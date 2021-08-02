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Британская королева Елизавета II

Приказано топить: у британской королевы найден зеленый скелет в шкафу

© AFP / Chris Jackson
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В Великобритании набирает обороты скандал, связанный одновременно с королевской семьей и так называемым чудом зеленой энергетики

The Guardian сообщает, что представители королевы Елизаветы воспользовались секретной процедурой и внесли в закон Шотландии изменение, согласно которому Ее Величество получает исключительное право не продавать принадлежащие ей земли под строительство тепломагистралей, идущих от альтернативных источников и применяемых для отопления частных домовладений и общественных строений, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.

Суть ситуации в следующем.

Принц Уильям и принц Гарри у памятника своей матери принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Pool / Dominic Lipinski
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В Шотландии, которая входит в состав Соединенного Королевства, существует "Закон о теплоцентралях" (Heat Networks Act). Законодательный акт, по сути, является сугубо дискриминационным по отношению к традиционной энергетике. Положения закона обязывают государственные и местные власти оказывать всемерную и приоритетную поддержку проектированию, строительству и использованию отопительных систем, использующих в качестве базы альтернативные источники энергии. Этот же документ подразумевает обязательную продажу собственниками земель, по которым будут проложены новые теплотрассы. То есть в случае утверждения проекта вне зависимости от того, хочет землевладелец расставаться с собственными угодьями или нет, государство выкупит их в принудительном порядке. Делается это все под предлогом достижения благородной и модной цели — снижение выбросов парниковых газов и борьба с глобальным потеплением.

Закон был принят зимой текущего года и еще на этапе слушаний достоянием широкой общественности стал целый ряд весьма интересных фактов.

Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
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Так, например, первый министр Шотландии Никола Стерджен (Nicola Sturgeon) отказалась отвечать на депутатский запрос, в котором значилось требование указать, использует ли королева тайное лобби для исключения ее земель из списка подлежащих обязательному выкупу. В январе помощники Стерджен направили в офис королевы официальное письмо с просьбой утвердить законопроект. Месяцем позже стало известно, что министр энергетики Шотландии Пол Уилхаус (Paul Wheelhouse) по требованию адвокатов королевской семьи самовольно внес в закон изменения, согласно которым все земли королевы Елизаветы — крупнейшего землевладельца Шотландии — исключаются из перечня подлежащих принудительному выкупу. Ровно через две недели после этого все тот же господин Уилхаус уведомил парламент, что Букингемский дворец одобрил закон в новой редакции, где ни официальные власти, ни частные компании не имеют права требовать продажи земельных наделов, относящихся к собственности короны.

Как стало известно позднее, Лондон воспользовался тайной процедурой, носящей название "Королевское одобрение" (Queen’s consent). Она подразумевает, что правительства обязаны уведомлять адвокатов королевской семьи о любых принимаемых законных и подзаконных актах, так или иначе затрагивающих интересы или собственность короны. Механизм этот своими корнями уходит в XVIII век, и сами британцы называют его архаичным, но тем не менее с точки зрения права он легитимен, чем и воспользовался официальный Лондон.

Масла в огонь подливает еще и тот факт, что члены королевской семьи, в частности принц Чарльз и его сын принц Уильям, проводят публичную кампанию по защите экологии и снижению выбросов в атмосферу. Не так давно герцог Кембриджский инвестировал пятьдесят миллионов фунтов стерлингов в программу защиты экологии.

Чтобы картина была полной, отложим в сторону эмоциональную часть происходящего и обратимся к сугубо технической.

Королева Великобритании Елизавета посещает авианосец британского ВМФ HMS Queen Elizabeth
© AP Photo / Steve Parsons
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Великобритания давно и активно позиционирует себя как наиболее прогрессивное в плане борьбы за экологию государство Европы. Еще Маргарет Тэтчер начала кампанию по планомерному изничтожению собственной добычи угля, что вылилось в постоянные жаркие стычки шахтеров с полицией. При этом следует признать, что Лондон добился на этом поприще определенных успехов. Начиная с 1990 года объем выбросов парниковых газов в стране снизился на 35 процентов, и сегодня Британия отправляет в атмосферу всего 350 миллионов тонн двуокиси углерода в год. Британцы очень любят козырять этим фактом, добавляя, что достичь этого удалось исключительно благодаря внедрению возобновляемых источников энергии, львиная доля которых по случайному стечению обстоятельств расположена во все той же Шотландии.

Еще Лондон всячески препятствовал строительству "Северного потока — 2", тщательно скрывая тот факт, что, например, весной 2018 года, в период аномальных холодов, именно поставки российского СПГ с Ямала спасли множество британцев от смерти в ледяных квартирах и домах. Не менее старательно обходится и тот факт, что Норвегия и Катар — основные поставщики природного газа на острова — не могут полностью покрыть внутренний спрос. В отдельные периоды, как, например, во все том же 2018-м, объем российского газа, закупленного странами Евросоюза, составил треть от всего импорта голубого топлива, превысив отметку в 16 миллиардов кубометров.

Но вернемся к Шотландии.

Королева Великобритании Елизавета посещает авианосец британского ВМФ HMS Queen Elizabeth
© AP Photo / Steve Parsons
Ход королевы: Елизавета II поприветствовала дочь Меган Маркл и принца Гарри

Здесь расположена подавляющая часть зеленой генерации Великобритании, а главным источником являются ветроэлектростанции, как береговые, так и морского базирования. Если в 2015 году в Шотландии на базе ВИЭ производилось 59 процентов электричества, то к 2020-му этот показатель вырос до 97 процентов, то есть сегодня Эдинбург полностью обеспечивает свои нужды, практически не сжигая нефть или газ. В этой части Соединенного Королевства расположены альтернативные электростанции суммарной установленной мощностью 11,8 гигаватта, что составляет более четверти аналогичных мощностей Британии в целом. Именно шотландский успех так тщательно выпячивают британские функционеры, требуя от других стран отказаться от использования углеводородов.

Руководство же Шотландии, имеющее в активе успешную государственную программу перевода энергетики на зеленые рельсы и весьма суровый климат, решило развивать успешный опыт и обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в дома своих сограждан. Отсюда и родился уже упомянутый закон, призванный обогреть дома шотландцев, пусть даже игнорируя желание местных лендлордов. Однако в процессе выяснилось, что главный землевладелец страны призывает всех беречь планету, но при этом очень не любит, когда кто-то посягает на его собственность.

Впрочем, тут нет ничего нового. Что положено Юпитеру, не положено шотландцу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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