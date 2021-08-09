Цифровой профиль водителя: что ждет таксистов-иностранцев в России

В середине августа жизнь таксистов в Москве и Московской области изменится - передавать заказы таксопарки и агрегаторы смогут только водителям со специальным идентификатором

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik, Алексей Стефанов. Начиная с 14 августа таксисты в Москве и Московской области больше не смогут официально работать без цифрового профиля водителя. Новую систему вводит Департамент транспорта Москвы в сотрудничестве с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, называется она Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" или сокращенно КИС "АРТ". Заводить профиль нужно через портал Госуслуг.

Sputnik разбирался, как нововведение отразится на трудовых мигрантах и не останутся ли они без работы.

Чтобы снизить аварийность

С помощью системы КИС "АРТ" московские власти надеются снизить количество ДТП на дорогах, в которые попадают водители такси из-за переработок и усталости. Новая система позволит в буквальном смысле следить за таксистами. Авторы нововведения настаивают – это не новые правила, а только система мониторинга.

Как пояснили агентству Sputnik в Департаменте транспорта, если сейчас случается, что водители выезжают на линию без медицинского и технического освидетельствования, путевого листа, нередко даже без водительских прав, а номера автомобиля не совпадают с указанными в приложении, то всего этого можно будет избежать с введением цифрового профиля.

"Нередки случаи, когда водители такси нарушают правила дорожного движения, а еще в такси присутствует большой процент официально незарегистрированных водителей. Такие таксисты не несут ответственности, а поездки с ними могут быть небезопасны для пассажиров", - уточнили Sputnik в телефонном разговоре в Дептрансе Москвы.

Согласно статистике этого департамента, в 2020 году в Москве произошло 1667 аварий с участием автомобилей такси, ранения различной степени тяжести получили 1956 человек, 60 человек погибло. За последние полгода произошло 794 аварии.

Как КИС "АРТ" будет контролировать работу такси

С 14 августа система будет проверять водительский стаж – он должен быть не менее трех лет, неоплаченные штрафы – их придется погасить, и судимости - в такси не смогут работать люди, осужденные ранее за тяжкие преступления (убийства, кражи, причинение вреда здоровью). Информацию КИС "АРТ" будет получать из баз МВД и Федеральной налоговой службы.

Важный момент: система берет за основу 424 приказ Минтранса о том, что таксист может работать не более восьми часов в день при ежедневном рабочем графике и не более 11 часов - при суммированном. Общая продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. КИС "АРТ" будет четко контролировать эти часы и при превышении агрегаторы автоматически перестанут присылать заказы водителю.

До сих пор агрегаторы видели только часы работы в своей программе, это позволяло таксистам восемь часов отработать, например, в "Яндекс.Такси" и потом еще восемь получать заказы от других агрегаторов - "Ситимобил", Gett, "Везет" и прочих. Цифровой профиль водителя позволит передавать данные о сменах в общую систему, таксопарки и агрегаторы будут видеть, сколько часов таксист находится за рулем и работать больше установленного лимита не получится.

Кроме того, в системе будет вестись учет медицинских и технических осмотров. Перед выездом водителя на линию сотрудник таксопарка или организация, с которой заключен договор на услуги, должна будет проставить отметку о допуске водителя и автомобиля на линию. Также в КИС "АРТ" будет вестись учет путевых листов.

Что нужно для того, чтобы получить ID?

"По российскому законодательству, граждане иностранных государств работать в такси могут. Одно из обязательных требований - российское водительское удостоверение и стаж вождения от трех лет. Также допускается использовать права тех стран, где русский язык используется в качестве официального - Беларусь, Кыргызстан, Казахстан", - рассказали Sputnik в Департаменте транспорта Москвы.

Для регистрации цифрового профиля необходим СНИЛС, который можно получить в Пенсионном фонде России. Эта процедура занимает в среднем не более двух часов и доступна иностранным гражданам, отметили в Дептрансе. Дальше зарегистрироваться в системе КИС "АРТ" можно здесь.

Цифровой профиль с отсрочкой

"Власти хотят знать, кто находится за рулем автомобилей такси. Мы со своей стороны информируем партнеров о том, что такое КИС "АРТ", и как зарегистрироваться в системе таксопаркам и водителям, выполняющим заказы в Москве и Московской области. И внедрили временную регистрацию цифрового профиля водителя через собственную систему "Яндекс.Про", - рассказали Sputnik в пресс-службе крупнейшего агрегатора – "Яндекс.Такси".

В этом случае водитель регистрируется в "Яндекс.Про", дает согласие сервису на передачу персональных данных в КИС "АРТ", получает временный ID в системе и в течение 14 дней. Двухнедельная отсрочка позволит получать заказы и без регистрации через Госуслуги.

Но к сентябрю водитель должен успешно зарегистрироваться в КИС "АРТ" через портал Госуслуг и получить постоянный цифровой профиль. Если пройти регистрацию не удастся, то доступ к заказам будет автоматически ограничен.

Что говорят таксисты

"Я ухожу – сегодня мой последний рабочий день, - рассказал Sputnik таксист Андрей. – За восемь часов в день невозможно не то что заработать, даже отбить аренду машины и бензин. Я двадцать лет назад работал в такси – вот тогда были заработки. А тут без работы остался, решил вернуться, но нет, не мое. Буду искать что-то другое".

Андрей – россиянин, у него большой опыт работы в самых разных сферах, поэтому он не переживал, когда понял, что вскоре работа таксистов будет строго контролироваться.

А вот у гражданина Таджикистана Абдулы выбор в плане работы небольшой. Но его система мониторинга КИС "АРТ" как раз не испугала. Правда, таксист рассказал, что на получение цифрового профиля ушло практически два месяца.

"Я много лет в России работаю, беру патент, плачу налоги. У меня отец учился в Москве и всегда говорил, если куда-то приезжаешь за границу: в первую очередь - уважай народ, во-вторую - местный менталитет, в-третьих – закон. Поэтому, раз сказали нужно сделать профиль, я его сделал - зарегистрировался на Госуслугах и получил. Сейчас постоянно проводятся рейды по таксистам, может с середины августа их станет меньше, тогда и работать будет проще", - надеется Абдула.

Омат из Оша, Кыргызстан, тоже подал все документы на регистрацию в КИС "АРТ", но до сих пор не получил уведомления о получении цифрового профиля. СНИЛС и личный кабинет в Госуслугах у него есть, но уверенности, что с введением новой системы он сможет заработать на жизнь, не хватает. Омат водит такси класса "Комфорт +", а арендная плата за него и расход бензина – выше, чем у автомобилей эконом-класса.

"Аренда, бензин, процент Яндексу, отчисления таксопарку – чтобы эти расходы отбить, надо несколько часов работать. Если после 14 августа увижу, что заработка нет, уйду обратно в повара – я раньше поваром работал, умею готовить. Все законно, оформил все документы. Там зарплата хорошая. Когда домой приезжаю – готовлю маме то, что научился делать здесь, в Москве".

Мнения разделились

Мнения общественников и профсоюзных деятелей разделились – кто-то считает, что введение цифровых профилей - не лучшая идея, и система слишком сырая, кто-то, наоборот, считает, что только так удастся ввести контроль за переработками таксистов, которые иной раз печально сказываются именно на клиентах.

Глава профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин считает, что систему нужно дорабатывать, да и регистрация в КИС "АРТ" занимает слишком много времени – до недели, хотя заявлено, что не больше двух дней. По его словам, система еще и зависает, а нормативной базы, обязывающей ею пользоваться, нет.

"Цифровой профиль - это попытка наладить учет и контроль рабочего времени. Власти Москвы считают, что они так смогут снизить аварийность, число смертельных случаев при ДТП с такси. Введение было назначено на 1 августа, но отложено до 14 августа. До этого времени я бы не хотел давать никаких комментариев. Все сильно меняется", - сказал председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

Однако, как заверил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин, несмотря на сомнения и разногласия, в системе КИС "АРТ" зарегистрировалось уже более 97% таксистов, или 60 тысяч водителей. Он отметил, что введение системы мониторинга КИС "АРТ" пришлось перенести на 14 августа "по многочисленным просьбам бизнеса", но приоритет в выдаче заказов уже сегодня отдается тем, кто прошел регистрацию.