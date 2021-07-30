С больной головы на здоровую. Как министры обороны Балтии увлеклись гибридной войной

Министры обороны стран Балтии обвиняют Минск в ведении гибридной войны на границе с Литвой. Но "забыли" о том, что сами же и начали гибридные военные действия против Белоруссии

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы Калле Лаанет, Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас в среду, 28 июля, в режиме видеоконференции обсудили возможные шаги по усилению безопасности Балтийского региона, оказавшегося под гибридной атакой. Об этом сообщают балтийские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Литва попала под гибридную атаку, в результате которой создалась кризисная ситуация в сфере безопасности, напрямую влияющая на положение как в странах Балтии, так и в регионе в целом", – заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр также отметил, какие действия в этой связи предпринимает Эстония: "Силы обороны Эстонии уже оказали практическую помощь Литве и мы готовы продолжить эту поддержку, направив в Литву наши дроны. Эстония также готова помочь Литве в организации тендеров. Я считаю, что мы должны попросить помощь и поддержку и у наших союзников по НАТО".

Вмешательство в чужие дела. А кто начал войну?

Примечательным выглядит факт активного использования политиками стран Балтии понятия гибридной войны и гибридных действий в отношении оценки действий Белоруссии в рамках миграционного кризиса, постигшего Литву в последнее время. При этом, что называется, за кадром остаются действия самих стран Балтии, явная агрессивность которых наблюдалась еще с прошлого года – с выборов президента Белоруссии.

На самом деле гибридные атаки – информационные, экономические, идеологические – в сторону Белоруссии из балтийских стран осуществляются уже продолжительное время и на самых разнообразных направлениях – от попытки дискредитировать в глазах общественности самого лидера соседнего государства Александра Лукашенко и оказания поддержки белорусской оппозиции в лице Светланы Тихановской до переписывания истории времен Великой Отечественной войны, сманивания к себе белорусских специалистов, блокировки энергии с БелАЭС или инициации различных санкций в отношении предприятий и государственных лиц Белоруссии.

И, что действительно важно, именно в странах Балтии, а не в Белоруссии, инициировались все эти и подобные им сюжеты.

Что же касается потока мигрантов в сторону Литвы, то по этому поводу хорошо высказался многолетний депутат Рийгикогу и известный журналист Владимир Вельман, когда комментировал участие эстонских военных в миссиях НАТО в чужих странах.

"[...] И, грабя эти страны, колонизаторы обходились без помощи со стороны. Теперь же, создав там массу проблем, колонизаторы взывают к сообществу за помощью. Вдобавок Эстония будет просто обязана принять беженцев из тех стран, территории которых топтала своими сапогами", – сказал Вельман.

Белоруссия не обязана расплачиваться за политику Запада

"Нынешнее положение на границе – это не просто очередной кризис с беженцами, это гибридная война против Европейского союза, против НАТО и в особенности против стабильности в странах Балтии. Эта война требует от Балтийских стран согласованных и совместных действий, реагирования. Мы благодарны Эстонии и Латвии за проявленные ими солидарность и сплоченность перед лицом этих опасностей", – утверждает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Представляя западную политику в Балтийском регионе, государственные деятели стран Балтии, обвиняя в миграционной проблеме Белоруссию, всего лишь отвлекают внимание от истоков этой проблемы, от инициаторов массового исхода людей из других стран.

В свое время покойный ныне ливийский лидер Муаммар Каддафи предупреждал Запад о том, какой чудовищный кризис разразится, благодаря его вмешательству в жизнь и уклад стран Африки и Ближнего Востока. Но балтийские политики или забыли, или не знали, что сомнительно, или намеренно умалчивают о взаимосвязи этих событий.

Министры обороны стран Балтии признали, что в регионе складывается серьезная ситуация с безопасностью, требующая более частого обмена информацией о принимаемых мерах и совершаемых действиях.

Baltnews уже писал, что в течение последнего месяца в Литву проникло почти 2500 беженцев – в 33 раза больше, чем в прошлом году, и в 66 раз больше, чем в 2019 году.