ("Резонанси", 23.07). А инфляцию в стране Международный валютный фонд прогнозирует к концу года на уровне 9,4% (20.07).

В таких условиях объектом острой критики стали поправки к Государственному бюджету. Парламент утвердил увеличение его расходной части, объяснив это ростом поступлений почти на 1 млрд. 175 млн. лари. Тем не менее, некоторые экономисты полагают, что для посткризисного периода бюджет и так велик. К тому же, значительная его часть сформирована из долгов. Вызывает озабоченность рост бюрократических расходов. Неслучайно некоторые эксперты увязали внесение поправок с интересами узкого круга руководителей перед выборами (23.07).

Другой спорный и весьма неоднозначный вопрос – поощрение игорного бизнеса, включая введение дополнительных льгот. Правительство называет этот шаг "спасением туризма". Дело в том, что в последнее время отрасль обеспечивают работой так называемые несостоятельные туристы, которых интересуют не столько услуги, сколько отдых в чистом виде. Состоятельные же гости в основном представлены категорией игроков в казино.

При этом, замечает "Резонанси" (20.07), в Европе, несмотря на пандемию, отрасль строго регулируется. В конце концов, в широком социальном плане ущерб может оказаться катастрофическим и в разы перекрыть ожидаемую выгоду. А если так, то по части казино власть сама оказалась в роли азартного игрока…

Вся королевская рать

Проблемы с пандемией не привели к смягчению политических рзногласий. Бросается в глаза, что правящая партия действует по определенному плану. С точки зрения оппозиции, он провальный. Накануне очередного приезда президента Евросовета Шарля Мишеля публикации явно выражали скептицизм по адресу правящей партии. "В ожидании "последнего предупреждения" - вынесла "Резонанси" (19.07) свой вердикт в заголовок статьи. А политолог Сосо Цинцадзе назвал этот визит "желтой карточкой для власти" ("Ахали таоба", 23.07)

Перед тем три лидера "Грузинской мечты" обратились с критическим письмом в адрес Госдепа США. В нем нетрудно было усмотреть острый и довольно рискованный наскок на американского посла Келли Дегнан. Вошедшая в роль губернатора Дегнан, охарактеризовала конфликтную ситуацию "Грузия и мир" (21-27.07).

В отличие от других, газета позитивно оценила критическую позицию местных политиков. Однако большинство изданий все же предпочло обойти документ стороной. Тем неожиданней оказалась реакция. Мишель был на этот раз гораздо дипломатичней, чем в предыдущие свои визиты, с удивлением подметил политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 21.07).

При всем том, оппозиция, постоянно критикуя "Мечту", сама похоже, никакого плана не имеет. Только самоотверженная борьба победит эту власть, с революционным пафосом заявила Хатия Деканоидзе ("Ахали таоба", 23.07). То, что существует еще и избиратель, который голосует на выборах, один из лидеров "Национального движения", кажется, совершенно упустила из виду…

Вряд ли оппозиционные партии сумеют договориться и относительно единого кандидата на пост тбилисского мэра. Победа Кахи Каладзе, наконец-то, официально выставившего свою кандидатуру, сомнений у аналитиков не вызывает. Почему-то борьба за этот пост подается едва ли не как ключевой момент предстоящих выборов. Мелия в случае проигрыша потерпит большой ущерб, предостерегает "Резонанси", хотя не понятно, к чему вообще Мелия баллотироваться на мэра?! Да еще с мизерными шансами на победу?!

Остается лишь по сложившейся традиции предсказывать мрачные перспективы правящей команды: как только Каладзе выберут мэром, он отмежуется от "Грузинской мечты" ("Ахали таоба", 23.07)…

Разное

Интересный эпизод пересказывает со слов болельщика с огромным стажем "Ахали таоба" (21.07). Испанский диктатор Франко, вспоминает Ираклий Долидзе, увидев по телевизору игру Баркая, Месхи и Метревели, запретил своим футболистам играть со сборной СССР на чемпионате Европы. Даже если это правда, Баркая не было в составе победившей в 1960 году советской сборной …

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции