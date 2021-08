Литва просит у Европы денег на гибридную войну с Минском

После многодневных визгов и призывов, раздававшихся из столицы Литвы, обуздать "белорусского диктатора, мстящего республике", в Брюсселе решили прислушаться к младшему партнеру и сообщили, что решать проблему с незаконными пересечениями границы между двумя странами будут сообща, пишет колумнист Елена Караева на сайте РИА Новости.

Главы МВД 27 государств проведут по этому поводу во второй половине августа телеконференцию.

Объявят ли на ней о возможности введения новых, еще "более лучших" санкций в отношении Беларуси, сказать сложно, но сама ситуация, в которой Литва получает политическую и материальную поддержку там, где Италия, Греция и Испания остаются с проблемой один на один, беспрецедентна за все то время, что Европа имеет дело с не контролируемым никем и ничем притоком нелегалов. Но когда приток касается стран Средиземноморья, это, как принято говорить, совсем другое.

Крики Вильнюса оказались значительно громче для Еврокомиссии, чем мольбы Рима и Афин, смиренно просящих помощи у Брюсселя хотя бы в усилении контроля морских границ, потому что Литве в отличие от южных членов Евросоюза повезло с географией. Граница с Россией составляет чуть больше 260 километров, граница с Беларуси — почти 700 километров, так что есть где развернуться идеологической фантазии.

Все три десятилетия после обретения независимости Литва строила как свою внешнюю, так и внутреннюю политику на противостоянии "угрозе с Востока", самоназвавшись форпостом демократии и свободы.