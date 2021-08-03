Чего добивается Саакашвили и выжидает Гахария: версии грузинской прессы

Похоже, стране удастся выдержать "золотую середину" в борьбе с "короной". К сожалению, того же не скажешь о балансе в межпартийных отношениях, все больше перерастающих в склоки

Есть хороший шанс, что 4-я волна пандемии прокатится по Грузии без локдаунов и ужесточения запретов. Эпидемиологи почти уверены, что мы находимся на ее гребне и буквально дней через десять волна начнет спадать ("Резонанси", 30.07). А вот на политическом поприще компромиссы так и не обозначились. К выборам в местные органы обстановка повсеместно накаляется. Помимо "Национального движения", руку к этому активно начала прилагать и партия власти.

Выход "Грузинской мечты" из соглашения, подписанного 19 апреля по инициативе Шарля Мишеля, стал главной сенсацией недели. СМИ восприняли его как гром среди ясного неба (29.07).

Шарль Мишель и заповеди "грешников"

Председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе объяснил принятое решение "долгом перед избирателями". Известно, что "Нацдвижение" как главная оппозиционная сила, значительно превосходящая по мандатам всю остальную оппозицию, отказалась подписать соглашение (30.07). Правящая команда заявила, что не видит смысла в фактически одностороннем соблюдении его условий. При этом было сказано, что партия продолжит действовать в духе "документа Мишеля", однако сугубо по собственной доброй воле ("Резонанси", 29.07).

Возможно, конечно, это был искусный ход, чтобы, подчеркнув независимость, притянуть к себе симпатии глубоко разочарованных избирателей. Но эксперты и политологи ни один из аргументов не признали убедительным. Большинство считает, что они – лишь повод, а не причина. Даже лояльная власти "Сакартвелос Республика" невольно проговорилась, написав, что "поведение "Нацдвижения" дало возможность "Грузинской мечте" аннулировать соглашение" (30.07).

Словосочетание "дало возможность" в этом контексте позволяет заключить, что "Мечта" просто выжидала момент. Безусловно, предпринятый шаг связан с риском для репутации. Прежде всего, на международном уровне. "Неожиданным решением правящей партии поражены и разочарованы европерламентарии", - пишет "Резонанси" (30.07). "Очень обеспокоено и разозлилось" (прямо так и сказано!) американское посольство, - добавляет "Ахали таоба" (30.07).

photo : press-service of the Tbilisi City Hall Грузинская мечта и боль Европы

Но "Мечте" удалось нанести сильный удар по оппозиции, которая всю свою тактику строила вокруг этого документа, полагает политолог Игорь Квеселава ("Резонанси", 30.07). Оппозиция осталась в парламенте без функций, - сокрушается "Ахали таоба" (30.07). Сдавший депутатский мандат Ника Мелия признался, что попросил членов своей команды сугубо формально продолжать присутствовать в законодательном органе ("Резонанси", 30.07). А фракция "Содействия документу Мишеля" и вовсе попала в курьезное положение…

Вновь завертелись разговоры о санкциях. Но, как подозревает газета (30.07), "Мечта" вышла из документа не спонтанно, так что, возможно, западные партнеры были информированы. "Объявили Мишеля едва ли не богом, а теперь выполнение его указаний дается даже с бо́льшим трудом, чем соблюдение десяти заповедей", иронизирует "Грузия и мир" (28.07-3.08).

Большие игры начались – кого "подставят" на мэра?

Ряд экспертов считает, что "Мечта" не уверена в своих силах. Выйдя из соглашения, она как бы дезавуировала оговоренные в нем 43% голосов, необходимых для продолжения парламентских полномочий. Кобахидзе, правда, бодро утверждает, что партия готова… поднять барьер до 53%, но исключительно по своей доброй воле! ("Резонанси", 29.07). Ника Мелия же не менее убежденно говорит о том, что после проведения референдума этот парламент будет распущен (Сакартвелос Республика", 30.07).

"Не люблю предвыборную браваду – "сделаем то!", "сделаем это!" - не скрывает своего скептического отношения к обоим Мамука Гамкрелидзе. Лидер "Европейских демократов" полагает, что в нынешней ситуации ни одна из оппозиционных партий, какой бы крупной она ни была, в одиночку ничего не добьется ("Квирис палитра", 26.07-1.08).

