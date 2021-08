Чего добивается Саакашвили и выжидает Гахария: версии грузинской прессы

Есть хороший шанс, что 4-я волна пандемии прокатится по Грузии без локдаунов и ужесточения запретов. Эпидемиологи почти уверены, что мы находимся на ее гребне и буквально дней через десять волна начнет спадать ("Резонанси", 30.07). А вот на политическом поприще компромиссы так и не обозначились. К выборам в местные органы обстановка повсеместно накаляется. Помимо "Национального движения", руку к этому активно начала прилагать и партия власти.

Выход "Грузинской мечты" из соглашения, подписанного 19 апреля по инициативе Шарля Мишеля, стал главной сенсацией недели. СМИ восприняли его как гром среди ясного неба (29.07).

Председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе объяснил принятое решение "долгом перед избирателями". Известно, что "Нацдвижение" как главная оппозиционная сила, значительно превосходящая по мандатам всю остальную оппозицию, отказалась подписать соглашение (30.07). Правящая команда заявила, что не видит смысла в фактически одностороннем соблюдении его условий. При этом было сказано, что партия продолжит действовать в духе "документа Мишеля", однако сугубо по собственной доброй воле ("Резонанси", 29.07).