Сколько бы Мелия и Элене Хоштария ни ходили от дома к дому, им это не поможет – продолжает мысль политика политолог Эдишер Гвенетадзе ("Резонанси", 26.07). В данном случае имелся в виду вопрос выборов тбилисского мэра, который в начале недели был самым обсуждаемым. Каладзе победит в первом же туре, утверждала часть аналитиков. Мелия обладает персональным и партийным рейтингом и победить его будет нелегко (28.07), возражала ей другая.

Никогда еще местным выборам не отводилось в Грузии столько внимания. А пост столичного градоначальника не ценился так высоко, выступая в роли барометра общего политического климата. Борьбу за него некоторые эксперты рассматривают едва ли не как показатель уровня дееспособности той или иной партии. Гахария должен срочно включиться в гонку, считает, например, Паата Закареишвили, потому что отказ будет сочтен за трусость (30.07).

Чем приглушеней становится эхо событий 5 июля, тем громче заявляет о себе тема Гахария. Сам он выразил позицию скупо: мы ни перед кем не расстилаемся, но и никого не боимся (28.07). Народ так и не понял, кому противостоит Гахария, пишет газета (27.07). Однако не исключено, что именно эта позиция делает его одним из ключевых игроков. Похоже, экс-премьер вселяет больше всего неуверенности в считавшую себя безальтернативной правящую партию.

А вот почему должен бороться за кресло мэра председатель "Нацдвижения" Ника Мелия, непонятно. Тут ставки совершенно иные, а шансы против Каладзе у него действительно мизерные. Возникает подозрение, что тут кроется что-то еще. Мелия раздражает Саакашвили. Тот чувствует в нем слишком самостоятельную фигуру, не доверяет и, наверное, обрадуется его поражению. Таково мнение эксперта Мамуки Арешидзе ("Квирис палитра").

Политолог Вахтанг Дзабирадзе "копает" еще глубже. Все зависит от целей оппозиции на местных выборах. Если задача в том, чтобы помешать "Мечте" набрать 43% голосов, Мелия не следует выдвигать на мэра. Однако сценарий может быть иным – снова поствыборные протесты, бойкот, перманентные акции и т.д. ("Квирис палитра"). В принципе, это вписывается в стиль Михаила Саакашвили, а также отражает его болезненное отношение к соперникам и конкурентам.

Есть и еще один немаловажный момент. Многие сторонники оппозиции сетуют на то, что ей не удается договориться о едином кандидате на тбилисского городского голову. У Дзабирадзе на этот счет своя позиция. Объединение оппозиции вокруг "Нацдвижения" может привести и к обратному эффекту. Опыт показывает, что в ситуации "кто кого" многие избиратели оказываются готовы из принципа отдать голоса "Грузинской мечте". Единство элиты не означает единства электората, подчеркивает политолог ("Сакартвелос Республика", 30.07).

Разное

В результате стихии были затоплены несколько улиц в Батуми. По масштабам это, конечно, не идет в сравнение с бедствиями в ряде развитых европейских странах, но достаточно того, что кое-где под водой оказались подвалы и коммерческие площади ("Резонанси", 28.07).

А в Лентехском районе были на время отрезаны от внешнего мира жители около 20 сел. Правда, местным горцам не привыкать к капризам природы ("Резонанси", 28.07).

Посол Грузии в Великобритании ведет переговоры об устройстве в Тбилиси экспозиции золотого креста царя Георгия ХI. Уникальный образец средневекового грузинского ювелирного искусства хранится в Британском музее в Лондоне ("Ахали таоба", 28.07).

Судя по сохранившимся письмам, основоположник грузинской классической музыки Захарий Палиашвили, не воспринимал себя как композитора и считал "музыкантишкой". Скромность, помноженная на талант, лишь подтверждает заслуги этой выдающейся личности ("Сакартвелос Республика", 26-27.07).

Вахтанг Яшвили и Анна Ишхнели – владельцы уникального плавающего коттеджа на Шаорском озере в Раче. Так Анна воплотила вместе с мужем детскую мечту. Поначалу коттедж не был связан с коммерцией, но сегодня стал уютным местом отдыха для всех желающих ("Квирис палитра").

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